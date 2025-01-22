Дума ввела штрафы за продажу детям опасных газосодержащих товаров
Госдума единогласно приняла в третьем чтении изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) о штрафах за продажу несовершеннолетним опасных газосодержащих товаров, сообщает пресс-служба.
Штрафы составят для физических лиц до 60 тыс., для должностных — до 300 тыс., для юридических — до 600 тыс. руб.
Закон о запрете продажи детям опасных газосодержащих товаров приняли в ноябре, решение вступит в силу с 1 марта. В Госдуме запрет объяснили тем, что подростки используют такие товары «не по назначению, а для сниффинга (токсикомании)», также использование детьми таких товаров может приводить к непреднамеренным поджогам. В число запрещенных предметов войдут, например, баллончики для заправки зажигалок и для портативных газовых плит.
«По данным следственных органов, с 2016 года от токсикомании с использованием зажигалок, баллончиков для их заправки и других газосодержащих бытовых товаров погибли более 800 несовершеннолетних», — пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
С 1 марта 2025 года под запретом окажется также продажа энергетиков несовершеннолетним. Продавец будет обязан отказать покупателю, если в отношении его возраста есть сомнения и не предъявлен документ, позволяющий установить, что он совершеннолетний.
Читайте РБК в Telegram.
Какие товары подорожали больше всего. Инфографика
В Госдуме попросили СК провести расследование смерти Лермонтова
Сколько россияне тратили в 2024 году
Ставки до 35%: что будет с ипотекой в 2025 году
Трамп помиловал основателя даркнет-площадки Silk Road
Заболеваемость ОРВИ в России выросла на 29% за неделю
Реальные ставки по кредиткам в России выросли почти до 40%
В России стартовали продажи нового Kia Sportage. Подробности
Странная парочка: как винные эксперты сочетали дорогие вина и уличную еду
Названы самые востребованные автомобили с пробегом
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов