Лидер британских «Либеральных демократов» призвал подать в суд на Трампа
Лидер Либерально-демократической партии Великобритании, член палаты общин Эд Дейви считает, что правительство Великобритании должно подать в суд на президента США Дональда Трампа, требуя компенсации за ущерб, причиненный Соединенному Королевству торговыми пошлинами.
«Трамп обожает подавать в суд на людей... Так что премьер-министру [Киру Стармеру] следовало бы взять с него пример. Подать в суд на президента за незаконный ущерб британской экономике. Не волнуйся, Дональд, мы согласимся на £100 млрд, так ведь это работает?», — написал Дэйви в соцсети Х.
Выступая на мероприятии в Эдинбурге, Дэйви заявил, что «это единственный язык», который понимает глава Белого дома, пишет Evening Standard.
Британский политик также назвал Трампа «самым опасным и разрушительным президентом США в новейшей истории», поприветствовав при этом «блестящее» решение Верховного суда, отменившее торговые пошлины американского лидера.
В пятницу Верховный суд США объявил незаконными импортные пошлины, указав, что использование Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях в обход конгресса превышает полномочия президента.
Сам республиканец назвал решение «позором» и заявил, что у него есть запасной план. На следующий день Трамп ввел новые пошлины для всех стран мира и вскоре поднял их до 15%. Меры вступят в силу 25 февраля.
