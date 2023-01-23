Посольство Швеции в России возобновило прием заявлений на визы через неделю после сбоя

Швеция возобновила прием заявлений на визы через неделю после сбоя

Неделю назад шведское посольство приостановило прием заявлений у граждан России, объяснив это техническими причинами. Теперь в визовых центрах снова можно подать документы

Посольство Швеции в Москве (Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»)

Швеция возобновила прием заявлений на визы у граждан России, сообщило посольство страны в социальной сети Facebook (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной).

«Заявление можно подать в визовых центрах VFS Global», — говорится в сообщении.

16 января шведское диппредставительство приостановило прием заявлений, сославшись на технические причины, и пообещало устранить сбой как можно скорее.

Стокгольм не ограничивал въезд россиянам, как это сделал ряд стран, в том числе Финляндия, Латвия, Литва и Эстония (исключение сделано для некоторых категорий граждан).

В сентябре ЕС приостановил действие соглашения об упрощении визового режима с Россией, увеличив плату за оформление визы и время обработки заявления. Консульствам разрешили давать низкий приоритет тем, у кого нет большой необходимости въехать в ЕС, в том числе и туристам, а также требовать больше документов.