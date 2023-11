Военная операция на Украине. Карта на 21 ноября

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Обстановка в зоне военных действий — в инфографике РБК *

21 ноября министр обороны Сергей Шойгу заявил, что все попытки ВСУ провести десантную операцию на херсонском направлении не увенчались успехом. Шойгу также отметил, что вооруженные силы Украины с начала ноября 2023 года потеряли свыше 13,7 тыс. человек.

20 ноября Минобороны сообщило об отражении атак на купянском, краснолиманском и донецком направлениях.

19 ноября Минобороны сообщило о поражении складов боеприпасов ВСУ в Киевской и Кировоградской областях, а также уничтожении хранилища топлива на аэродроме Канатово в Кировоградской области. В Киевской области местная военная администрация сообщила о повреждении объекта инфраструктуры. Минобороны России неоднократно указывало, что наносит удары только по военным объектам и связанной с ними инфраструктуре.

Поздно вечером силы ПВО сбили беспилотник в городском округе Электросталь Подмосковья. Ранее еще один дрон был сбит над Богородским округом.

18 ноября в сводке Минобороны сообщило об уничтожении складов и арсеналов ВСУ в пяти регионах: Днепропетровской, Киевской, Житомирской, Харьковской и Одесской областях.

ВСУ сообщили о повреждении энергетического объекта в Одесской области, в Киеве накануне сообщали о работе ПВО. Воздушная тревога звучала и в других регионах.

17 ноября в недельной сводке Минобороны отчиталось о 24 групповых ударах высокоточным оружием и беспилотниками по передовым пунктам управления и размещения командного состава украинских сил.

16 ноября Минобороны сообщило, что истребительная авиация сбила украинский МиГ-29 в районе Красноармейска в ДНР.

Секретарь Совбеза Николай Патрушев заявил, что власти усилили противовоздушную оборону в регионах Центрального федерального округа.

15 ноября Минобороны сообщило о сбитом в Днепропетровской области украинском МиГ-29. Также в ведомстве сообщили об отражении новых атак ВСУ и уничтожении склада боеприпасов в районе Волчанска (Харьковская область).

14 ноября Минобороны в сводке сообщило, что военные поразили командно-наблюдательный пункт десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Антоновки в ДНР.

Утром ведомство сообщило о сбитых беспилотниках в Московской, Тамбовской, Брянской и Орловской областях.

Украинские власти сообщили, что в ночь на 14 ноября в Хмельницкой области работали силы ПВО.

13 ноября Минобороны сообщило об отражении атак на купянском, краснолиманском, донецком и запорожском направлениях.

12 ноября Минобороны сообщило об уничтожении склада горючего в Николаевской области.

11 ноября Минобороны отчиталось об ударе по складу механизированной бригады ВСУ в Киевской области.

9 ноября Минобороны сообщило о сбитом украинском МиГ-29 в районе Коптево в ДНР.

Скадовск (Херсонская область) подвергся ракетному обстрелу ВСУ. В региональном МЧС сообщили о пяти погибших и десяти попавших в больницу.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что с начала года в армию по контракту приняли около 410 тыс. человек.

8 ноября в сводке Минобороны сообщило о пяти сбитых украинских самолетах: двух в ДНР, двух в Днепропетровской области и одном в Херсонской.

7 ноября центр Донецка подвергся обстрелу ВСУ. В результате погибли шесть человек, пострадали более 50. Россия запросила заседание Совбеза ООН.

Минобороны сообщило о двух сбитых украинских самолетах: Су-27 в Харьковской области и МиГ-29 в ДНР.

6 ноября Минобороны сообщило об уничтожении мест хранения безэкипажных катеров ВСУ и авиационных боеприпасов. Также ведомство сообщило, что на херсонском направлении военные предотвратили пять попыток высадки ВСУ на левом берегу Днепра.

Накануне вечером ВСУ сообщали о повреждении инфраструктурного объекта в Одесской области.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду проект указа о продлении в стране военного положения и мобилизации на 90 суток — до 14 февраля 2024 года. Он также заявил, что «сейчас время обороны», а «выборы не ко времени». Президентские выборы на Украине должны пройти в марте 2024 года. В соответствии с украинской Конституцией их нельзя проводить в условиях военного положения.

5 ноября Минобороны сообщило об ударе по складу авиационных средств поражения на аэродроме Днепр. Также ведомство отчиталось об уничтожении авиационной техники на стоянке на аэродроме Миргород в Полтавской области.

4 ноября глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в районе судостроительного завода им. Бутомы в Керчи отработала ПВО. Часть обломков ракет упала на территории одного из сухих доков, никто не пострадал. Позднее Минобороны сообщило, что ВСУ атаковали завод 15 крылатыми ракетами, силы ПВО сбили 13 из них. Один из кораблей получил повреждения.

В ежедневной сводке Минобороны сообщило об ударе по арсеналу ракетного вооружения и боеприпасов ВСУ в Черниговской области.

3 ноября Владимир Путин на встрече с новым составом Общественной палаты заявил, что не было бы необходимости возвращать Крым, «если бы у нас складывались отношения с братской Украиной нормально, по-современному».

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в поселке Чаплинка под обстрел попали здания Пенсионного фонда и центра занятости, погибли девять человек.

2 ноября Минобороны сообщило о массовом налете дронов на Энергодар. Средства ПВО перехватили девять беспилотников коптерного типа. В ведомстве назвали это провокацией с целью сорвать ротацию сотрудников МАГАТЭ на Запорожской АЭС.

В ежедневной сводке Минобороны сообщило, что военные поразили украинский Су-27 на аэродроме Миргород в Полтавской области.

1 ноября губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что над регионом сбили семь ракет, летевших на Крым.

31 октября Минобороны сообщило об ударах по местам производства БПЛА и безэкипажных катеров в Одесской области.

30 октября Минобороны сообщило об уничтожении «арсенала авиационных средств поражения украинской армии» в районе села Дубиевка Черкасской области.

Украинские военные пытались атаковать Крым восемью ракетами Storm Shadow, атака была отбита, заявило Минобороны. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что над городом сбили «две воздушные цели», обломки которых упали на территории школы. Ранее утром Черноморский флот отбил атаку украинских дронов, а Минобороны рассказало об ударах по двум безэкипажным катерам.

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что с начала контрнаступления ВСУ потеряли свыше 90 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными, не достигнув при этом никаких значимых успехов на поле боя.

Ночью в Днепре Днепропетровской области прогремели взрывы, воздушная тревога также звучала в Николаевской и Хмельницкой областях. Позднее украинские власти заявили об ударе по судоремонтному заводу в Одесском районе. По словам главы областной военной администрации Олега Кипера, повреждения получила техника предприятия, два человека пострадали. Российское Минобороны неоднократно подчеркивало, что наносит удары только по военным объектам и связанной с ними инфраструктуре.

29 октября система ПВО сбила беспилотник над Ростовской областью, его обломки повредили кровли шести домов и один автомобиль, сообщил глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

В тот же день Минобороны сообщило об уничтожении 36 беспилотников над акваторией Черного моря и северо-западом Крыма.

28 октября Минобороны в ежедневной сводке сообщило о том, что средства ПВО сбили два украинских самолета — один в районе населенного пункта Дарьевка Херсонской области, другой — близ Терновки Днепропетровской области.

Ночью было перехвачено четыре украинских дрона над Орловской областью, еще два — над Тульской, заявило военное ведомство. Минобороны не уточнило, есть ли в результате атаки разрушения.

Власти Харьковской области приступили к принудительной эвакуации семей с детьми из нескольких общин Купянского района, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

27 октября Минобороны сообщило, что в течение недели в российский плен добровольно сдались 54 украинских военнослужащих.

В ночь на 27 октября было свершено покушение на экс-депутата Верховной рады Олега Царева, в него стреляли на территории санатория в Ялте, он оказался в реанимации. ФСБ возбудила уголовное дело. Царев в 2014 году поддержал Донбасс.

26 октября Курскую АЭС в городе Курчатове попытались атаковать три украинских беспилотника. Один из них был начинен взрывчаткой и врезался в склад ядерных отходов, повредив его стены, сообщил МИД России. В «Росэнергоатоме» отметили, что повреждения были некритичными. Два других дрона упали на административные здания.

Минобороны сообщило об отражении новых атак ВСУ, в том числе одной на запорожском направлении — в районе Работино. В Днепропетровской области военные уничтожили украинский склад боеприпасов.

25 октября Минобороны впервые сообщило о перехвате оперативно-тактических ракет ATACМS производства США. Российские военные также нанесли поражение силам ВСУ в районе острова Алешкинский и малого железнодорожного моста через Днепр. Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо говорил, что ВСУ предпринимают попытки высадки диверсионно-разведывательных групп на участке вдоль Днепра от Алешек до Новой Каховки.

Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ за последнюю неделю понесли большие потери боевых самолетов. «У нас появились комплексы, которые сбили 24 самолета за пять дней», — сказал он.

24 октября Минобороны сообщило, что военные сбили два украинских истребителя МиГ-29 в ДНР и Кировоградской области. В Днепропетровской области был сбит учебно-боевой самолет Л-39.

23 октября Минобороны сообщило об отражении 29 атак ВСУ: девяти атак — на купянском направлении, 12 — на краснолиманском, одной — на донецком и семи — на запорожском.

Ночью в Одессе прогремели взрывы, в Киеве звучала воздушная тревога. После взрывов в подконтрольной Украине части Херсонской области повреждения получили несколько объектов критической инфраструктуры, сообщил глава украинской областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин. По его словам, речь идет об инженерном сооружении, коммунальном предприятии, а также территории транспортного предприятия. Российское Минобороны неоднократно подчеркивало, что наносит удары только по военным объектам и связанной с ними инфраструктуре.

В Ростовской области подразделения противовоздушной обороны отработали по воздушным целям, заявил глава региона Василий Голубев. Жертв и разрушений на земле нет, уточнил он.

22 октября Минобороны сообщило об ударе по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области. Там были уничтожены «авиационные средства поражения воздушных сил Украины», указали в военном ведомстве. Российские военные также пресекли попытки форсирования Днепра диверсионно-разведывательными группами, отмечалось в сводке Минобороны. Кроме того, в районе Кривого Рога Днепропетровской области уничтожены склады боеприпасов танковой бригады ВСУ, добавило ведомство.

В Херсонской области были сбиты три ракеты, которые летели в сторону Крыма, сообщил глава региона Владимир Сальдо. В Севастополе дважды за день объявляли воздушную тревогу, оба раза временно перекрывали Крымский мост.

Поздно вечером система ПВО работала в Киеве, в городе звучали сирены воздушной тревоги. Ранее взрывы прогремели в Харькове: украинские власти сообщили о погибших и раненых в результате повреждения здания почтового отделения. Минобороны неоднократно подчеркивало, что наносит удары только по военным объектам и связанной с ними инфраструктуре.

21 октября Минобороны сообщило об ударе по аэродрому Долгинцево в районе Кривого Рога Днепропетровской области. Уничтожены склады боеприпасов и топлива воздушных сил Украины, отметили там. Также российской истребительной авиацией близ Одессы был сбит украинский самолет Су-24, добавили в военном ведомстве.

Ранее взрывы прозвучали в Кривом Роге Днепропетровской области Украины. Воздушную тревогу объявляли также в Харьковской, Николаевской, Черкасской областях.

Российские средства ПВО отразили атаку беспилотника самолетного типа по Воронежской области, заявили в Минобороны. О сбитой воздушной цели на территории региона также сообщал глава Ростовской области Василий Голубев.

20 октября президент Владимир Путин посетил штаб вооруженных сил в Ростове-на-Дону. Он заслушал доклад о ходе специальной военной операции, а также побеседовал с представителями высшего руководства Минобороны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Минобороны сообщило о том, что за последние сутки российские силы ПВО сбили семь украинских истребителей МиГ-29.

Система ПВО в Севастополе сбила ракету над морем в районе Любимовки (северная часть города), заявил губернатор Михаил Развожаев.

19 октября Минобороны сообщило о двух сбитых самолетах и одном вертолете ВСУ: истребителе МиГ-29 в районе Троицкого (ДНР), штурмовике Су-25 в районе Днепропетровска (Днепра) и вертолете Ми-8 в районе Загрызово (Харьковская область).

Накануне ночью в нескольких регионах Украины звучала воздушная тревога, украинские СМИ сообщали о взрывах в Николаеве и Кривом Роге.

18 октября президент Владимир Путин заявил, что поставки Украине дальнобойных ракет ATACMS кардинально не смогут изменить ситуацию на линии соприкосновения. Российские войска смогут отразить атаки с использованием таких ракет, отметил он. Путин также назвал смешными утверждения о том, что Россия «проигрывает войну» на Украине. «Если проиграна война, о чем мы говорим? Зачем ATACMS?» — прокомментировал он недавнее заявление президента США Джо Байдена.

Ночью средства ПВО перехватили и уничтожили 28 украинских беспилотников над территорией Белгородской и Курской областей и акваторией Черного моря, сообщило Минобороны.

Вечером глава Севастополя Михаил Развожаев заявил об отражении флотом «атаки воздушных целей» в районе Сухарной балки. По предварительным данным, была сбита ракета.

17 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что украинская армия применила американские дальнобойные ракеты ATACMS (дальность около 300 км). О том, что ВСУ применили эти ракеты, ранее днем сообщили сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин и член главного совета администрации региона Владимир Рогов. Американские издания The Wall Street Journal и The New York Times со ссылкой на источники отметили, что Киев получил небольшое число ракет ATACMS, они были переданы тайно.

Минобороны сообщило об отражении 22 атак ВСУ российскими войсками: семи — на купянском направлении, двух — на краснолиманском, девяти — на донецком и еще четырех — на запорожском. Средствами ПВО был также сбит вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины, отметило военное ведомство в ежедневной сводке.

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в России увеличат выпуск артиллерийских систем. Правительство предоставило оборонной промышленности право использовать все резервы, в том числе мобилизационные мощности, подчернул он.

Восемь украинских беспилотников были подавлены и сбиты на подлете к Крыму за ночь, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Ночью же в Одесской области после объявления воздушной тревоги прозвучали взрывы.

Замглавы Минтруда России Алексей Вовченко заявил, что более половины участников военной операции, получивших увечья, имеют ампутации. 20% ампутаций приходится на верхние конечности, 80% — на нижние конечности, отметил он.

16 октября Минобороны сообщило об ударах по складам ракетно-артиллерийского вооружения и хранилищам авиационного топлива в районе города Хмельницкий, а также на аэродроме Староконстантинов Хмельницкой области. Кроме того, на аэродроме Миргород Полтавской области был уничтожен узел связи, а близ Херсона и села Никольское Херсонской области — два склада боеприпасов, отметило военное ведомство в ежедневной сводке. В Минобороны добавили, что российские средства ПВО сбили два истребителя МиГ-29 и один штурмовик Су-25 Воздушных сил Украины в Херсонской и Днепропетровской областях.

Ранее ночью воздушная тревога звучала в девяти областях Украины, взрывы прозвучали в Днепропетровской, Кировоградской и Полтавской областях. Позднее власти Днепропетровской области заявили о повреждении объекта инфраструктуры в городе Никополе из-за ракетного удара.

Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что российским войскам удается улучшить тактическое положение и «нигде фактически не допущено какое-либо продвижение» ВСУ. Украинские войска пытаются наступать на разных направлениях, но сталкиваются с активной эшелонированной обороной, отметил он.

15 октября средства ПВО перехватили 27 украинских беспилотников над территорией России, в том числе 18 — над Курской областью и два — над Белгородской, сообщило Минобороны.

