Сенаторы выбрали нового главу комиссии по иностранному вмешательству

Владимир Джабаров (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Сенатор Владимир Джабаров выбран председателем комиссии верхней палаты парламента по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России. Его кандидатура была одобрена единогласно.

«Владимир Михайлович — наш коллега, который уже продолжительное время работает сенатором, представляет на сегодняшний день очень большой и важный регион — Республику Коми. А также имеет большой опыт международной деятельности. Считаем, что это хорошее решение», — сказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Прежде комиссию по защите госсуверенитета возглавлял Андрей Климов, но в сентябре не был снова назначен на эту должность губернатором Дмитрием Махониным после переизбрания (источники РБК сообщали об этом в июле). Один из источников РБК рассказал, что Климова не хотело больше видеть в Совфеде руководство палаты. Собеседники утверждали, что Климов «сопротивлялся» и боролся за свою позицию.

Джабарову 73 года. Он служил в КГБ СССР, в общей сложности в органах госбезопасности — в течение 26 лет, до 2006 года. В основном работал в контрразведке, в частности, был заместителем и исполняющим обязанности начальника управления «К» по контрразведывательному обеспечению кредитно-финансовой системы службы экономической безопасности ФСБ. Вышел в отставку в звании генерал-майора. Затем Джабаров стал первым вице-президентом инвестиционной группы «Ренессанс Капитал» и потом инвестиционной компании «Тройка Диалог», где отвечал за связи с государственными органами.

Сенатором Джабаров стал в 2009 году, представляя Еврейскую автономную область. Занимал должность первого замглавы комитета Совфеда по международным делам. В сентябре 2025 года он стал сенатором от Коми.