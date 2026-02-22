США пригрозили ЕС ограничением доступа к американскому рынку вооружений
Администрация президента США Дональда Трампа пригрозила принять ответные меры против европейских стран, если ЕС будет отдавать предпочтение отечественным производителям оружия в стремлении к перевооружению континента. Об этом администрация заявила в начале февраля, передает Politico.
«Протекционистская и дискриминационная политика, которая силой вытесняет американские компании с рынка, в то время как крупнейшие европейские оборонные фирмы продолжают получать огромную выгоду от доступа на рынок Соединенных Штатов, — это неправильный курс действий», — говорится в заявлении.
Politico отметило, что комментарии Вашингтона высвечивают парадокс в подходе США к Европе: хотя администрация Трампа неоднократно призывала европейцев взять на себя основную нагрузку по обороне континента, в Вашингтоне не готовы к тому, чтобы это происходило в ущерб интересам американской оборонной промышленности.
Материал дополняется
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
В МГУ зафиксировали рекорд высоты сугробов за историю наблюдений
Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам
Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга
WP узнала, чего ожидают США для удара по Ирану
Близкий к сыну Трампа инвестор заявил о соглашении с НОВАТЭКом по СПГ
США подняли истребители из-за обнаружения российских самолетов у Аляски