Военное ведомство также отчиталось об отражении пяти атак ВСУ на донецком направлении, шести — на купянском и еще трех — на краснолиманском.

14 октября Минобороны сообщило о перехвате системой ПВО двух дронов над акваторией Черного моря у побережья Краснодарского края. Разрушений и пострадавших нет.

13 октября Минобороны заявило, что за неделю с 7 по 13 октября военные отразили 46 атак ВСУ в районах сел Ивановка и Синьковка Харьковской области, а также Макеевки ЛНР. Кроме того, за неделю российские военные нанесли восемь групповых ударов ракетными комплексами «Искандер-М» и беспилотными летательными аппаратами, добавили в ведомстве.

12 октября Минобороны сообщило об уничтожении «складов авиационных средств поражения» Украины на территории двух аэродромов — Миргород в Полтавской области и Днепр в Днепропетровской области. Кроме того, в Николаевской области был нанес удар по ангару с десантными катерами ВСУ, а в районе города Измаил Одесской области — по складу военной техники ВСУ, отметили в военном ведомстве.

Три человека погибли в Белгороде в результате падения беспилотника, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Система ПВО сбила дрон на подлете к городу, после чего произошел пожар в частном жилом доме. Из-под завалов извлекли тела трех человек: погибли мужчина, женщина и ребенок. Еще двое пострадали — мужчина получил ожоги верхних дыхательных путей и находится в коме, женщину госпитализировали с сотрясением головного мозга и переломом ноги. Позднее главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что впавший в кому пострадавший — продюсер «Sputnik Афганистан» Хайбар Акифи, а женщина, доставленная в больницу, — жена журналиста. По словам Симоньян, в результате падения дрона погибли малолетняя дочь Акифи, а также родители его супруги.

В Харькове прозвучали взрывы, глава обладминистрации Олег Синегубов заявил об одном пострадавшем. Минобороны России подчеркивало, что удары наносятся только по военным объектам Украины.

11 октября Минобороны заявило, что российские военные уничтожили склад боеприпасов подразделения иностранных наемников в районе города Волчанска Харьковской области. На аэродроме Долгинцево Днепропетровской области также был поражен штурмовик Су-25 ВВС Украины, а в Николаевской области уничтожена радиолокационная станция СТ-68У, добавили в ведомстве.

10 октября Минобороны отчиталось об уничтожении склада ракетно-артиллерийского вооружения в районе села Давыдов Брод в Херсонской области. Также военные отразили новые атаки ВСУ и нанесли удары по командно-наблюдательным пунктам в ДНР и Запорожской области.

9 октября Минобороны сообщило об ударе по складу с артиллерией и боеприпасами украинских войск в районе города Прилуки Черниговской области.

Глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов заявил о том, что спецназ ГУР предпринимал три попытки закрепиться в районе Запорожской АЭС, но безуспешно. Первая попытка произошла в августе 2022 года, когда военные пересекли на лодках Каховское водохранилище (оно высохло этим летом после разрушения плотины одноименной ГЭС), чтобы создать плацдарм на левом берегу Днепра, однако затем отступили. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что слова Буданова должны стать «холодным душем» для представителей ООН.

8 октября Минобороны отчиталось об уничтожении двух пунктов управления беспилотной авиации ВСУ: в районе сел Тоненькое и Золотая Нива ДНР. Российские военные также отразили 16 атак: девять — на купянском направлении, еще три — на краснолиманском, две — на донецком, и две — на южнодонецком, отметили в военном ведомстве.

7 октября силы ПВО сбили над Крымом две ракеты: одну в районе 18:00, вторую — около 22:00. В обоих случаях речь шла о зенитной ракете комплекса ПВО С-200, переоборудованной в ударный вариант, указали в Минобороны России.

В Новой Каховке Херсонской области подорвали автомобиль секретаря отделения «Единой России» Владимира Малова. Малов получил серьезные травмы и позднее умер.

6 октября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что Черноморский флот отразил атаку безэкипажных катеров в районе Северного мола. Позднее в городе дважды объявляли воздушную тревогу, а вечером там отразили атаку воздушных целей с моря.

За неделю с 29 сентября по 6 октября российские военные нанесли 14 групповых ударов по объектам военной инфраструктуры Украины, сообщило Минобороны. В частности, были уничтожены мастерские, в которой собирали ударные и разведывательные беспилотники «Фурия» и Punisher, а также склады хранения реактивных снарядов HIMARS, крылатых ракет Storm Shadow, указали в ведомстве.

Украина вернула тела 64 погибших военных, заявили в Координационном штабе по обращению с военнопленными Украины. Российской стороне передали тела 60 погибших в зоне военной операции на Украине, сообщил депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.

В центре Харькова прогремел взрыв. Погиб ребенок, его нашли под завалами жилого дома, несколько людей обратились за медицинской помощью, сообщил глава харьковской обладминистрации Олег Синегубов. Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

5 октября Минобороны отчиталось об ударе по складу боеприпасов и вооружения ВСУ в районе населенного пункта Богдановка Кировоградской области. Также в акватории Черного моря морской авиацией Черноморского флота был обнаружен и уничтожен безэкипажный катер ВСУ, сообщили в ведомстве.

Президент Владимир Путин заявил, что конфликт между Россией и Украиной не является территориальным спором. «Речь о принципах, на которых будет базироваться новое мироустройство», отметил он. По словам Путина, Россия не ищет новые территории, а намерена «осваивать» имеющиеся.

Министр обороны Сергей Шойгу сообщил о формировании девяти резервных полков из контрактников для группировок войск в зоне операции на Украине. Он добавил, что за последний месяц набрали 38 тыс. добровольцев.

4 октября в северо-западной части Черного моря пресекли попытку проникновения в Крым диверсантов. Группа следовала в направлении мыса Тарханкут на быстроходном военном катере и гидроциклах, сообщили в Минобороны. Один из диверсантов был взят в плен, указали в ФСБ. Он рассказал, что группа хотела снять фото и видео на фоне флага Украины в Крыму.

Ночью российские ПВО сбили 31 беспилотник ВСУ над территориями Белгородской, Брянской и Курской областей, сообщили в Минобороны.

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в украинском плену находятся около 500 российских военнослужащих. Число украинских военных в российском плену в несколько раз выше, отметил он.

3 октября Минобороны сообщило об ударе по цехам бронетанкового завода в Харькове, где ремонтировали технику ВСУ. Кроме того, в районе города Павлограда Днепропетровской области военные уничтожили цеха предприятия, производящего твердое ракетное топливо и взрывчатые вещества, указали в военном ведомстве. Минобороны также отчиталось об уничтожении склада вооружения украинских войск в районе Купянска Харьковской области.

СБУ заявила, что в Николаевской области раскрыта агентурная сеть России — задержаны 13 человек. Спецслужба утверждает, что члены сети передавали разведданные о местах базирования и перемещениях подразделений ВСУ, а также корректировали воздушные атаки по объектам.

2 октября Минобороны сообщило об ударе по аэродрому Долгинцево в Днепропетровской области. По данным военного ведомства, там были уничтожены склады топлива и авиационных средств поражения воздушных сил Украины. Российские военные также уничтожили станцию постановки помех навигационным приемникам около села Преображенка в Запорожской области, добавили в Минобороны.

1 октября система ПВО сбила ракету над Джанкоем в Крыму, в результате чего повреждения получили склады, заявил глава республики Сергей Аксенов. Минобороны уточнило, что ВСУ попытались атаковать объекты в Крыму двумя оперативно-тактическими ракетами «Гром-2». Ракеты были обнаружены и перехвачены в воздухе, отметили в ведомстве. В этот же день о попытке атаки трех беспилотников на Смоленск сообщил губернатор региона Василий Анохин. Позднее системы ПВО перехватили в Смоленской области еще два беспилотника самолетного типа.

Минобороны в ежедневной сводке отчиталось об ударе по ракетному складу в Николаевской области. Также на острове Переяславский была пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп ВСУ, а около села Клещеевка в ДНР сбит штурмовик Су-25 воздушных сил Украины, отметили в военном ведомстве.

Ночью о взрывах сообщалось в Одессе, Харькове, Кривом Роге и Николаевской области. В Черкасской области после удара загорелось хранилище зерна. Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

30 сентября экипаж российского истребителя Су-35С уничтожил украинский самолет в воздушном бою в зоне спецоперации, сообщило Минобороны. Российские военные также отразили 11 атак ВСУ: семь — на донецком направлении и по две на южнодонецком и краснолиманском, отметили в ведомстве.

Ночью в Винницкой области раздались взрывы, в ряде областей Украины, в том числе Винницкой, Полтавской, Днепропетровской, Сумской и Харьковской, была объявлена тревога. В Одессе за день взрывы звучали дважды: утром и поздно вечером.

В этот же день с необъявленным визитом в Одессу прибыл глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель. Он прогулялся по городу и выступил в Спасо-Преображенском соборе Одессы.

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что на Украине повреждены 37 оборонных предприятий. Киев прорабатывает дополнительные предложения по их восстановлению, отметил он.

29 сентября Минобороны сообщило, что российские военные за неделю нанесли девять групповых ударов по складам боеприпасов ВСУ и местам подготовки диверсантов.

Ночью над территорией России сбили 11 украинских дронов: один — в Калужской области, десять — в Курской, заявило Минобороны. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что беспилотник сбросил два взрывных устройства на подстанцию в слободе Белой Беловского района, в результате чего возник пожар.

28 сентября истребительная авиация ВКС России сбила украинский самолет Су-25 в ДНР, сообщило Минобороны России.

Власти заявили об уничтожении или подавлении беспилотников в трех регионах: в Курской, Белгородской и Брянской областях.

27 сентября Минобороны сообщило об отраженных атаках на Донецком, Запорожском, Южнодонецком и Краснолиманском направлениях. В районе Ольговки в Херсонской области военные уничтожили диверсионно-разведывательную группу, а в нескольких районах Запорожской области и недалеко от Карповки в ДНР поразили командно-наблюдательные пункты, отметило ведомство.

26 сентября министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Украина за сентябрь на всей линии соприкосновения потеряла более 17 тыс. человек.

Минобороны в сводке сообщило об уничтожении «полевых пунктов боепитания подразделений ВСУ» в Сумской области (в районе города Середина-Буда) и Харьковской области (в районе Кисловки). В районе Днепровского (Днепропетровская область) военные уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы с дронами «Анклав», а на аэродроме Кульбакино в Николаевской области — истребитель МиГ-29.

25 сентября Минобороны сообщило о групповом ударе оружием большой дальности и ударными беспилотниками «по пунктам временной дислокации иностранных наемников и подготовки диверсионных групп ВСУ». Цель удара достигнута, отметили в военном ведомстве. Кроме того, российские военные уничтожили истребитель Миг-29 воздушных сил Украины на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области, а также командно-наблюдательные пункты территориальной обороны в Херсоне и Красногоровке, указывалось в ежедневной сводке.

Ранее ночью в Одессе прогремели взрывы. После ночной атаки в области повреждена припортовая инфраструктура, есть пострадавшие, сообщил глава одесской ОВА Олег Кипер. Позже спикер оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк в эфире телеканала «Рада» заявила, что повреждения получило зернохранилище, а морской вокзал в Одессе оказался фактически уничтожен. Российское Минобороны неоднократно подчеркивало, что наносит удары только по военным объектам.

24 сентября Минобороны заявило об улучшении положения войск на донецком направлении. Российские военные отбили атаку ВСУ у села Веселое ДНР, а затем «решительными контратакующими действиями <...> улучшили свое тактическое положение», — отметили в военном ведомстве.

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин подписал указ, согласно которому в регионе устанавливается комендантский час с 23:00 до 4:00 по будням. Он также ввел военную цензуру на почту и телефонные разговоры.

Украинские военные нанесли ракетный удар по городу Токмаку в Запорожской области, один человек погиб, еще 11 (включая троих детей) — получили ранения, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов. Губернатор Курской области Роман Старовойт также сообщил об обстрелах, их фиксировали четыре раза в течение дня: сначала беспилотник атаковал административное здание в Центральном округе Курска, в остальных случаях сработали системы ПВО.

23 сентября в Севастополе сработали системы ПВО, ракетные обломки упали близ причала Сухарной балки, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Власти Днепра заявили о повреждениях инфраструктуры после ночной атаки. На подконтрольной Киеву части Херсонской области также сообщили о взрывах: удар пришелся по территории элеватора в Бериславском районе, а также объектам инфраструктуры в Херсонском районе, сообщил назначенный Украиной глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин. Российское Минобороны неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре

22 сентября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о ракетном ударе по штабу Черноморского флота. Средства ПВО сбили пять ракет, уточнили в Минобороны. После удара в штабе флота возник пожар. Минобороны заявило, что один военнослужащий пропал без вести.

США выделили Украине очередной пакет военной помощи на $325 млн. В пакет войдут средства ПВО и противотанковой обороны, артиллерийские и кассетные боеприпасы, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

21 сентября Минобороны отчиталось в сводке о групповом ударе по объектам военной промышленности Украины, центрам радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп.

Накануне по всей Украине звучала воздушная тревога, власти страны сообщали о взрывах в Киеве, Харькове, Хмельницком и других городах.

В Брянской области сообщили об обстреле поселения из украинского танка.

Ночью российские военные сбили 19 беспилотников над Черным морем и Крымом, также дроны нейтрализовали над Курской, Белгородской и Орловской областями.

20 сентября Минобороны сообщило об уничтожении украинского истребителя МиГ-29 на аэродроме Долгинцево Днепропетровской области и бомбардировщика Су-24М около села Нововладимировка Николаевской области. Кроме того, российские военные ликвидировали четыре диверсионно-разведывательные группы ВСУ на херсонском направлении, добавили в военном ведомстве.

Российские силы ПВО отразили ракетную атаку на Севастополь, заявил губернатор Михаил Развожаев. Пострадавших нет.

Утром под обстрел со стороны Украины попало село Максимовка Белгородской области, пострадала женщина, которая в момент прилета снаряда выходила из дома — ее контузило, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. В этот же день село вновь попало под обстрел: погиб мужчина, еще один — пострадал. В момент обстрела они оба ехали по трассе.

19 сентября Минобороны в ежедневной сводке отчиталось об уничтожении двух складов вооружения — в районе города Славянска и села Богатырь в ДНР. Российская система ПВО также сбила самолет Су-25 Воздушных сил Украины около села Новопокровка Запорожской области, отметили в военном ведомстве.

Ночью украинские власти заявили о взрывах в Хмельницкой, Днепропетровской и Львовской областях. Мэр Львова Андрей Садовой заявил, что в городе после удара загорелся промышленный склад. По его словам, там хранилась гуманитарная помощь. Российское Минобороны неоднократно указывало, что наносит удары только по военным объектам.

Издание The New York Times выяснило, что на рынок в Константиновке (подконтрольная Киеву часть Донбасса) 6 сентября по ошибке упала ракета из украинского комплекса ЗРК «Бук». Журналисты сделали вывод на основании анализа фрагментов ракеты, записей с камер видеонаблюдения, спутниковых снимков, показаний свидетелей и сообщений в соцсетях. При ракетном ударе по Константиновке погибли 16 человек, пострадали 33. Ответственность за случившееся президент Украины Владимир Зеленский возложил на российскую сторону, по его словам, удар был нанесен артиллерией.

18 сентября российские силы ночью нанесли групповой удар оружием большой дальности с воздуха и беспилотниками по местам хранения британских крылатых ракет Storm Shadow и боеприпасов с обедненным ураном на Украине, сообщило Минобороны. Удар также был нанесен по «центрам радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп ВСУ», добавило военное ведомство. Все объекты поражены, отметили там.

Накануне ночью сигналы воздушной тревоги звучали по всей территории Украины. Власти сообщали о взрывах в Хмельницкой и Одесской областях.

Под обстрел попал центр Донецка, заявил глава города Алексей Кулемзин: снаряд попал в кровлю административного здания, также «зафиксированы разрушения гражданской инфраструктуры», сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

17 сентября Минобороны заявило об ударе по цехам Харьковского бронетанкового завода. Там осуществлялся ремонт и восстановление бронетехники ВСУ, пояснили в военном ведомстве. Ранее глава харьковской областной администрации Олег Синегубов сообщал о «прилетах» в городе. Как отмечало издание «Суспiльне», в Харькове прозвучали по меньшей мере четыре взрыва.

В течение дня сообщали о беспилотниках в пяти регионах: Крыму, Подмосковье, а также Тульской, Орловской и Воронежской областях. В Тульской области дрон упал на территории логистического центра, в Орловской — на топливный резервуар промышленного предприятия в столице региона.

В Одесской области Украины за день взрывы прогремели дважды.

16 сентября Минобороны отчиталось о 11 групповых ударах по военным объектам на Украине в период с 9 по 16 сентября. Они были нанесены по объектам портовой инфраструктуры, местам производства и хранения безэкипажных катеров, боеприпасов, пунктам дислокации личного состава ВСУ, отметили в военном ведомстве.

В Курской области в результате обстрела со стороны Украины погиб мужчина, сообщил глава региона Роман Старовойт. В этот же день средства ПВО уничтожили два дрона над территориями Калужской и Тверской областей, беспилотник был также сбит над Белгородской областью.

В Харькове прозвучали взрывы. Воздушную тревогу объявляли в Киеве, а также Одесской, Николаевской, Черниговской, Киевской, Полтавской областях.

15 сентября Минобороны сообщило в сводке об очередных отраженных атаках ВСУ на донецком, запорожском, южно-донецком и краснолиманском направлениях. Также в Днепропетровской области военные уничтожили радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18. За сутки Черноморский флот уничтожил два безэкипажных катера ВСУ в юго-западной части Черного моря.

Владимир Путин заявил, что контракты с армией подписали 300 тыс. человек. До этого он говорил о 270 тыс. новых контрактников за последние шесть-семь месяцев.

Украинские власти решили эвакуировать семьи с детьми из находящихся под контролем ВСУ районов Херсонской области из-за регулярных обстрелов. Минобороны неоднократно указывало, что не наносит удары по невоенным целям.

14 сентября Минобороны сообщало о нескольких попытках атак со стороны ВСУ в Черном море. Около 5:00 мск пять безэкипажных катеров пытались атаковать патрульный корабль Черноморского флота «Сергей Котов», их уничтожили. Вскоре после этого средства ПВО сбили над Крымом 11 беспилотников. Днем ведомство сообщило, что морская авиация уничтожила еще один безэкипажный катер. Вечером вышло очередное сообщение — о попытке атаковать морским дроном ракетный корабль на воздушной подушке «Самум». Этот беспилотник также был уничтожен.

Ночью украинские СМИ сообщали о взрывах в Днепре, Кривом Роге и Сумской области.

В ночь на 13 сентября ВСУ нанесли удар крылатыми ракетами по судоремонтному заводу им. Орджоникидзе в Севастополе и атаковали тремя беспилотными катерами отряд кораблей Черноморского флота, сообщило Минобороны. Повреждения от ракет получили два корабля, находившиеся на ремонте. Они будут восстановлены и продолжат службу, отметили в ведомстве.

В сводке Минобороны сообщило об уничтожении украинских радиолокационных станций обнаружения и сопровождения воздушных целей в Запорожской и Днепропетровской областях.

Власти Одесской области сообщили о повреждении припортовой инфраструктуры в результате ночной атаки беспилотников. Российское Минобороны указывало, что не наносит ударов по невоенным целям.

12 сентября на пленарной сессии ВЭФ Владимир Путин заявил, что Украина с начала контрнаступления потеряла 71,5 тыс. человек. Он добавил, что, пока идет украинское контрнаступление, Россия не может прекратить боевые действия. «Мы же не троцкисты: «движение — все, конечная цель — ничто», — сказал президент. Путин также рассказал о том, что ФСБ недавно захватила в плен украинских диверсантов на территории России — на допросе они указали, что хотели «нанести ущерб одной из атомных электростанций — подорвать ЛЭП» и что их готовили «британские инструкторы».

Минобороны впервые сообщило об уничтожении на поле боя реактивной системы залпового огня T-122 Sakarya производства Турции. Военное ведомство также отчиталось об уничтожении склада боеприпасов в районе села Гремячка Черниговской области и об ударе по командно-наблюдательному пункту около села Новенькое в Сумской области.

11 сентября российские военные уничтожили пункт управления украинскими беспилотниками в районе Берислава в Херсонской области, отчиталось Минобороны в ежедневной сводке.

Силы ПВО сбили три дрона над территорией Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Фрагменты одного из них упали на проезжую часть рядом с частным жилым домом, никто не пострадал. Беспилотник уничтожили также над Курской областью.

В Кривом Роге в Днепропетровской области прогремели взрывы.

10 сентября самолеты морской авиации Черноморского флота уничтожили три катера с десантными группами ВСУ, заявило Минобороны. Они следовали в направлении Крыма. Той же ночью системы ПВО сбили восемь дронов самолетного типа над акваторией Черного моря. Беспилотник также сбили над Брянской областью.

Взрывы прогремели в Киеве, а также в Черниговской области на севере Украины.

9 сентября силы ПВО сбили над территорией Крыма три беспилотника, заявил глава республики Сергей Аксенов.

В этот же день Минобороны отчиталось о шести групповых ударах оружием большой дальности, нанесенных со 2 по 9 сентября, по разным объектам на Украине. Это объекты радиотехнической разведки, портовая инфраструктура, производство безэкипажных катеров, склады боеприпасов, топлива и западного оружия, отметили в военном ведомстве.

8 сентября Минобороны сообщило об отражении 12 атак на донецком направлении. На запорожском направлении военные отразили пять атак.

Утром в Днепропетровской области два раза работала воздушная тревога, позднее власти Кривого Рога сообщили о взрыве. МВД Украины сообщило, что в результате удара по центру города разрушено одно из административных зданий полиции, погиб один полицейский. По данным городских властей, пострадали более 40 человек. Минобороны России неоднократно указывало, что не наносит удары по гражданским объектам.

7 сентября система ПВО сбила два дрона в Ростове-на-Дону, один упал за городом, другой — в центре. Пострадал один человек. Также беспилотники были уничтожены над Раменским городским округом и Брянском. В Брянске частично повреждено остекление здания железнодорожного вокзала. Позднее еще один беспилотник нейтрализовали в Волгоградской области.

Врио главы администрации Запорожской области Евгений Балицкий утром сообщал об атаке беспилотников на Энергодар.

Украинские СМИ сообщили о взрывах в ночь на 7 сентября в городе Запорожье, который находится под контролем Киева, в Сумской и Одесской областях.

6 сентября Минобороны отчиталось о групповом ударе высокоточным оружием по базе подготовки диверсантов ВСУ.

Накануне украинские СМИ сообщали о взрывах в городах Рени и Килия Одесской области. Воздушная тревога также объявлялась в Киеве.

Минобороны также сообщило в ежедневной сводке, что военные отразили четыре атаки в районах Работино и Вербового в Запорожской области и что изменений в тактическом положении российских войск не было. Ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил об отходе военных из Работино.

Верховная рада утвердила нового министра обороны Украины. Им стал бывший руководитель Фонда госимущества Рустем Умеров, на должность главы военного ведомства его предложил президент страны Владимир Зеленский.

5 сентября российские средства ПВО сбили дроны над Тверской, Калужской областями и в Истринском районе Подмосковья, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, сбитые аппараты пытались осуществить атаку на столицу. Никто не пострадал, в Подмосковье обломки дрона упали на хозяйственную постройку в СНТ «Высоковольтник». Позднее Минобороны сообщило об уничтожении еще одного беспилотника над территорией Крыма.

