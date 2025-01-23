Украинскую журналистку Янину Соколовскую заочно приговорили к 7,5 годам
Суд признал виновной в распространении «фейков» про российскую армию украинскую журналистку Янину Соколовскую и заочно приговорил ее к 7,5 года колонии, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.
Журналистку также на четыре года лишили права администрировать сайты.
По версии обвинения, в марте 2022 года Соколовская опубликовала «фейк» о действиях российской армии в ходе военной операции на Украине в администрируемом ею канале одного из мессенджеров. Журналистке вменили п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России, совершенное по мотивам политической ненависти). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до десяти лет с запретом на срок до пяти лет заниматься определенной деятельностью.
Уголовное дело было заведено в июле 2023 года. Как уточняли в СК, Соколовская публиковала фейки в своем телеграм-канале о действиях российской армии против мирного населения Украины. Телеграм-канал Shot сообщал об обысках в ее квартире в Москве. В октябре прошлого года журналистку объявили в международный розыск. Суд рассматривал дело в ее отсутствие, приговор пока не вступил в законную силу.
Читайте РБК в Telegram.
На завод Tesla в Берлине спроецировали фото Маска с «фашистским приветствием»
ЦБ объяснил, почему инфляция за год разогналась выше прогноза
Спортсменку дисквалифицировали из-за печенья
В России второй год подряд продали больше вина, чем водки
Самые ожидаемые российские сериалы 2025 года. Список
Сколько россияне тратили в 2024 году
Госдума приняла решение по закону об апартаментах
Сбербанк дал прогноз о количестве IPO в России в 2025 году
63 тыс. Jeep Cherokee отзовут из-за потенциальной потери мощности двигателя
Названы самые востребованные автомобили с пробегом
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов