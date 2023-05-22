Под Белгородом сбили беспилотник

Беспилотник сбили в Белгородском районе, никто не пострадал, сообщил Гладков. В 60 км от столицы области идет обстрел на границе, кроме того, там зафиксировали прорыв диверсантов

Фото: Илья Галахов / Global Look Press

В Белгородском районе сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА), сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«В Белгородском районе системой ПВО сбит БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет», — рассказал он. Есть ли последствия на земле, уточняется, добавил губернатор.

Ранее жители города рассказали о громких звуках, сообщал городской портал Go31. Местное управление МЧС указывало, что в Белгороде не объявлена и не проводится эвакуация. Ранее Гладков говорил, что в области началась «массированная информационная атака» из-за событий в Грайворонском городском округе — там в течение дня были обстрелы, кроме того, в район зашла украинская диверсионная группа.

Грайворон находится примерно в 60 км по прямой от Белгорода, это самый западный город в области — от него до украинской границы около шести км.

По данным Гладкова, в результате событий в Грайворонском округе пострадали шесть человек. Мужчина и женщина получили минно-взрывные ранения, женщина попала в реанимацию. Еще двое мужчин и женщина пострадали из-за осколков, еще у одной женщины ранение руки. Он не уточнил, пострадали ли эти люди из-за обстрелов и действий диверсантов.

Кремль сообщил, что президент Владимир Путин проинформирован о проникновении диверсионной группы в Белгородской области, идет их «выдавливание».