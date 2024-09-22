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Война Израиля с ХАМАС ,  
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Нетаньяху временно запретил министрам давать интервью

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Ситуация на границе Ливана и Израиля обострилась после массового взрыва пейджеров, предположительно, принадлежащих членам «Хезболлы». На фоне этого Нетаньяху временно запретил министрам давать интервью без согласования
Биньямин Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху (Фото: Abir Sultan / Reuters)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил министрам израильского правительства воздерживаться от интервью на фоне резкого обострения с «Хезболлой». С соответствующим заявлением он выступил на заседании кабинета министров, передает 14Now.

«Если кто-то хочет дать интервью — подтвердите это у секретаря кабинета министров», — цитирует Нетаньяху корреспондент телеканала.

В предыдущий раз министры правительства Израиля получали указание от Нетаньяху воздерживаться от комментариев 18 сентября в связи с ситуацией с кибератакой в Ливане.

WP связала взрывы пейджеров в Ливане с одной из «красных кнопок» Израиля
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Фото:Mohamed Azakir / Reuters

Обострение на северной границе началось со взрыва пейджеров и других средств связи в Ливане 17–18 сентября, в результате чего ранения различной степени тяжести получили свыше 4 тыс. человек, несколько десятков скончались. По данным Al-Hadath, около 500 членов «Хезболлы» потеряли зрение из-за взрывов.

Как писала The New York Times (NYT) со ссылкой на источники, Израиль создал как минимум три подставные фирмы для производства пейджеров, одна из них — BAC Consulting. По факту устройства производили офицеры израильской разведки. В каждое было вмонтировано взрывчатое вещество весом 1–2 унции (28–56 г), его расположили рядом с батареей, также в пейджеры были встроены переключатели для дистанционной активации взрывчатки после получения сообщения, похожего на те, что обычно отправляет руководство «Хезболлы».

«Хезболла» возложила ответственность за массовые взрывы на Израиль и пообещала «справедливый ответ откуда не ждали». Министр обороны Израиля Йоав Галант на фоне происходящего объявил о начале «новой фазы» войны на севере страны. Нетаньяху пообещал израильтянам обеспечить безопасное проживание в северных районах, которые регулярно подвергаются ударам «Хезболлы». Кабинет политической безопасности Израиля разрешил премьеру и министру обороны кампанию против ливанской группировки на севере страны.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Биньямин Нетаньяху Ливан Хезболла Кабинет министров интервью
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