Дума ввела штрафы за продажу детям опасных газосодержащих товаров

Юридические лица заплатят штраф до 600 тыс. руб. за продажу детям и подросткам баллончиков для заправки зажигалок и портативных газовых плит в связи со случаями употребления газа в токсикоманских целях

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Госдума единогласно приняла в третьем чтении изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) о штрафах за продажу несовершеннолетним опасных газосодержащих товаров, сообщает пресс-служба.

Штрафы составят для физических лиц до 60 тыс., для должностных — до 300 тыс., для юридических — до 600 тыс. руб.

Закон о запрете продажи детям опасных газосодержащих товаров приняли в ноябре, решение вступит в силу с 1 марта. В Госдуме запрет объяснили тем, что подростки используют такие товары «не по назначению, а для сниффинга (токсикомании)», также использование детьми таких товаров может приводить к непреднамеренным поджогам. В число запрещенных предметов войдут, например, баллончики для заправки зажигалок и для портативных газовых плит.

«По данным следственных органов, с 2016 года от токсикомании с использованием зажигалок, баллончиков для их заправки и других газосодержащих бытовых товаров погибли более 800 несовершеннолетних», — пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

С 1 марта 2025 года под запретом окажется также продажа энергетиков несовершеннолетним. Продавец будет обязан отказать покупателю, если в отношении его возраста есть сомнения и не предъявлен документ, позволяющий установить, что он совершеннолетний.