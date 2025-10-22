Axios: в сенате США 22 октября одобрят три проекта о санкциях против России

В сенате США рассмотрят три законопроекта по давлению на Россию

В США предложили три проекта, усиливающих давление на Москву. Конгрессмены предлагают признать Россию спонсором терроризма, ввести санкции против Китая и передать активы Украине. Москва предупреждала о «точке невозврата»

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Комитет сената США по международным отношениям одобрит в среду три законопроекта, призванных усилить давление на Россию, пишет Axios со ссылкой на источники среди конгрессменов и их помощников. Одобрение профильного комитета необходимо для продвижения законопроекта.

Первая инициатива предлагает наделить Россию статусом государства-спонсора терроризма из-за «похищения украинских детей». Москва неоднократно отвергала подобные обвинения.

Сейчас в списке спонсоров терроризма в США находятся Куба, Иран, Северная Корея и Сирия. Российский МИД предупреждал Вашингтон, что признание России «страной — спонсором терроризма» станет «точкой невозврата» в отношениях между государствами.

Второй законопроект предусматривает введение экономических санкций в отношении Китая из-за его поддержки России.

Третий — использование хранящихся в США замороженных российских активов и их передачу Украине каждые 90 дней.

Признать Россию страной-спонсором терроризма предложила группа сенаторов в сентябре: республиканец Линдси Грэм, демократ Ричард Блюменталь, демократ Эми Клобучар и республиканец Кэти Бритт.

Грэм, автор законопроекта о «сокрушительных санкциях, заявлял, что статус государства — спонсора терроризма сделает ведение бизнеса «радиоактивным» для других стран и бизнеса.

Еще одна его функция — «нажать на спусковой крючок законопроекта о санкциях, который остается в подвешенном состоянии». Сенат США отложил принятие проекта о «сокрушительных» санкциях до встречи президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа.

Этот законопроект находится в Сенате уже несколько месяцев. Инициатива предусматривает введение 500-процентных пошлин на импорт из стран, покупающих российскую нефть, газ, уран и другие продукты, если Россия не согласится на длительный мир с Украиной.

«Поскольку Белый дом, похоже, не желает действовать, я думаю, что важно, чтобы Конгресс принял некоторые меры», — сказала сенатор Джин Шахин (демократ от штата Нью-Гэмпшир).

Принятие законопроектов совпадает с визитом в Вашингтон генерального секретаря НАТО Марка Рютте, который в среду встретится с Трампом. Шахин и сенатор Том Тиллис (республиканец от Северной Каролины) также примут Рютте.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на угрозы введения новых санкций говорил, что Россия «достаточно долго живет под огромным количеством санкций» и у нее выработался «определенный иммунитет».