На селекторном совещании министр обороны Сергей Шойгу заявил, что наиболее напряженная обстановка в ходе боев на Украине складывается на запорожском направлении. Именно там со стороны ВСУ были введены бригады из стратегического резерва, личный состав которых прошел подготовку под руководством западных инструкторов, пояснил Шойгу. Министр также сообщил, что ВСУ с начала контрнаступления потеряли более 66 тыс. человек.

В результате повторного обстрела села Козинка Белгородской области погиб мужчина, еще одна женщина получила минно-взрывную травму и осколочные ранения бедер, ее доставили в больницу, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

4 сентября в Сочи состоялись переговоры президента России Владимира Путина и главы Турции Реджепа Эрдогана. По их итогам Владимир Путин заявил о попытках атак на газопроводы «Турецкий поток» и «Голубой поток», назвал провалом контрнаступление ВСУ и отметил, что Россия будет готова реанимировать зерновую сделку, как только будут выполнены все зафиксированные договоренности. Эрдоган заявил, что Анкара готова взять на себя посредничество при переговорах с Украиной.

Российские самолеты уничтожили четыре быстроходных военных катера с десантными группами ВСУ у крымского побережья, заявило Минобороны России.

В этот же день Минобороны сообщило об ударе по судостроительному предприятию на Украине, на котором осуществлялась «сборка безэкипажных катеров из импортированных комплектующих». Ранее украинские власти заявили о повреждении после ночных ударов нескольких объектов в районе порта Измаил в Одесской области, а также о пожаре на инфраструктурном объекте в Днепропетровской области.

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что направил в Верховную раду заявление о своей отставке. По его словам, это было сделано во исполнение решения президента Владимира Зеленского. Ранее Зеленский заявил, что Резников покинет пост, так как ведомство нуждается «в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом».

3 сентября Минобороны сообщило об ударе беспилотниками по топливохранилищу в порту Рени Одесской области. По данным ведомства, хранилище использовалось для заправки украинской военной техники. Ночью в Одесской области объявляли воздушную тревогу, сообщалось о взрыве в Одессе.

Российское военное ведомство также отчиталось об уничтожении двух складов боеприпасов и пункта управления беспилотниками в районе села Высшетарасовка Днепропетровской области и поселка Днепровское Херсонской области. МВД Украины заявило, что после взрыва в Днепропетровской области поврежден объект инфраструктуры и оборвана линия электропередачи. Также ведомство сообщило о четырех пострадавших. Российское Минобороны неоднократно указывало, что наносит удары только по военным объектам.

В городе Курчатове Курской области загорелось нежилое здание после атаки украинского беспилотника, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. Пострадавших нет, уточнил он.

В ночь на 2 сентября российские военные пресекли несколько попыток атак на Крымский мост. Первая была предпринята накануне около 23:15 украинским безэкипажным катером, он был обнаружен и уничтожен, сообщило Минобороны. Вторая попытка атаки, также беспилотным катером, была около 02:10, третья — спустя 10 минут. Движение автомобильного транспорта по мосту временно перекрывали.

1 сентября силы ПВО сбили дрон в районе Люберец, заявил Сергей Собянин. Никто не пострадал, разрушений нет, отметил он. Беспилотник также сбили в Белгородской области, позднее уничтожили еще один дрон и две воздушные цели. В Курской области БПЛА атаковал город Курчатов: по словам главы региона Романа Старовойта, дрон попал по нежилому зданию и незначительно повредил фасад.

Российские военные с 25 августа по 1 сентября нанесли пять ударов по пунктам управления ВСУ, центрам радио и радиотехнической разведки, а также объектам портовой инфраструктуры, заявили в Минобороны. По данным ведомства, были уничтожены, в частности, цеха по сборке безэкипажных катеров, комплексы ПВО, реактивные системы залпового огня.

31 августа в Подмосковье сбили беспилотник, летевший по направлению к Москве, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский на несколько часов закрывались на прием и вылет рейсов. За этот же день над территорией Брянской области было уничтожено семь дронов, несколько из них — самолетного типа.

Минобороны в ежедневной сводке отчиталось о перехвате двух управляемых авиабомб JDAM и двух противорадиолокационных ракет HARM производства США.

30 августа с ночи и в течение дня украинские беспилотники атаковали восемь российских регионов: Московскую, Калужскую, Рязанскую, Брянскую, Орловскую, Воронежскую, Псковскую области и Севастополь. В Пскове атаке подвергся военно-гражданский аэродром, а в Брянске дроны пытались атаковать телебашню. О пострадавших не сообщалось.

Минобороны в сводке отчиталось о групповом ударе по пунктам управления и разведки ВСУ. Все назначенные объекты поражены, отметили в ведомстве, не уточнив, где именно они находились.

Ночью на территории Украины звучала воздушная тревога, власти Киева сообщили о самом мощном ударе по городу с весны. Там также сообщили о двух погибших и троих раненых. Российское Минобороны неоднократно указывало, что наносит удары только по военным объектам.

29 августа Минобороны дважды сообщало о сбитых украинских беспилотниках над Черным морем.

В ежедневной сводке о военной операции ведомство сообщило, что за сутки были перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, противокорабельная ракета «Нептун» и две противорадиолокационные ракеты HARM.

В результате обстрела поселка Климово в Брянской области есть погибшие, среди них ребенок, сообщил глава региона Александр Богомаз. По его словам, пострадали пять человек, среди них также есть дети. Повреждения получили несколько административных зданий, школа и жилые дома. Позднее он привел уточненные данные: сведения о погибшем ребенке не подтвердились, жертвами стали мужчина 2003 года и женщина 1994 года рождения. Один мужчина получил легкое ранение.

28 августа Минобороны сообщило об ударе оружием большой дальности по складу авиационного вооружения и боеприпасов ВСУ. Удар нанес военно-морской флот, цель удара достигнута, добавили в ведомстве. Ранее ночью взрывы прогремели в Кривом Роге Днепропетровской области. Позднее глава Полтавской области Дмитрий Лунин заявил о повреждении промышленного объекта.

Над акваторией Черного моря у побережья Крыма средствами ПВО сбита украинская крылатая ракета, сообщило Минобороны. Этим же утром силы ПВО сбили два беспилотника самолетного типа на севере и западе Крыма, заявил глава республики Сергей Аксенов.

В районе Люберец ночью был уничтожен дрон, летевший по направлению к Москве, сообщил Сергей Собянин. Пострадавших и разрушений нет, добавил он.

27 августа в Курске беспилотник врезался в многоквартирный дом на улице Карла Маркса, на некоторых этажах выбиты стекла, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. Никто из жителей не пострадал, добавил он.

Минобороны заявило об ударе по аэродрому Пинчуки в Киевской области. Цель была достигнута, отметили в ведомстве. Ранее ночью украинские власти сообщали о работе ПВО близ Киева. Взрывы также прогремели в городе Черкассы, воздушная тревога была объявлена на территории всей Украины.

26 августа в результате обстрела поселка Уразово Белгородской области пострадали шесть человек, один из которых находится в крайне тяжелом состоянии — он получил осколочные ранения поясничной области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Он добавил, что украинские военные обстреляли поселок кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня «Град». Повреждения также получили 16 домовладений.

В этот же день Гладков сообщил о гибели мирного жителя при атаке дрона в селе Щетиновка Белгородской области. С беспилотника сбросили взрывное устройство, когда мужчина был на даче и косил траву.

Над территорией Белгородской области также сбили два дрона самолетного типа, сообщили в Минобороны. Еще один беспилотник уничтожили в Брянской области.

25 августа Минобороны сообщило об атаке 42 украинских беспилотников самолетного типа. Российские военные пресекли атаку: девять дронов были уничтожены, остальные 33 — подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение, не достигнув цели, отметили в военном ведомстве. Кроме того, средства ПВО ночью сбили ракету доработанного комплекса С-200 и один беспилотник над Калужской областью.

