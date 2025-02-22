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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Пентагон сократит 5,4 тыс. гражданских сотрудников

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Пентагон планирует сократить около 5,4 тыс. гражданских сотрудников, которые находятся на испытательном сроке на время «переоценки», и приостановить прием на работу. Решение принято в рамках кампании Трампа по оптимизации расходов
Вид на здание Пентагона
Вид на здание Пентагона (Фото: Stefani Reynolds / Getty Images)

Пентагон планирует сократить штат гражданских сотрудников на 5–8%, чтобы «повысить эффективность и переориентировать департамент на приоритеты президента и восстановление боеготовности вооруженных сил», заявил исполняющий обязанности замминистра обороны по личному составу и готовности Дарин Селник. Заявление опубликовано на сайте ведомства.

В данный момент министерство проводит «переоценку» сотрудников, которые находятся на испытательном сроке. об этом накануне рассказывал шеф Пентагона Пит Хегсет. Предполагается, что со следующей недели около 5,4 тыс. работников, проходящих испытательный срок, будут уволены «в рамках этих первоначальных усилий», после чего Пентагон приостановил прием на работу на время анализа потребностей в персонале, говорится в заявлении.

«Как отметил [Хегсет], сохранение сотрудников, чей вклад не является критически важным, просто не отвечает общественным интересам. Налогоплательщики заслуживают того, чтобы мы провели тщательный анализ наших кадров сверху донизу, чтобы понять, где мы можем убрать ненужных сотрудников», — отметил Селник.

Президент США Дональд Трамп после возвращения в Белый дом начал масштабную кампанию по оптимизации государственных расходов. В частности, с этой целью был создан Департамент государственной эффективности (DOGE) во главе с предпринимателем Илоном Маском. В государственных ведомствах, в том числе силовых, начались массовые сокращения.

Хегсет поручил ежегодно сокращать бюджет Пентагона
Политика
Пит Хегсет

Накануне The Washington Post сообщила, что Хегсет дал указание разработать к 24 февраля план по ежегодному сокращению бюджета Пентагона на 8% в течение следующих пяти лет.

Предполагается, что сэкономленные деньги могут быть «перераспределены» на оплату новых приоритетов администрации, таких как «железный купол для Америки», рассказал газете высокопоставленный чиновник Пентагона. По его словам, в случае реализации плана уже в следующем году в бюджете по этому направлению может остаться $50 млрд сэкономленных средств.

В 2025 году бюджет Пентагона составляет около $850 млрд, отмечает WP. На финансовый год, который начался 1 октября, он был утвержден в размере $895 млрд, что стало рекордом для страны. В бюджет было заложено на $9 млрд больше, чем годом ранее.

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Персоны
Полина Мартынова Полина Мартынова
Пентагон сокращение сотрудников Пит Хегсет испытательный срок
Пит Хегсет фото

Пит Хегсет

политик, министр обороны США
6 июня 1980 года
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