ЦИК Украины подсчитала свыше 80% бюллетеней

Владимир Зеленский (Фото: Zuma\TASS)

Согласно данным ЦИК на обработано 80,78% протоколов, лидером на выборах президента Украины является шоумен Владимир Зеленский (73,09%), действующий глава государства Петр Порошенко набрал 24,57%.

Зеленский является лидером в большинстве регионов страны. Наибольшую поддержку он получил в Днепропетровской области (87,55%). В Киевской области за него проголосовали 69,68% избирателей. Порошенко лидирует только во Львовской области, где он набрал 63,76%.

Порошенко признал свое поражение после того, как были опубликованы экзитполы, согласно которым его конкурент получил более 70% голосов. Действующий президент заявил, что не уходит из политики и предложил свою помощь Зеленскому.