Глава Минобороны Британии заявил о желании отправить войска на Украину

По его словам, это будет означать заключение мира по украинскому конфликту. Экс-премьер Королевства считает, что Британия и ее союзники должны отправить войска немедленно

Джон Хили (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Глава Минобороны Великобритании Джон Хили заявил, что надеется стать первым министром обороны, который направит британские войска на Украину, сообщил он The Telegraph.

«Я хочу быть министром обороны, который направит британские войска на Украину — потому что это будет означать окончание этой войны <...> Это будет означать, что мы заключили переговоры о мире на Украине. А безопасная Европа нуждается в сильной, суверенной Украине», — написал он.

Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон, выступая в программе Sunday with Laura Kuenssberg на Би-би-си, заявил, что Великобритания и ее союзники должны немедленно отправить на Украину небоевые войска. У Запада уже есть план насчет ввода на Украину сил после окончания конфликта, но можно было бы сделать это и сейчас, чтобы подтвердить намерения, полагает он.

Правительство Великобритании работает вместе с союзниками в рамках называемой «коалиции желающих» над возможностью отправки войск на Украину для участия в миротворческой миссии. Координирующую роль в объединении играют Франция и Великобритания. Создание коалиции провозгласил британский премьер-министр Кир Стармер в начале марта 2025 года.

В ноябре 2025 года Guardian со ссылкой на источники сообщила, что армия Великобритании готова к участию в миротворческих операциях на Украине после окончания военного конфликта с Россией «или в других местах совместно с союзниками» и будет использовать весь спектр военных возможностей.

В конце января 2026 года The New York Times узнала, что Украина и США обсуждали размещение сил из нейтральных стран в качестве миротворческого контингента в части ДНР или создание демилитаризованной зоны в рамках урегулирования. Киев отказывается уступать России всю территорию Донбасса, отмечала NYT, а Москва настаивает на полном выводе ВСУ из региона.

МИД России называл планы Запада отправить миротворцев на Украину «фантазиями» и отмечал, что для Москвы неприемлемо появление там войск НАТО даже под чужим флагом.