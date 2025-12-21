 Перейти к основному контенту
Радио РБК⁠,
РАДИО
0

Как подвели итоги года Путин и Трамп. Эфир Радио РБК

Сюжет
Радио РБК
Специальные корреспонденты РБК Андрей Винокуров и Валентина Шварцман обсудили, как на этой неделе подводили итоги года президенты России и США

  • [00:02] Прямая линия как витрина стабильности
  • [02:32] Почему Кремль выбрал пятницу для эфира
  • [04:10] СМС-вопросы и демонстрация полярных мнений
  • [06:41] Отказ от «ручного управления» частными проблемами
  • [08:56] Переход к Трампу и сравнению форматов
  • [10:33] Экономика США, инфляция и рекордно низкий рейтинг
  • [13:22] Скандальное интервью Сьюзен Уайлс и кризис в штабе
  • [18:50] Покерная метафора и ставка на Украину

На этой неделе президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп подвели итоги года в разных форматах: российский лидер — в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, американский — в виде обращения к гражданам. Специальные корреспонденты РБК Андрей Винокуров и Валентина Шварцман обсудили, как прошли эти мероприятия.

Прямая линия Путина была нацелена на то, чтобы подчеркнуть стабильность, показать, что внешние проблемы не отвлекают от внутренних. Громких заявлений на мероприятии не было, а оно было традиционно долгим, но без рекордов. Журналисты обратили внимание и на выбранный для прямой линии день — в пятницу люди обычно настроены на выходные, а не на обсуждение серьезной внутриполитической повестки. Винокуров и Шварцман сравнили мероприятие с сессией у психолога.

Также они отметили, что на полях прямой линии показывали присланные сообщения, в том числе с критикой, чтобы продемонстрировать, что в обществе есть полярные мнения.

Подведение итогов года Трампом длилось 20 минут, такое ограничение поставила глава аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс, поэтому президент США говорил быстро. Его выступление было скорее воинственным, что в целом нехарактерно для рождественский обращений американских лидеров. По оценке Шварцман, это связано с тем, что администрация Трампа оказалась в состоянии осажденной крепости, которую надо защищать не от внешних сил, а от собственного истеблишмента.

Президент США вынужден доказывать, что проблемы в экономике возникли из-за демократов, а сейчас, при нынешней администрации, ситуация будет меняться. При этом рейтинг Трампа падает на фоне публикации «файлов Эпштейна». Однако, как считает Шварцман, внутриполитические проблемы подстегивают Трампа подчеркивать внешнеполитические успехи, например, прекращение огня в секторе Газа, поэтому внимание президента США к конфликту на Украине не уйдет.

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова, Андрей Винокуров Андрей Винокуров, Валентина Шварцман Валентина Шварцман
Дональд Трамп Владимир Путин Прямая линия с Владимиром Путиным Итоги года

