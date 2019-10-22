Журналист Глеб Пьяных заявил о своем задержании в Краснодарском крае

Журналист Глеб Пьяных заявил о своем задержании полицией на час для дачи объяснений из-за съемки репортажа в Краснодарском крае. Он сообщил РБК, что приехал в станицу Динская снимать репортаж о «вилле», которая, возможно, принадлежит губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву.

РБК направил запрос в пресс-службу Администрации Краснодарского края

У забора жилой территории, как рассказывает Пьяных, его остановил сотрудник ЧОП — «человек в камуфляже без опознавательных знаков», спросил о причинах съемки без разрешения и потребовал пройти на пункт охраны, где находились еще два сотрудника. Затем, по его словам, к посту подъехал еще один «парень в спортивном костюме» и журналисту заблокировали выезд. Отпустили его после того как Пьяных начал снимать происходящее на телефон. Но через 500 метров, машину журналиста остановили сотрудники полиции, которые сообщили о поступившем на Пьяных заявлении то ли «со стороны то ли охраны, то ли владельцев объекта».

В объяснительной, по словам журналиста, он написал о том, что «снимал репортаж о незаконном строительстве на землях сельхозназначения». Общение с сотрудниками полиции продолжалось около часа, после чего журналист был отпущен.

Глеб Пьяных работал на НТВ, сейчас ведет YouTube-канал, на котором делает репортажи на политические и экономические темы. На прошлой неделе, издание «Живая Кубань» сообщало, что новым владельцем недвижимости в станице Динской, куда приехал на съемки журналист, мог стать губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.