Российский ВМФ нанес удар оружием большой дальности морского базирования «по объекту портовой инфраструктуры, используемой в интересах украинских вооруженных сил», отчиталось в ежедневной сводке Минобороны. На Украине ночью объявляли воздушную тревогу в Николаевской и Одесской областях, ВВС Украины сообщали о работе ПВО в Одессе.

За поджогами объектов Минобороны, МВД, РЖД в России стоят украинские спецслужбы, они размещают в интернете объявления о «быстром заработке» и обещают за работу 10–20 тыс. руб., но после обманывают, сообщили в ФСБ. В России раскрыты все случаи поджогов таких объектов, добавили в службе.

Село Работино в Запорожской области в результате ожесточенных боев полностью разрушено, заявил в эфире «Первого канала» врио главы региона Евгений Балицкий. Работино в последние месяцы регулярно упоминается в сводках Минобороны о военной операции.

24 августа ночью российские войска нанесли групповой удар по «центру принятия решений вооруженных сил Украины», сообщило Минобороны. Накануне взрывы прозвучали в Днепре, воздушная тревога звучала также в Полтавской, Сумской и Харьковской областях.

В военном ведомстве также сообщили, что в районе села Зеленый Гай Николаевской области был уничтожен пункт управления, радиолокационная станция и две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300ПС.

Российские средства ПВО сбили два украинских беспилотника самолетного типа над Брянской областью, еще один — над Калужской, сообщило Минобороны.

23 августа в Тверской области упал частный самолет, среди пассажиров которого числились основатели ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин. Всего на борту были десять человек, из них три члена экипажа. По данным МЧС, все они погибли. Дело о крушении самолета Пригожина будет вести следователь Иван Сибула, сообщил источник РБК. Ранее он расследовал громкие дела о крушении самолетов.

Минобороны сообщило, что российские военные «улучшили тактическое положение» на купянском направлении. Военное ведомство в ежедневной сводке также отчиталось об отражении 13 атак ВСУ.

Ситуация на линии соприкосновения — стабильная, заявил президент России Владимир Путин на встрече с врио главы ЛНР Леонидом Пасечником. Президент Украины Владимир Зеленский в тот же день отметил, что украинское контрнаступление идет «очень сложно» из-за плотного минирования.

В ночь на 23 августа взрывы прогремели в портовом городе Измаиле Одесской области. Глава администрации региона Олег Кипер сообщил о попадании по производственно-перегрузочным комплексам. Взрывы также прозвучали в Сумах и городе Ромны Сумской области, в последнем погибли два человека, еще трое пострадали, сообщило МВД Украины. Российское Минобороны неоднократно указывало, что наносит удары только по военным объектам и не атакует гражданскую инфраструктуру.

Три человека погибли при атаке дронами на санаторий в Белгородской области, заявил глава региона Вячеслав Гладков. С беспилотника было сброшено взрывное устройство, когда люди находились на улице, отметил он.

Минобороны сообщило о пресечении атаки трех дронов на Москву. Первый беспилотник попал в строящееся здание в «Москва-Сити», второй сбили в Можайском районе, третий — в районе Химок, отметили в Минобороны. По словам главы Химок Дмитрия Волошина, в результате атаки обрушился угол второго этажа частного дома в квартале Старбеево, также повреждены другие дома, продуктовый магазин и ангар со стройматериалами. Пострадавших нет.

В этот же день два беспилотника сбили над территорией Калужской области, сообщил глава региона Владислав Шапша. Дрон уничтожили у поселка Шайковка, неподалеку от которого расположен военный аэродром.

22 августа Минобороны сообщило об уничтожении двух катеров ВСУ в Черном море. Первый был уничтожен в районе российских газодобывающих установок в Черном море, второй, с десантной группой ВСУ, — к востоку от острова Змеиный. В ежедневной сводке военное ведомство также отчиталось об отражении 14 атак ВСУ: пяти — на купянском направлении, четырех — на запорожском, трех — на донецком, и двух — на краснолиманском.

Украинские диверсанты предприняли попытку прорыва через границу в Климовском районе Брянской области, их атака была отражена, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Ночью в Подмосковье сбили два беспилотника: один из них упал в Красногорске, другой — в районе поселка Часцы Одинцовского городского округа. Никто не пострадал, однако взрывной волной в Красногорске были выбиты окна в многоэтажке и повреждены автомобили.

В подконтрольном украинским войскам городе Запорожье прогремели взрывы. Взрывы также звучали в Кривом Роге Днепропетровской области.

21 августа были отражены атаки беспилотников в трех регионах: Белгородской, Калужской и Московской областях. В Истринском районе Подмосковья при падении беспилотника на садовый дом пострадали два человека.

20 августа об атаках беспилотников сообщалось в четырех регионах: Курской, Белгородской, Московской и Ростовской областях. В Курске было повреждено здание железнодорожного вокзала, пять человек получили ранения осколками стекла.

19 августа Минобороны сообщило об уничтожении склада боеприпасов ВСУ в Хмельницкой области.

В тот же день ведомство сообщало об отражении атаки дрона, направлявшегося на Москву, сбитом дроне над Белгородской областью и атаке дрона на военный аэродром в Новгородской области.

Днем 19 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил о ракетном ударе по Чернигову. По данным украинских властей, погибли семь человек, пострадали больше 140 человек. Накануне украинские СМИ также сообщали о взрывах в Хмельницкой области, Виннице, Львове, Житомире и Киеве. Российское Минобороны неоднократно указывало, что наносит удары только по военным объектам и не атакует гражданскую инфраструктуру.

18 августа силы ПВО уничтожили беспилотник над Москвой, обломки упали в районе «Экспоцентра» на Краснопресненской набережной, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Минобороны России также сообщило о попытке «террористической атаки» с использованием беспилотника по объектам в Москве и Подмосковье.

Российские военные сбили два украинских штурмовика Су-25, отчиталось Минобороны в ежедневной сводке. Один самолет сбили российские истребители в районе населенного пункта Веролюбовка в ДНР. Второй — силы ПВО около поселка Малая Токмачка Запорожской области.

17 августа Минобороны сообщило о ракетном ударе по воинскому эшелону ВСУ в Днепропетровской области на станции Межевая.

Военное ведомство также заявило о попытке ВСУ атаковать российские военные корабли в Черном море беспилотным катером. Катер не достиг цели атаки и был уничтожен, отметили в Минобороны.

16 августа губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об отражении атаки диверсантов. По его словам, на территорию региона попытались проникнуть шесть членов ДРГ, пятеро из них были убиты.

Глава одесской военной администрации Олег Кипер заявил о повреждении складских помещений и зернохранилищ в одном из портов на юге Одесской области Украины. О ночных взрывах в Измаиле и Рени Одесской области, а также Харькове ранее сообщало издание «Страна.ua». Накануне министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Украина развернула производства дронов близ зернохранилищ, а также сформировала запасы вооружений в черноморских портах, использовав зерновую сделку для прикрытия от российских ударов. В российском военном ведомстве неоднократно подчеркивали, что наносят удары исключительно по военным объектам.

Минобороны в ежедневной сводке отчиталось об уничтожении радиолокационной станции обнаружения воздушных целей в районе поселка Первомайское Николаевской области, а также пункта управления одной из бригад ВСУ в районе Парасковиевки ДНР.

15 августа украинские диверсанты попытались проникнуть в Брянскую область в районе села Курковичи Стародубского муниципалитета, заявил губернатор региона Александр Богомаз. Российские военные и сотрудники ФСБ предотвратили эту попытку, отметил он. В результате атаки пострадал работник сельхозпредприятия, его доставили в районную больницу. Позднее ФСБ сообщила, что диверсанты использовали FPV-дроны с наклейками «Собственность ФСБ России» и российской символикой для возможных провокаций.

