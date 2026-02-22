 Перейти к основному контенту
В ЕС предложат приостановить ратификацию тарифного соглашения с США

Bloomberg: в Европарламенте предложат заморозить торговое соглашение с США
В Европарламенте готовят экстренное заседание комитета по торговле, чтобы приостановить ратификацию прошлогоднего соглашения о 15-процентных пошлинах Трампа. Евродепутат заявил о необходимости четких американских обязательств
Фото: Fabian Bimmer / Getty Images

Глава комитета по международной торговле Европарламента Бернд Ланге намерен предложить приостановить ратификацию торгового соглашения ЕС с США до прояснений относительно торговой политики администрации президента Дональда Трампа. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление евродепутата.

По словам Ланге, на экстренном заседании в понедельник он выступит с инициативой заморозить работу над утверждением соглашения «до получения всесторонней правовой оценки и четких обязательств со стороны США».

Данное соглашение предполагает введение 15-процентных пошлин на европейские товары, поставляемые в США, и было заключено в августе 2025 года.

Недавно, 20 февраля, Верховный суд США вынес решение против тарифов Дональда Трампа, введенных на основании федерального закона, предназначенного для чрезвычайных ситуаций национального масштаба. Решение Верховного суда затрагивает значительную часть тарифов, введенных администрацией Трампа, но не все из них. Под удар попали «взаимные» пошлины, введенные в отношении большинства стран мира; тарифы на товары из Китая, Канады и Мексики, обоснованные необходимостью борьбы с контрабандой синтетического опиоида фентанила в США; и «вторичные» пошлины против Индии, введенные в ответ на закупки российской нефти.

Накануне президент Трамп из-за решения ВС объявил о повышении пошлин на импорт в США до 15%. Он добавил, что принял решение, «основываясь на тщательном, детальном и полном» обзоре «чрезвычайно антиамериканского» решения Верховного суда.

Конституция США наделяет конгресс исключительным правом устанавливать импортные тарифы. Однако Трамп неоднократно заявлял, что может вводить пошлины и без согласия законодательной власти, опираясь на Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) 1977 года. Этот акт позволяет главе государства после объявления чрезвычайного положения «регулировать» экономические операции, включая импорт иностранной продукции.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

