Reuters рассказал о вкладе США в операцию против наркокартеля в Мексике
Новая группа под руководством военных США, которая специализируется на сборе разведданных о наркокартелях, внесла вклад в организацию операции, в ходе которой был ликвидирован лидер картеля «Новое поколение Халиско» (CJNG) Немесио Осегера Сервантес. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на источник в оборонном ведомстве Штатов.
Речь идет о Joint Interagency Task Force-Counter Cartel, в которую входят несколько правительственных ведомств США. Ее создали в январе 2026 года для выявления сетей наркокартелей по обе стороны границы США и Мексики.
Собеседник Reuters подчеркнул, что операцию провели мексиканские военные. США, по его словам, собрали подробное досье на Сервантеса и передали его властям Мексики. Он также добавил, что глава CJNG был одной из главных целей Штатов в Мексике.
Материал дополняется
