Возвращение Трампа в Белый дом⁠,
Washington Post узнала об отзыве почти 20 отчетов ЦРУ из-за предвзятости

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США официально отозвало почти 20 разведывательных отчетов, выпущенных за последнее десятилетие, после того как проверка показала, что они были предвзятыми или представляли собой нецелевое использование ресурсов. Об этом сообщала The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного сотрудника ЦРУ.

Среди тем, которые в том числе поднимались в этих отчетах, были белый национализм или планирование семьи.

В общей сложности ЦРУ отозвало 17 разведывательных отчетов, составленных до начала второго срока президентства Дональда Трампа, а также еще два — для существенной доработки. Отозванные отчеты будут удалены из баз данных агентства и больше не будут доступны американским политикам, пишет газета.

Материал дополняется

