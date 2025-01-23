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Военная операция на Украине ,  
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Украинскую журналистку Янину Соколовскую заочно приговорили к 7,5 годам

Суд заочно приговорил журналистку Янину Соколовскую к 7,5 годам по делу о фейках
Сюжет
Военная операция на Украине
Янину Соколовскую заочно приговорили к 7,5 года колонии и на четыре года лишили права администрировать сайты. Ее признали виновной в распространении «фейков» об армии. После начала военной операции журналистка уехала в Европу
Янина Соколовская
Янина Соколовская (Фото: Александр Кряжев / РИА Новости)

Суд признал виновной в распространении «фейков» про российскую армию украинскую журналистку Янину Соколовскую и заочно приговорил ее к 7,5 года колонии, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

Журналистку также на четыре года лишили права администрировать сайты.

По версии обвинения, в марте 2022 года Соколовская опубликовала «фейк» о действиях российской армии в ходе военной операции на Украине в администрируемом ею канале одного из мессенджеров. Журналистке вменили п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России, совершенное по мотивам политической ненависти). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до десяти лет с запретом на срок до пяти лет заниматься определенной деятельностью.

Уголовное дело было заведено в июле 2023 года. Как уточняли в СК, Соколовская публиковала фейки в своем телеграм-канале о действиях российской армии против мирного населения Украины. Телеграм-канал Shot сообщал об обысках в ее квартире в Москве. В октябре прошлого года журналистку объявили в международный розыск. Суд рассматривал дело в ее отсутствие, приговор пока не вступил в законную силу.

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Соколовская родилась в Киеве в 1971 году. На Украине она работала корреспондентом «Известий» и «Коммерсанта», писала для «РИА Новости Украина». Также принимала участие в общественно-политических программах на «Первом канале» и телеканале «Россия». После начала военной операции на Украине Соколовская вместе с семьей уехала из России в Европу. В СК сообщали, что она находится в Эстонии.

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Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина Янина Соколовская суд приговор фейк
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