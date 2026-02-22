Politico узнало о просьбе Мелони к Макрону отложить «саммит дружбы»
Премьер-министр Италии Джорджия Мелони и президент Франции Эмманюэль Макрон отложили свой первый двусторонний саммит, запланированный на начало апреля в Тулузе, сообщил Politico французский дипломат.
Мелони попросила Макрона перенести встречу 12 февраля до окончания саммита G7 в Эвиан-ле-Бен 15-17 июня. По словам дипломата, перенос встречи не связан с конфликтом между двумя политиками ранее на этой неделе.
Этот саммит должен был стать «важной демонстрацией франко-итальянской дружбы», отмечает издание.
Речь идет о перепалке, которая произошла 12 февраля. Тогда Макрон раскритиковал Мелони за ее заявление о том, что убийство 23-летнего крайне правого активиста Квентина Деранка в Лионе стало «раной для всей Европы». Мелони ответила, что была «удивлена» реакцией Макрона, и уточнила, что не хотела вмешиваться во внутренние дела Франции.
В то же время Мелони все больше сближается с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, пишет Politico. В конце января издание писало, что Мерц объединяет усилия вместе с премьером Италии, смотря на нее как на своего «второго пилота» в управлении ЕС. Оба политика хотят снизить напряженность с президентом США Дональдом Трампом, и у обоих есть свои претензии к Макрону, уточняло Politico.
