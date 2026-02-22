 Перейти к основному контенту
Возвращение Трампа в Белый дом⁠,
Reuters назвал сроки следующих переговоров США и Ирана

Reuters: следующие переговоры США и Ирана могут пройти в марте
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Несмотря на разные мнения о возможности снятия американских санкций с Ирана в обмен на ограничения ядерной программы, Вашингтон и Тегеран могут заключить промежуточное соглашение. Ближайший раунд переговоров пройдет в начале марта
Фото: Majid Saeedi / Getty Images
Фото: Majid Saeedi / Getty Images

Новые переговоры Вашингтона и Тегерана запланированы на начало марта. Об этом заявил высокопоставленный иранский чиновник Reuters. По его словам, существует вероятность заключения промежуточных сделок.

«Переговоры продолжаются, и существует вероятность достижения промежуточного соглашения», — заявил чиновник.

При этом США и Иран, уточнил источник Reuters, придерживаются разных взглядов на масштаб и механизм отмены санкций против Тегерана в обмен на ограничение ядерной программы. Тегеран отказался также передавать контроль над своими нефтяными и минеральными ресурсами, но американские компании получат право стать подрядчиками на иранских нефтегазовых месторождениях, уточнил чиновник.

В Вашингтоне ранее согласились принять «красную линию» Тегерана. Речь идет об отказе США от требования полностью свернуть иранскую программу обогащения урана, указало агентство ISNA со ссылкой на иранского дипломата.

Bloomberg узнал, когда США будут готовы к удару по Ирану
Политика
Фото:Jesse Monford / U.S. Navy / Reuters

Axios писал, что администрация президента США Дональда Трампа была готова рассмотреть предложение, которое позволило бы Ирану «символическое» ядерное обогащение, если при этом не останется никакого пути к созданию бомбы.

Ранее, 17 февраля, Тегеран выразил готовность приостановить обогащение урана на срок до трех лет. The Wall Street Journal узнала, что делегация Ирана предложила в ходе переговоров с американскими коллегами передать часть своих запасов другой стране, например России. Москва сама предлагала Тегерану забрать излишки обогащенного урана для дальнейшего обеднения и использования в энергетических целях, об этом сообщал глава МИДа Сергей Лавров. Как выяснил Axios, тогда иранская сторона отказалась рассматривать это предложение.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Илья Трапезников
Дональд Трамп Али Хаменеи Аббас Арагчи Иран ядерная сделка
