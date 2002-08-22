Британия: Если Ирак впустит инспекторов ООН, войны не будет

Сегодня британский министр иностранных дел Джек Стро в интервью Би-би-си озвучил позицию Великобритании в отношении Ирака. Он заявил, что если Багдад без предварительных условий впустит инспекторов ООН по вооружениям и не станет ограничивать их работу, то военная операция против Ирака может не понадобиться, поскольку в этом случае, по мнению министра, можно будет в достаточной степени контролировать иракские программы вооружений.

Таким образом, позиция Британии противоречит позиции главного союзника Великобритании - Соединенных Штатов. Тем не менее, Дж.Стро заявил, что США тоже не считают войну против Ирака единственно возможным решением. "Американцы тоже предпочли бы мирное решение, поскольку война несет с собой большие риски для их интересов, как и для интересов других стран", - заявил британский министр.

В то же время, возможность проведения военной акции не снимается с повестки дня, сообщил Дж.Стро. По словам министра, Великобритания приветствовала бы смену режима в Ираке, однако не ставит перед собой подобной цели, передает Би-би-си. Напомним, США и Великобритания обвиняют Ирак в том, что страна разрабатывает оружие массового уничтожения.