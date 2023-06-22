Удар британскими ракетами по мосту в Крым, Госдеп решил побеседовать со странами Глобального юга об Украине, Минобороны подписало контракты с 20 добровольческими формированиями. Главное о ситуации вокруг СВО — в материале РБК *

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Главное к 9:00 ВСУ нанесли удар по Чонгарскому мосту, соединяющему Крым и Херсонскую область. По словам врио главы региона Владимира Сальдо, удар был нанесен ракетами Storm Shadow. Движение по мосту приостановлено, на фотографиях видны сквозные пробития дорожного полотна моста. Временно организовано движение автотранспорта по резервному маршруту, уточнил Сальдо.

Всемирный банк предоставит Украине дополнительную финансовую помощь в размере $1,75 млрд. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд 24-25 июня проведут в Копенгагене встречу с представителями стран Глобального Юга, которая будет посвящена конфликту на Украине, узнала Financial Times.



Соединенные Штаты хотят еще на один год продлить полномочия действующего генсека НАТО Йенса Столтенберга, который должен оставить свой пост в сентябре, заявил глава Минобороны Британии Бен Уоллес.



Контракты с Минобороны России подписали уже более 20 добровольных военных формирований, сообщили в ведомстве.

Последние новости о военной операции

Германия выделила новый пакет военной помощи Украине. В него вошли в том числе снаряды для артиллерии и ЗРК Patriot, а также автомобили для охраны границы и тягачи.

Россия продолжит совершенствовать вооруженные силы, и важнейшая задача в этой области — развитие ядерной триады, заявил президент Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов. Ядерная триада является «ключевой гарантией военной безопасности России и глобальной стабильности», пояснил глава государства: она позволяет «эффективно и гарантированно обеспечивать стратегическое сдерживание и поддерживать глобальный баланс сил», — сказал президент.

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что утром ВСУ обстреляли село Горналь Суджанского района. «Зафиксировано 14 прилетов. В одном из домов выбиты окна», — написал он в Telegram.

Число погибших в результате катастрофы на Каховской ГЭС увеличилось до 41 человека, сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.

Врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live» заявил о том, что российские силы взяли под Марьинкой под контроль укрепленный район «Зверинец». «Мы к нему уже с разных сторон подходили. Сейчас он контролируется нашими подразделениями», — сказал Пушилин.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о том, что за последние сутки ВСУ обстреляли Борисовский, Волоконовский, Краснояружский районы, Валуйский, Грайворонский, Шебекинский городские округа. Пострадавших нет.

В Ивано-Франковской области Украины мужчин с 18 до 60 лет не смогут планово госпитализировать без согласия военкомов, а в случае экстренного помещения в больницу медики будут обязаны уведомить военных. Такое решение принял совет обороны региона.

Франция намерена поддержать вступление Украины в НАТО для приближения переговоров Москвы и Киева, пишет Le Monde со ссылкой на источники. Такую позицию Париж озвучил на конфиденциальных обсуждениях с другими союзниками по альянсу.

Пентагон внезапно нашел ошибку на более чем $6 млрд в расчетах стоимости направленного за последние два года Украине вооружения. Только в этом финансовом году бухгалтеры Минобороны США переоценили стоимость техники, переданной Киеву, на $3,6 млрд.

Около 1 млн человек могут столкнуться с нехваткой питьевой воды из-за прорыва Каховской ГЭС и наводнения, заявил вице-премьер Украины Александр Кубраков.

США заключили контракт с оборонной компанией Raytheon на выпуск ракет класса «воздух-воздух» AMRAAM на $1,1 млрд, которые передадут в том числе Украине

11 ноября Минобороны сообщило, что российские подразделения полностью покинули правобережную часть Херсонской области. Под контролем ВСУ оказались в том числе региональная столица Херсон и город Берислав.

18 октября в Минобороны России сообщили, что подразделения российской армии овладели населенным пунктом Горобьевка Харьковской области (к северо-востоку от Купянска).

7 октября штаб территориальной обороны ДНР сообщил о том, что в районе Бахмута заняты населенные пункты Отрадовка, Веселая долина и Зайцево.

22 сентября штаб территориальной обороны ДНР сообщил о том, что группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС России заняла населенный пункт Жованка (к югу от Бахмута).

15 сентября в штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что военнослужащие Донецкой и Луганской народных республик взяли под контроль поселок Майорск, который находится на северной окраине города Горловка в Донецкой области.

14 сентября штаб территориальной обороны ДНР сообщил о занятии населенных пунктов Николаевка и Николаевка Вторая к югу от Бахмута.

10 сентября Минобороны России сообщило о проведении операции по свертыванию и переброске изюмско-балаклейской группировки войск на территорию ДНР.

Сообщению военного ведомства предшествовало настулпение украинской армии, в ходе которого ВСУ удалось занять десятки населенных пунктов, в том числе Изюм и Балаклею. Позже украинские подразделения заняли северо-восток Харьковской области (включая Купянск и Волчанск), а также северо-запад ДНР (в том числе Святогорск и Лиман).

7 сентября Минобороны России сообщило о занятии Кодемы (к юго-востоку от Бахмута/Артемовска). По заявлению оборонного ведомства, украинские войска наступлений за последние сутки не проводили.

6 сентября штаб территориальной обороны ДНР сообщил о занятии еще двух населенных пунктов. Речь идет о Времевке и Новополе (к западу от Великой Новоселки).

В этот же день в Минобороны России сообщили о продолжающихся попытках украинской армии атаковать на отдельных участках николаево-криворожского направления.

18 августа штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что группировка войск донбасских республик «при огневой поддержке ВС РФ» освободила 270 населенных пунктов на территории республики, включая Зайцево и Дачу (оба находятся к северу от Горловки).

17 августа штаб территориальной обороны ДНР сообщил о контроле над населенным пунктом Вершина (к юго-западу от Артемовска/Бахмута).

13 августа Минобороны России сообщило о занятии поселка Пески (к западу от Донецка).

3 августа штаб территориальной обороны ДНР сообщил о занятии населенных пунктов Травневое и Семигорье (к югу от Артемовска/Бахмута).

29 июля штаб территориальной обороны ДНР сообщил о контроле над селами Клиновое и Покровское (к востоку от Бахмута).

26 июля помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев сообщил о занятии Углегорской ТЭС, которая находится напротив Светлодарска (к востоку от Бахмута/Артемовска).

В этот же день Киселев сообщил о занятии Новолуганского (к востоку от Бахмута/Артемовска).

20 июля штаб территориальной обороны ДНР сообщил о занятии села Берестовое (к северу от Соледара).

19 июля штаб территориальной обороны ДНР сообщил о занятии села Старомайорское (к югу от Великой Новоселки).

14 июля Народная милиция ЛНР сообщила о занятии населенных пунктов Стряповка и Новая Каменка (к востоку от Соледара).

14 июля штаб территориальной обороны сообщил о занятии Народной милицией ДНР при поддержке российской армии следующих населенных пунктов: Новодонецкое, Нескучное, Октябрь (к югу от Великой Новоселки), Мироновку, Красный Пахарь, Роты, Видродження, Медную Руду (к востоку от Артемовска/Бахмута) и Каменку (к северу от Авдеевки).

11 июля официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил о взятии силами республик Донбасса населенных пунктов Владимировка и Триполье в ДНР (к востоку от Соледара).

3 июля Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину, что Вооруженные силы России совместно с подразделениями Народной милиции Луганской народной республики установили полный контроль над городом Лисичанск.

2 июля Минобороны сообщило, что в результате успешных наступательных действий войска группировки «Центр» под командованием генерал-полковника Александра Лапина овладели населенными пунктами Верхнекаменка, Золотаревка, Белогоровка. Помимо этого были заняты населенные пункты Новодружеск, Малорязанцево и Белая Гора.

1 июля представитель Народной милиции ЛНР сообщил о занятии сел Приволье и Шипиловка (к западу от Лисичанска).

Утром 30 июня Минобороны сообщило о выводе «в качестве шага доброй воли» гарнизона с острова Змеиный в Черном море.

26 июня Минобороны России сообщило о занятии Северодонецка и расположенных рядом населенных пунктов (в том числе Вороново и Боровское).

24 июня Минобороны России сообщило, что в результате успешных наступательных действий группировки российских войск на луганском направлении за пять дней были освобождены населенные пункты Лоскутовка, Подлесное, Мирная Долина, Щебкарьер, Врубовка, Нырково, Николаевка, Новоивановка, Устиновка и Рай-Александровка.

24 июня представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил «Интерфаксу» о полном контроле над населенными пунктами Золотое и Горское (к востоку от Лисичанска).

23 июня Андрей Марочко в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что силы ЛНР и российские подразделения вошли в населенный пункт Катериновка (к юго-западу от Золотого).

В этот же день посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил о зачистке поселка Лоскутовка (к югу от Лисичанска).

22 июня Народная милиция ЛНР сообщила о занятии поселка Метелкино (рядом с Северодонецком).

20 июня помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев заявил о занятии поселка Тошковка (к юго-востоку от Лисичанска).

10 июня штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что Народная милиция при огневой поддержке российской армии установила полный контроль над четырьмя селами: Триполье, Владимировка, Ставки и Липовое.

7 июня Сергей Шойгу сообщил о занятии Святогорска, Ямполя, Дробышево, Яровой, Кировска.

6 июня штаб территориальной обороны ДНР сообщил об установлении контроля над населенными пунктами Покровское и Зеленый Гай (в районе Угледара).

3 июня в штабе территориальной обороны ДНР сообщили об установлении контроля над населенными пунктами Яровая и Щурово.

30 мая власти ДНР сообщили о продвижении Народной милиции к Славянску и занятии населенных пунктов Диброва и Старый Караван (к западу от Лимана).

28 мая российское Минобороны сообщило, что город Красный Лиман (Лиман) в Донецкой области взят под контроль российскими военными.

24 мая флаг России был поднят над зданием мэрии города Светлодарск (к северо-востоку от Горловки).

21 мая сдались в плен украинские подразделения, оборонявшие металлургический завод «Азовсталь» в Мариуполе.

Мариуполь был блокирован российскими войсками и Народной милицией ДНР еще 28 февраля. Спустя месяц украинские подразделения, в том числе полк «Азов» (его символика в России признана экстремистской и запрещена), были блокированы на территории металлургического комбината «Азовсталь». От штурма завода с многочисленными подземными сооружениями было решено отказаться. Попытки украинских военных эвакуировать блокированные подразделения завершились неудачей, после чего начались переговоры о сдаче.

17 мая представитель Народной милиции ЛНР сообщил, что подразделениям республики удалось занять село Орехово (к востоку от города Золотое).

16 мая части ЛНР заняли село Новозвановка (к северу от города Попасная).

12 мая в оборонном ведомстве ЛНР сообщили, что Народная милиция оттеснила украинских военнослужащих от Попасной.

Как пострадала Попасная в ЛНР от боевых действий. Видео

5 мая Народная милиция ДНР заняла село Троицкое, из которого велись обстрелы Горловки.

25 апреля Народная милиция ЛНР сообщила о занятии села Новотошковское (к северо-востоку от Попасной).

16 апреля Министерство обороны сообщило о взятии под контроль в Мариуполе Металлургического завода имени Ильича.

11 апреля Минобороны России сообщило о занятии в Харьковской области села Каменка. В военном ведомстве отметили, что это был «один из самых укрепленных рубежей обороны в Изюмском районе».

1 апреля на Украине появились первые публикации об обнаружении тел мирных жителей в городе Буча Киевской области, который ранее покинули российские войска. Затем в Киеве заявили о гибели сотен жителей Бучи и обвинили в случившемся российских военнослужащих. В Москве произошедшее назвали постановкой, указав на целый ряд несоответствий. После событий в Буче переговорный процесс между Россией и Украиной фактически был заморожен.

31 марта Минобороны сообщило о полном занятии населенного пункта Золотая Нива. Российские подразделения форсировали реку Кашлагач.

В этот же день подразделения ЛНР завершили зачистку Житловки.

29 марта российская армия начала покидать Киевскую, Черниговскую и Сумскую области. В Кремле это назвали жестом доброй воли в интересах переговорного процесса.

В течение марта проходили переговоры между делегациями России и Украины. Изначально встречи проводились в Белоруссии, а последняя встреча состоялась в Стамбуле 29 марта. По ее результатам глава российской делегации Владимир Мединский сообщил о согласовании целого ряда позиций, а замминистра обороны Александр Фомин пообещал «кардинальное сокращение военной активности на киевском и черниговском направлениях».

28 марта Народная милиция ЛНР овладела населенными пунктами Ивановка, Новосадовое, выйдя на рубеж Новолюблино — Терны.

25 марта Минобороны сообщило о занятии населенных пунктов Батманка, Михайловка, Красный Партизан, Ставки и Троицкое.

24 марта Минобороны заявило, что российские вооруженные силы взяли под полный контроль город Изюм в Харьковской области.

13 марта Вооруженные силы России установили полный контроль над населенными пунктами Павловка, Никольское, Благодатное, Водяновка, Владимировка.

11 марта Народная милиция ДНР овладела Волновахой.

9 марта в Минобороны России сообщили, что подразделения российских вооруженных сил взяли под контроль населенные пункты Красная Поляна и Степное. Народная милиция ЛНР заняла Грачево, Народная милиция ДНР — Сигнальное, Тарамчук, Еленовку и Трудовое.

4 марта Минобороны России сообщило, что Народная милиция ЛНР заняла несколько населенных пунктов: Шандриголово, Александровку, Дерилово, Среднее, Лозовое. Народная милиция ДНР заняла четыре населенных пункта: Розовку, Труженку, Знаменовку и Пузатое. Российские войска заняли несколько населенных пунктов в Запорожской области, в том числе город Пологи.

3 марта Министерство обороны России сообщило о занятии города Балаклея (Харьковская область). Помимо этого российские войска взяли под контроль несколько населенных пунктов в Запорожской области, среди которых Синяя Гора, Сладкая Балка, Ильченково. Силы ДНР, окружившие Мариуполь, заняли село Водяное, а также Сартану и Виноградное.

2 марта Минобороны России сообщило об установлении контроля над Херсоном, а также Васильевкой и Токмаком (Запорожская область). В Луганской области Народная милиция ЛНР установила контроль над городами Старобельск и Сватово, а также райцентром Новоайдар.

27 февраля Минобороны России сообщило о блокировании Херсона и Бердянска, а также о занятии Геническа (Херсонская область). Народная милиция ЛНР заняла населенные пункты Новоахтырка, Смоляниново (к востоку от Северодонецка), Станицу Луганскую.

26 февраля Минобороны России отчиталось, что российские войска за ночь взяли под полный контроль Мелитополь.

25 февраля в Минобороны заявили о занятии острова Змеиный в Одесской области Украины. Гарнизон Змеиного сложил оружие.

24 февраля Погранслужба Украины сообщила об атаках и обстрелах по всей границе от Житомирской области (граничащей только с Белоруссией) до Луганской, а также из Крыма. Ракетным обстрелам подверглись военные объекты по всей территории Украины. Позже стало известно, что российская армия пересекла границу в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской и Херсонской областях. Одновременно Народная милиция ЛНР начала атаки на города Счастье и Станица Луганская к северу от Луганска, а Народная милиция ДНР начала наступление на Мариуполь и Волноваху.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Поставки зарубежного оружия Украине

Страны НАТО и их союзники с начала спецоперации наращивали поставки оружия Киеву. Если изначально речь шла о касках, бронежилетах, беспилотных летательных аппаратах (турецких Bayraktar), то затем на Украину стали отправлять старое советское вооружение, которое до сих пор хранилось на складах в Польше, Словакии, Чехии.

С течением времени на Украину стали поставлять и вооружение, которое производилось в странах НАТО и Австралии. Речь шла о бронемашинах (британских Saxon, австралийских Bushmaster), противотанковых комплексах (Javelin, NLAW), артиллерийских установках (французских Caesar, американских HIMARS).

Подробно о военных поставках Украине можно прочитать здесь.

Какие санкции ввели против России

Пакеты санкций против России начали вводить еще до начала спецоперации на Украине, после признания ДНР и ЛНР. Об ограничениях объявили США, Канада, ЕС, Япония, Австралия, Новая Зеландия, Великобритания, Швейцария, Исландия и ряд других стран.

Всего было шесть волн санкций. США, Великобритания, ЕС заявляли, что координируют усилия по ослаблению российской экономики, однако не всегда ограничения вводились синхронно. Были и определенные отличия, которые на Западе объясняли нежеланием навредить собственным экономикам. Различия были и в персональных санкциях. Например, США ввели ограничения в отношении 663 человек, а Великобритания — в отношении более 1 тыс. бизнесменов, политиков, военных, сотрудников СМИ, людей, которых в Лондоне посчитали близкими к Путину.

Первая волна касалась банков, финансирующих военную промышленность, депутатов Госдумы, поддержавших признание ДНР и ЛНР. Под санкции также попал ВЭБ, который является кредитором множества компаний, оператором нацпроектов, куратором других институтов развития и управляющий пенсионными накоплениями почти 40 млн россиян.

Вторая волна санкций началась уже после начала спецоперации. Великобритания ввела ограничения в отношении 100 физических лиц и компаний, в том числе ВТБ, «Ростеха» и «Аэрофлота». Были ограничены суммы вкладов и депозитов для граждан России в банках Великобритании до £50 тыс. США ограничили все операции с новыми долговыми обязательствами со сроком погашения более 14 дней целого ряда компаний (в том числе «Газпрома», РЖД, Альфа-банка). Персональные санкции коснулись Владимира Путина, Сергея Лаврова, Сергея Шойгу.

ЕС ввел ограничения в том числе против РЖД, Уралвагонзавода, КАМАЗа, Альфа-банка, «Открытия», банка «Россия» и Промсвязьбанка. Банкам запретили продавать клиентам из России ценные бумаги, номинированные в евро, а также проводить листинг акций любых российских госкомпаний (с долей государства свыше 50%) на европейских биржах. Помимо этого было запрещено страхование российских самолетов, введен запрет на продажу и лизинг лайнеров, запчастей и оборудования российским авиакомпаниям.

К 10 марта воздушное пространство для российских самолетов закрыли ЕС, Великобритания, Босния, Норвегия, США, Швейцария, Черногория, Великобритания. Чуть позже это сделала и Канада. От рейсов в Россию отказался целый ряд авиакомпаний.

Третья санкционная волна началась 26 февраля. Были заморожены резервы Банка России в странах G7, пять банков были отключены от системы SWIFT. Великобритания закрыла порты для российских судов, а также экспорт в Россию высокотехнологичных товаров. На территории ЕС и Великобритании были заморожены активы целого ряда бизнесменов, в том числе Игоря Сечина, Михаила Фридмана, Петра Авена.

2 марта ЕС запретил продавать, поставлять, передавать и экспортировать в Россию банкноты евро.

8 марта США объявили о запрете поставок нефти, газа и угля из России.

C 10 марта работу в России прекратили Visa и Mastercard. Владельцы российских карт этих платежных систем потеряли возможность расплачиваться ими за пределами страны или оплачивать покупки в зарубежных магазинах.

10 марта Великобритания ввела санкции в том числе против Романа Абрамовича, Андрея Костина, Олега Дерипаски. Их активы были заморожены, британским гражданам запретили с ними сотрудничать.

11 марта США запретили поставку в Россию долларовых банкнот, ввоз из России алкоголя, морепродуктов.

12 марта Бермудские Острова аннулировали летные сертификаты 740 зарегистрированных там самолетов российских авиакомпаний.

Четвертая волна санкций началась 15 марта. Был запрещен ввоз в ЕС российской сталелитейной продукции, запрещен экспорт предметов роскоши в Россию.

4 апреля США запретили России использовать замороженные в США резервы для выплат по госдолгу.

5 апреля был объявлен очередной пакет санкций Евросоюза. Так, ЕС запретил импорт российского угля, транзакции с крупнейшими банками. Российским кораблям запретили входить в порты ЕС (исключение сделали для перевозчиков продуктов, гуманитарных и энергетических грузов).

6 апреля США запретили гражданам вести бизнес с Альфа-банком и Сбербанком, а также новые инвестиции в Россию.

9 апреля ЕС ограничил импорт удобрений из России.

11 апреля Комитет по безопасности полетов Евросоюза внес 21 российскую авиакомпанию в список перевозчиков, которым запрещены или для которых ограничены полеты в пределах ЕС, поскольку эти перевозчики не соответствуют международным стандартам безопасности.

12 апреля Великобритания запретила импорт российского чугуна и стали.

3 июня ЕС объявил о шестом пакете санкций. Под ограничения попали в том числе КАМАЗ, «Татнефть», Национальный расчетный депозитарий. От SWIFT были отключены Сбербанк, Россельхозбанк, МКБ. Помимо этого ЕС пообещал в течение шести месяцев отказаться от импорта российской нефти, в течение восьми месяцев — от импорта нефтепродуктов.

Шестой пакет санкций Евросоюз обсуждал больше месяца. Несколько стран указывали, что не готовы пойти на жесткий отказ от российских энергоносителей, поскольку это нанесло бы удар по их экономикам.

16 июня Великобритания ввела санкции в том числе против патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

28 июня США ввели запрет на импорт российского золота.

21 июля ЕС ввел седьмой пакет санкций. Были запрещены прямые и непрямые операции с российским золотом. Под ограничения попали в том числе заместитель премьер-министра Андрей Белоусов, глава «Ростеха» Сергей Чемезов, мэр Москвы Сергей Собянин, актёры Владимир Машков и Сергей Безруков.

2 августа. Под санкции США попали 13 человек, в том числе Алина Кабаева; бывший генеральный директор компании «Фосагро» Андрей Григорьевич Гурьев и его сын Андрей Гурьев; глава Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников, владелец и председатель ЗАО «Группа «Синара» Дмитрий Пумпянский, а также фонд и технопарк «Сколково».

26 сентября Великобритания ввела санкции против миллиардера и основателя «Киевской площади» Года Нисанова, основателя Уральской горно-металлургической компании Искандера Махмудова, председателя совета директоров компании «Площадь Европы» Зараха Илиева.

30 сентября под санкции США попали в том числе вице-премьер Александр Новак, глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

6 октября. ЕС принял восьмой пакет санкций. Он предусматривал запрет компаниям обслуживать криптокошельки россиян, запрет европейским гражданам занимать должности в руководящих органах российских госкомпаний, установил потолок цен на российскую нефть. Под ограничения попали в том числе глава ЦИК Элла Памфилова, политолог Александр Дугин, основной владелец концерна «Калашников» Алан Лушников, артисты Юлия Чичерина, Николай Расторгуев и Олег Газманов, а также ЦИК России, «Гознак», авиастроительная корпорация «Иркут».

30 ноября Великобритания ввела санкции в отношении главы Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловов, вице-премьера Дениса Мантурова.

16 декабря ЕС ввел девятый пакет санкций. Ограничения коснулись всех видов вооруженных сил России, всех парламентских партий, Роскомнадзора. Таже под ограничениями оказались вице-премьер Татьяна Голикова, министр юстиции Константин Чуйченко, министр культуры Ольга Любимова, Никита Михалков, Григорий Лепс.

Десятый пакет санкций был приурочен к годовщине начала боевых действий. ЕС объявил о нем 25 февраля. Евросоюз запретил поставки множества товаров, включая металлоконструкции, автопогрузчики, двигатели внутреннего сгорания и конвейеры (всего более 200 таможенных кодов). В Еврокомиссии заявили, что новые ограничения затрагивают продукцию, поставки которой в Россию в 2021 году составляли €11,4 млрд. В ходе предыдущих санкционных раундов ЕС ограничил экспорт товаров на €32,5 млрд (по данным за 2021 год). Также под ограничения попали «Альфа-Банк», «Росбанк», «Тинькофф Банк», Фонд национального благосостояния.

США ввел санкции против более чем 200 компаний и физлиц из России, стран Европы и Азии за оказание Москве военной поддержки. Под ограничения попали 11 российских банков второго эшелона (МТС Банк, «СДМ-Банк», Уралсиб, Банк «Зенит»). Санкции также коснулись энергетического, угольного и металлургического секторов. Минторг США также включил в черные списки почти 90 компаний из России, Китая и других стран, которые, по мнению Вашингтона, помогали Москве обходить санкции.

12 апреля под санкции США попали в том числе вице-премьер Марат Хуснуллин, компании «Металлоинвест», «Мегафон», USM.

В Еврокомиссии уже говорят о подготовке 11-го пакета санкций против Москвы. Сроки его принятия пока неизвестны. Но как заявляла глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, целью пакета будет не столько введение новых запретов, сколько «закрытие лазеек» для обхода уже введенных ограничений.



Экстренное обращение Владимира Путина

Президент России Владимир Путин утром 24 февраля выступил с экстренным обращением и объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. «Ее [операции] цель — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима», — подчеркнул он.

По его словам, Россия не может чувствовать себя в безопасности и существовать с постоянной угрозой со стороны Украины. Он подчеркнул, что военная операция в Донбассе будет проводиться в соответствии с Уставом ООН, решением Совета Федерации и договорами с ДНР и ЛНР.