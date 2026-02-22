Лагард объяснила свой уход во время выступления министра США в Давосе
Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард покинула зал во время выступления министра торговли США Говарда Лютника на Всемирном экономическом форуме в Давосе, поскольку сочла его антиевропейскую риторику неуместной в данной обстановке. Об этом Лагард сообщила в интервью The Wall Street Journal.
«Выступление последнего оратора, без каких-либо опровержений, человека, который просто обрушился с критикой на Европу, правых, левых и центристов, я посчитала чрезмерным и совершенно неоправданно оскорбительным», — сказала Лагард.
По словам источников Bloomberg, знакомых с ситуацией, в своем выступлении в Давосе Лютник принизил значение европейских экономик и отметил их неконкурентоспособность, что вызвало дискомфорт у нескольких присутствовавших в зале европейцев.
Материал дополняется
