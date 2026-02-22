FT узнала, какая страна захотела стать новым газовым хабом Европы

Греция рассчитывает стать главным хабом для экспорта СПГ в Европу после отказа от газа России. В качестве преимуществ FT называет ее географическое положение, мощности по приему СПГ, модернизированную инфраструктуру и связи с США

Фото: Nicolas Koutsokostas / IMAGO / Global Look Press

Греция позиционирует себя как южные ворота Европы для импорта сжиженного природного газа (СПГ) на фоне подготовки Евросоюза к полному запрету поставок российского газа к 2027 году, сообщает The Financial Times.

Афины рассчитывают, что географическое положение вместе с мощностями по приему СПГ, модернизацией инфраструктуры и тесными связями с Вашингтоном могут обеспечить Греции центральную роль на европейском газовом рынке.

Министр энергетики Греции Ставрос Папаставру с момента вступления в должность в 2025 года выступает за более тесные связи с США. Экстренные поставки СПГ из США после начала спецоперации на Украине переросли в долгосрочную переориентацию энергопоставок ЕС, отметил он.

Так, на острове Ревитусса, к западу от Афин, находится главный терминал страны, пишет FT. Оттуда регазифицированный СПГ поступает на Балканы и далее по системе «вертикального коридора» по направлению юг — север. Она была создана Грецией, Болгарией, Румынией, Молдавией и Украиной после 2022 года.

Это произошло после того, как Россия остановила экспорт трубопроводного газа в Болгарию. В конце апреля 2022 года София сообщила, что «Газпром экспорт» уведомил своего болгарского партнера компанию «Булгаргаз» об остановке поставок. Российская компания позже подтвердила это, уточнив, что решение было принято в связи с нежеланием Софии оплачивать газ в рублях.

Страны «вертикального коридора» в основном адаптировали существующую инфраструктуру для создания системы юг — север, уточняет издание.

Греция начала диверсифицировать поставки еще до начала военной операции в феврале 2022 года, заявила экс-гендиректор греческого газотранспортного оператора DESFA Мария Рита Галли. Она упомянула газопровод TAP, строительство которого завершили в 2020 году. Он соединяет греко-турецкую границу с Италией через Албанию и Адриатическое море.

Афины также завершили строительство газопровода-интерконнектора Греция — Болгария и увеличили пропускную способность за счет двух новых компрессорных станций на севере страны, уточнила газета.

Аналогичные Греции стремления проявляет и Польша. В декабре 2025 года Bloomberg писал, что страна стремится стать главным хабом для экспорта СПГ в Европу на фоне решения Евросоюза отказаться от российского топлива. Планы Варшавы могут изменить энергетические потоки в регионе и создать для ее соседей более стабильную альтернативу трубопроводным поставкам, отмечало агентство.

Оператор польской трубопроводной сети Gaz-System к первой половине 2026 года примет решение о строительстве еще одного плавучего терминала СПГ на Балтийском море, заявлял гендиректор компании Славомир Хинк.

Хорватия, Греция и Литва завоевывают позиции в сфере СПГ, но центральное положение Польши в европейской газовой сети может объединить несколько ключевых маршрутов поставок, писал Bloomberg. Так, это позволило бы хранить импортируемое из США топливо в обширных подземных хранилищах на Украине или поставлять его соседям, не имеющим выхода к морю, например Чехии, Словакии или Венгрии, говорится в материале.

Еврокомиссия в октябре решила постепенно отказаться от закупок российского газа. Ограничения вступили в силу 1 января 2026 года. Для действующих контрактов предусмотрен переходный период: краткосрочные соглашения могут действовать до 17 июня 2026-го, а долгосрочные — до 1 января 2028 года. Эти меры вызвали протесты Венгрии и Словакии.

ЕС принял решение в ответ на военную операцию на Украине в рамках санкций против России. Российская сторона считает ограничительные меры незаконными. Президент Владимир Путин отмечал, что отказ от российского газа привел к снижению промышленного производства в Европе.