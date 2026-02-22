Reuters назвал сроки следующих переговоров США и Ирана

Reuters: следующие переговоры США и Ирана могут пройти в марте

Несмотря на разные мнения о возможности снятия американских санкций с Ирана в обмен на ограничения ядерной программы, Вашингтон и Тегеран могут заключить промежуточное соглашение. Ближайший раунд переговоров пройдет в начале марта

Фото: Majid Saeedi / Getty Images

Новые переговоры Вашингтона и Тегерана запланированы на начало марта. Об этом заявил высокопоставленный иранский чиновник Reuters. По его словам, существует вероятность заключения промежуточных сделок.

«Переговоры продолжаются, и существует вероятность достижения промежуточного соглашения», — заявил чиновник.

При этом США и Иран, уточнил источник Reuters, придерживаются разных взглядов на масштаб и механизм отмены санкций против Тегерана в обмен на ограничение ядерной программы. Тегеран отказался также передавать контроль над своими нефтяными и минеральными ресурсами, но американские компании получат право стать подрядчиками на иранских нефтегазовых месторождениях, уточнил чиновник.

В Вашингтоне ранее согласились принять «красную линию» Тегерана. Речь идет об отказе США от требования полностью свернуть иранскую программу обогащения урана, указало агентство ISNA со ссылкой на иранского дипломата.

Axios писал, что администрация президента США Дональда Трампа была готова рассмотреть предложение, которое позволило бы Ирану «символическое» ядерное обогащение, если при этом не останется никакого пути к созданию бомбы.

Ранее, 17 февраля, Тегеран выразил готовность приостановить обогащение урана на срок до трех лет. The Wall Street Journal узнала, что делегация Ирана предложила в ходе переговоров с американскими коллегами передать часть своих запасов другой стране, например России. Москва сама предлагала Тегерану забрать излишки обогащенного урана для дальнейшего обеднения и использования в энергетических целях, об этом сообщал глава МИДа Сергей Лавров. Как выяснил Axios, тогда иранская сторона отказалась рассматривать это предложение.