 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Лидер британских «Либеральных демократов» призвал подать в суд на Трампа

Лидер Либерально-демократической партии Великобритании, член палаты общин Эд Дейви считает, что правительство Великобритании должно подать в суд на президента США Дональда Трампа, требуя компенсации за ущерб, причиненный Соединенному Королевству торговыми пошлинами.

«Трамп обожает подавать в суд на людей... Так что премьер-министру [Киру Стармеру] следовало бы взять с него пример. Подать в суд на президента за незаконный ущерб британской экономике. Не волнуйся, Дональд, мы согласимся на £100 млрд, так ведь это работает?», — написал Дэйви в соцсети Х.

Выступая на мероприятии в Эдинбурге, Дэйви заявил, что «это единственный язык», который понимает глава Белого дома, пишет Evening Standard.

Трамп поднял до 15% новые пошлины после отмены прежних судом
Политика
Дональд Трамп (в центре)

Британский политик также назвал Трампа «самым опасным и разрушительным президентом США в новейшей истории», поприветствовав при этом «блестящее» решение Верховного суда, отменившее торговые пошлины американского лидера.

В пятницу Верховный суд США объявил незаконными импортные пошлины, указав, что использование Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях в обход конгресса превышает полномочия президента.

Сам республиканец назвал решение «позором» и заявил, что у него есть запасной план. На следующий день Трамп ввел новые пошлины для всех стран мира и вскоре поднял их до 15%. Меры вступят в силу 25 февраля.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

В МГУ зафиксировали рекорд высоты сугробов за историю наблюдений

Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам

Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга

WP узнала, чего ожидают США для удара по Ирану

Близкий к сыну Трампа инвестор заявил о соглашении с НОВАТЭКом по СПГ

США подняли истребители из-за обнаружения российских самолетов у Аляски

Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Лежепекова
пошлины Дональд Трамп Кир Стармер суд Великобритания
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Кир Стармер фото
Кир Стармер
политик, премьер-министр Великобритании
2 сентября 1962 года
Материалы по теме
Трамп поднял до 15% новые пошлины после отмены прежних судом
Политика
Трамп назвал сроки вступления в силу новых пошлин
Политика
Мерц сообщил о визите в США с единой позицией ЕС после повышения пошлин
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 90,28 (+0,12) Инвестиции, 20 фев, 17:31 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 76,75 (+0,11) Инвестиции, 20 фев, 17:31
Мэр сообщил о взрывах во Львове, есть пострадавшие и погибшие Общество, 04:00
Лидер британских «Либеральных демократов» призвал подать в суд на Трампа Политика, 03:46
The Observer узнала, что король дал доступ к данным об экс-принце Эндрю Политика, 03:09
В Хельсинки назвали условие возобновления диалога с Москвой Политика, 02:58
La Tribune узнала о просьбе Макрона к Трампу смягчить санкции против ЕС Политика, 02:43
В Госдуме напомнили о предложении индексировать пенсии каждый квартал Общество, 02:33
В Абхазии возбудили дело после выстрела в одного из лидеров оппозиции Политика, 02:20
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Второй за ночь аэропорт закрыли для полетов Политика, 01:55
ISNA узнало, что США приняли предложение Ирана сохранить обогащение урана Политика, 01:47
Аэропорт Саратова ввел ограничения на полеты Политика, 01:23
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 01:15
Сборная Финляндии по хоккею взяла бронзу на Олимпийских играх Спорт, 01:05
США пригрозили ЕС ограничением доступа к американскому рынку вооружений Политика, 00:52
Один из основателей жанра сальса Вилли Колон скончался в возрасте 75 лет Общество, 00:48