 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

США пригрозили ЕС ограничением доступа к американскому рынку вооружений

Администрация президента США Дональда Трампа пригрозила принять ответные меры против европейских стран, если ЕС будет отдавать предпочтение отечественным производителям оружия в стремлении к перевооружению континента. Об этом администрация заявила в начале февраля, передает Politico.

«Протекционистская и дискриминационная политика, которая силой вытесняет американские компании с рынка, в то время как крупнейшие европейские оборонные фирмы продолжают получать огромную выгоду от доступа на рынок Соединенных Штатов, — это неправильный курс действий», — говорится в заявлении.

Politico отметило, что комментарии Вашингтона высвечивают парадокс в подходе США к Европе: хотя администрация Трампа неоднократно призывала европейцев взять на себя основную нагрузку по обороне континента, в Вашингтоне не готовы к тому, чтобы это происходило в ущерб интересам американской оборонной промышленности.

Материал дополняется

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

В МГУ зафиксировали рекорд высоты сугробов за историю наблюдений

Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам

Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга

WP узнала, чего ожидают США для удара по Ирану

Близкий к сыну Трампа инвестор заявил о соглашении с НОВАТЭКом по СПГ

США подняли истребители из-за обнаружения российских самолетов у Аляски

Авторы
Егор Алимов
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 90,28 (+0,12) Инвестиции, 20 фев, 17:31 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 76,75 (+0,11) Инвестиции, 20 фев, 17:31
Сборная Финляндии по хоккею взяла бронзу на Олимпийских играх Спорт, 01:05
США пригрозили ЕС ограничением доступа к американскому рынку вооружений Политика, 00:52
Один из основателей жанра сальса Вилли Колон скончался в возрасте 75 лет Общество, 00:48
Какая из стран завоевала наибольшее число медалей в истории Олимпиад Спорт, 00:23
Мерц сообщил о визите в США с единой позицией ЕС после повышения пошлин Политика, 00:23
NYT рассказала, как повстанцы перехитрили «миллиардную армию» Колумбии Политика, 00:15
Какая из стран завоевала наибольшее число медалей в истории зимних Игр Спорт, 00:15
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Мужская сборная Канады по керлингу взяла золото на Играх в Италии Спорт, 00:05
Немецкие бобслеистки взяли золото в двойках на Олимпиаде Спорт, 00:01
Какие страны бойкотируют церемонию открытия Паралимпиады из-за россиян Спорт, 00:00
Взрослый и ребенок пострадали при ударе дрона в Белгородской области Политика, 21 фев, 23:40
BZ рассказала о закулисных переговорах по новому руководству Nord Stream Политика, 21 фев, 23:29
Бабушка и ее четверо внуков погибли при пожаре в доме в Подмосковье Общество, 21 фев, 23:23
Петросян выступила с показательным номером под Шакиру на Олимпиаде Спорт, 21 фев, 23:10