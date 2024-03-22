Коллегия рассмотрит заявку основного кандидата в главы Верховного суда
Верховный суд рассмотрит 1 апреля заявление Ирины Подносовой «о рекомендации кандидатом» на должность главы этого суда, говорится в материалах на сайте суда.
О том, что зампред Верховного суда — глава Судебной коллегии по экономическим спорам Ирина Подносова стала главным кандидатом на пост главы суда, 14 марта написала газета «Ведомости». Два источника РБК, близких к системе правосудия, подтвердили, что Ирина Подносова является основным кандидатом на должность председателя суда.
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