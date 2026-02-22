 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Глава Минобороны Британии заявил о желании отправить войска на Украину

Министр обороны Британии рассказал о планах первым направить войска на Украину
Сюжет
Военная операция на Украине
По его словам, это будет означать заключение мира по украинскому конфликту. Экс-премьер Королевства считает, что Британия и ее союзники должны отправить войска немедленно
Джон Хили
Джон Хили (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Глава Минобороны Великобритании Джон Хили заявил, что надеется стать первым министром обороны, который направит британские войска на Украину, сообщил он The Telegraph.

«Я хочу быть министром обороны, который направит британские войска на Украину — потому что это будет означать окончание этой войны <...> Это будет означать, что мы заключили переговоры о мире на Украине. А безопасная Европа нуждается в сильной, суверенной Украине», — написал он.

Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон, выступая в программе Sunday with Laura Kuenssberg на Би-би-си, заявил, что Великобритания и ее союзники должны немедленно отправить на Украину небоевые войска. У Запада уже есть план насчет ввода на Украину сил после окончания конфликта, но можно было бы сделать это и сейчас, чтобы подтвердить намерения, полагает он.

ТАСС узнал, какие гарантии может получить Киев вместо миротворцев
Политика
Фото:Reuters

Правительство Великобритании работает вместе с союзниками в рамках называемой «коалиции желающих» над возможностью отправки войск на Украину для участия в миротворческой миссии. Координирующую роль в объединении играют Франция и Великобритания. Создание коалиции провозгласил британский премьер-министр Кир Стармер в начале марта 2025 года.

В ноябре 2025 года Guardian со ссылкой на источники сообщила, что армия Великобритании готова к участию в миротворческих операциях на Украине после окончания военного конфликта с Россией «или в других местах совместно с союзниками» и будет использовать весь спектр военных возможностей.

В конце января 2026 года The New York Times узнала, что Украина и США обсуждали размещение сил из нейтральных стран в качестве миротворческого контингента в части ДНР или создание демилитаризованной зоны в рамках урегулирования. Киев отказывается уступать России всю территорию Донбасса, отмечала NYT, а Москва настаивает на полном выводе ВСУ из региона.

МИД России называл планы Запада отправить миротворцев на Украину «фантазиями» и отмечал, что для Москвы неприемлемо появление там войск НАТО даже под чужим флагом.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

В МГУ зафиксировали рекорд высоты сугробов за историю наблюдений

Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам

Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга

WP узнала, чего ожидают США для удара по Ирану

Близкий к сыну Трампа инвестор заявил о соглашении с НОВАТЭКом по СПГ

США подняли истребители из-за обнаружения российских самолетов у Аляски

Авторы
Теги
Персоны
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Великобритания войска Украина Джон Хили
Борис Джонсон фото
Борис Джонсон
политик, бывший премьер Великобритании
19 июня 1964 года
Материалы по теме
ТАСС узнал, какие гарантии может получить Киев вместо миротворцев
Политика
Сибига заявил об «угрозе» нахождения российских миротворцев в ПМР
Политика
В Лондоне признали нереальным обещанное число миротворцев для Украины
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 90,28 (+0,12) Инвестиции, 20 фев, 17:31 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 76,75 (+0,11) Инвестиции, 20 фев, 17:31
Ключевой момент: подборка квартир с отделкой в Москве и области РБК и ПИК, 13:26
Венгрия пообещала блокировать санкции против России из-за «Дружбы» Политика, 13:23
Индия отложила переговоры о торговой сделке с США из-за пошлин Экономика, 13:19
Глава Минобороны Британии заявил о желании отправить войска на Украину Политика, 12:57
Как сделать автоперевозки быстрыми и рентабельными РБК и Teboil PRO, 12:55
Минобороны отчиталось об ударе по объектам ВПК и энергетики Украины Политика, 12:50
Песков заявил, что Россия ответит на размещение ядерного оружия в Эстонии Политика, 12:42
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Альтернатива вкладу: зачем добавлять внебиржевые бонды в инвестпортфель #всенабиржу!, 12:40
NYT узнала о просьбе верховного лидера Ирана на случай его убийства Политика, 12:37
В давке на «фестивале обнаженных» в Японии пострадали шесть человек Общество, 12:31
Время летунов. Почему частая смена работы стала выигрышной стратегией Образование, 12:26
В Белгородской области при ударе дрона по машине погиб мужчина Политика, 12:17
В Бишкеке произошел пожар в коттеджном городке Общество, 12:16
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 12:12