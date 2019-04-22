Мадуро поздравил россиян с днем рождения Ленина

Президент Венесуэлы назвал лидера революции «живой историей» и отметил, что ему необходимо «воздать должное» за отстаивание прав пролетариата и строительство социализма

Николас Мадуро (Фото: Reuters)

Президент Венесуэлы Николас Мадуро поздравил россиян со 149-летием со дня рождения революционера и политического деятеля Владимира Ленина. Соответствующее сообщение он опубликовал в своем микроблоге в Twitter.

«Мы воздаем должное этому великому революционному лидеру и его наследию борьбы за права пролетариата и строительство социализма. Сегодня Ленин все еще остается живой историей», — написал лидер Боливарианской Республики.

Ленин родился 22 апреля 1870 года в городе Симбирске Российской империи (ныне Ульяновск).

В прошлом году Николас Мадуро отмечал 94-ю годовщину смерти Ленина и 148 лет со дня рождения лидера революции. По этому поводу он также обращался к общественности с заявлением, в котором назвал революционного лидера источником «трансцендентного вдохновения для народов, борющихся за достижение социализма».