SCMP узнала, кто может стать следующим главой МИД Китая

Газета South China Morning Post со ссылкой на опрошенных дипломатов называет посла Китая в США Цинь Гана наиболее вероятной кандидатурой на пост главы МИДа. Ван И, по данным издания, может занять место советника Синь Цзиньпиня

Фото: Артем Иванов / ТАСС

Посол Китая в США Цинь Ган может стать следующим министром иностранных дел КНР после того, как действующий глава внешнеполитического ведомства Ван И, вероятно, покинет свой пост. Об этом сообщает газета South China Morning Post (SCMP).

Многие китайские дипломаты считают, указали в газете, что включение Цинь Гана в состав ЦК КПК означает, что его скоро переведут обратно в Пекин, а повышение по службе позволит ему стать следующим министром иностранных дел Китая.

В то же время, по данным издания, Ван И займет место главы канцелярии комиссии ЦК компартии Китая по иностранным делам и советника Синь Цзиньпиня Яна Цзечи, который не попал в список членов ЦК по итогам XX съезда.

XX съезд Коммунистической партии Китая (КПК) прошел в Пекине с 16 по 22 октября и избрал новый состав ЦК КПК. В воскресенье состоится первый пленум ЦК КПК 20-го созыва, он назначит новый состав Политбюро ЦК и Постоянного комитета Политбюро — по сути, партийную и политическую элиту, которой предстоит управлять страной в ближайшие пять лет.

Сразу после закрытия агентство «Синьхуа» опубликовало список членов ЦК КПК. В нем отсутствуют четыре члена постоянного комитета политбюро ЦК компартии, руководящего органа из семи человек. Речь идет о 67-летнем Ли Кэцяне, 72-летнем председателе постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (парламент страны) Ли Чжаньшу, 67-летнем председателе Всекитайского комитета народного политического консультативного совета (высший совещательный орган) Ван Яне и 68-летнем вице-премьере Хань Чжэне.

Ван И занимал пост главы китайского дипломатического ведомства с марта 2013 года. До этого возглавлял департамент политического анализа МИД, был послом КНР в Японии, руководил канцелярией по работе с Тайванем ЦК КПК. Цинь Ган являлся официальным представителем МИД КНР с 2005 по 2010 год. После этого он на протяжении двух лет был послом Китая в Великобритании, а с 2011 по 2015 год - директором департамента информации и печати МИД КНР. В 2015-2018 годах Цинь Ган возглавлял департамент протокола, а с 2018 по 2021 год он занимал пост заместителя министра иностранных дел. В июле 2021-го был назначен послом Китая в США.