Минобороны сообщило об ударе высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по «ключевым предприятиям военной промышленности киевского режима». Местоположение объектов не уточнялось. «Военно-промышленному комплексу Украины нанесен значительный ущерб», — добавили там. Ведомство также отчиталось об ударе по пункту управления системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и противовоздушной обороны (ПВО) в Краматорске.

На Украине минувшей ночью сообщали о взрывах во Львовской, Волынской, Днепропетровской, Черкасской областях, а также в подконтрольных Киеву Славянске и Краматорске в Донбассе. В результате ракетного удара по промышленному предприятию в Луцке Волынской области погибли три человека, еще трое ранены, заявил глава администрации региона Юрий Погуляйко. Минобороны России не раз отмечало, что наносит удары только по военным целям.

14 августа Минобороны отчиталось о групповом ударе высокоточным оружием по местам производства и хранения безэкипажных катеров, которые Вооруженные силы Украины применяли для атак. Накануне в нескольких регионах Украины звучала воздушная тревога. Одесские власти сообщили, что ночью силы ПВО отразили несколько ракетных атак, обломками были повреждены общежитие и супермаркет. Российское Минобороны указывает, что не атакует гражданские объекты.

Также в ежедневной сводке ведомство сообщило, что в районе Зеленого Гая в Николаевской области военные нанесли удар по батарее ЗРК С-300.

13 августа Минобороны неоднократно сообщало об отраженных попытках атак беспилотниками самолетного типа. Несколько дронов были сбиты над Белгородской областью, один — над Курской.

12 августа Минобороны отчиталось о нанесенном накануне групповом ударе по военному аэродрому в районе города Коломыя в Ивано-Франковской области. Также ведомство сообщило об ударах в Запорожской области: в районе Орехова военные поразили передовой командный пункт 10-го армейского корпуса ВСУ, в районах Запорожья и Малой Токмачки уничтожили склады ракетно-артиллерийского оружия и материально-технического обеспечения ВСУ.

В тот же день Минобороны дважды сообщало об отраженных попытках атак на Крымский мост. По данным ведомства, украинская сторона в обоих случаях использовала переделанную в ударный вариант зенитную управляемую ракету С-200.

11 августа власти сообщили о попытке атаки беспилотника на Москву. Обломки упали в районе Карамышевской набережной, уточнил мэр Сергей Собянин. По его словам, дрон был уничтожен при помощи ПВО. По сообщению Минобороны, беспилотник был подавлен средствами РЭБ.

На территории Украины утром звучала воздушная тревога. В Киеве власти сообщили о взрывах.

В ежедневной сводке Минобороны сообщило, что военные продолжают наступление на купянском направлении и улучшили тактическое положение в районах Ольшаны и Першотравневого (Харьковская область).

Также ведомство отчиталось об ударе по пункту временной дислокации иностранных наемников в районе Запорожья. Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате ракетного удара было повреждено гражданское здание, погиб один человек. На опубликованных им кадрах было здание гостиницы. Российская сторона неоднократно указывала, что удары наносятся только по военным целям.

10 августа Минобороны сообщило об отражении 17 атак на донецком направлении в районе населенных пунктов Белогоровка, Новомихайловка и Артемовск (Бахмут) ДНР. На купянском направлении российские военные «улучшили положение по переднему краю», отметили в военном ведомстве.

Власти Купянского района Харьковской области объявили обязательную эвакуацию из 37 населенных пунктов. Накануне глава районной военной администрации Андрей Канашевич призвал жителей «ответственно и вдумчиво принять решение временно переместиться на безопасные территории Харьковщины и Украины». Российское Минобороны с начала августа сообщает об успехах на купянском направлении в Харьковской области.

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что от села Клещеевка к юго-западу от Артемовска в результате боевых действий «практически ничего не осталось», «все перерыто от снарядов».

В Ровенской области Украины после «массированной атаки беспилотниками» разрушена нефтебаза в Дубенском районе, сообщил в телеграм-канале глава областной военной администрации Виталий Коваль. По предварительным данным, жертв нет.

9 августа Минобороны в ежедневной сводке отчиталось об отражении шести атак на купянском направлении, пяти — на донецком направлении, трех — на запорожском, и еще двух — на краснолиманском.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о двух сбитых беспилотниках, которые направлялись в Москву. Один дрон уничтожили в районе Домодедово, второй — в районе Минского шоссе, пострадавших нет, добавил Собянин.

В непосредственной близости от границ России и Белоруссии сейчас размещены около 360 тыс. военнослужащих НАТО, заявил министр обороны Сергей Шойгу. «На западном и северо-западном стратегических направлениях угрозы военной безопасности Российской Федерации возросли кратно», — сказал он.

8 августа Минобороны сообщило, что в районе города Красноармейск (Покровск) ДНР поражен передовой пункт управления объединенной группировки украинских войск «Хортица». Накануне вечером власти Украины заявили о двух ракетных ударах по Покровску: по данным украинской стороны, число погибших после обстрела достигло семи. Минобороны России не раз отмечало, что наносит удары только по военным целям.

В ежедневной сводке военное ведомство также сообщило об уничтожении трех складов боеприпасов в районе города Запорожье, населенных пунктов Чернещина и Нескучное Харьковской области.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинская армия попыталась ночью высадить десант с двух катеров на левом берегу Днепра возле села Казачьи Лагеря, удерживаемого российскими войсками. Российские военные не допустили высадки, добавил Сальдо.

7 августа Минобороны сообщило, что за последние трое суток российские войска продвинулись на купянском направлении «11 километров по фронту и более трех километров в глубину обороны противника».

Украина заявила о возвращении из плена 22 военных, российская сторона об обмене пока не объявляла.

6 августа Минобороны сообщило об ударе по авиабазам в двух областях Украины: близ городов Староконстантинов Хмельницкой области и Дубно Ровненской области. Цели ударов были достигнуты, отметили в ведомстве.

В этот же день врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинская сторона обстреляла Чонгарский мост и мост через пролив Тонкий, которые соединяют Крым и Херсонскую область. По его словам, был ранен один мирный житель, также пострадал «газопровод из Стрелковского месторождения в Геническ». Позднее управление стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего ВСУ подтвердило удар. После обстрела работу контрольно-пропускного пункта Джанкой в Крыму временно остановили.

Ночью звуки взрывов были слышны в Хмельницкой области, а также в Харькове.

5 августа Минобороны объявило о взятии под контроль поселка Новоселовское в ЛНР. Российские силы при наступлении на широком фронте также «улучшили положение по переднему краю» в районе пунктов Ольшана и Першотравневое Харьковской области, добавили в военном ведомстве.

Ночью в Керченском проливе во время атаки со стороны Вооруженных сил Украины был поврежден танкер, сообщил Морской спасательно-координационный центр в Новороссийске. Позднее в Росморречфлоте предположили, что причиной повреждения танкера стал удар морского дрона. Пострадавших нет, судно на плаву, добавили там.

В эту же ночь взрывы прозвучали в Хмельницкой области, а также в подконтрольном Киеву городе Запорожье.

Под обстрел также попал донецкий город Горловка, погибла женщина. В Донецке после ударов загорелось здание университета.

4 августа Минобороны сообщило о попытке двух беспилотных катеров атаковать военно-морскую базу в Новороссийске. Ночная атака была пресечена, отметили в военном ведомстве. Дроны были уничтожены российскими кораблями «Оленегорский горняк» и «Суворовец», заявил мэр Новороссийска Александр Кравченко.

Этой же ночью беспилотники попытались атаковать объекты на территории Крыма: система ПВО сбила 10 дронов, еще три были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, указали в Минобороны. Пострадавших и разрушений нет.

В Минобороны также сообщили, что с начала контрнаступления потери ВСУ составили более 43 тысяч военнослужащих.

Киев заявил о возвращении тел 44 погибших во время конфликта с Россией военных. В Россию вернули тела 160 погибших, позднее сообщил депутат Госдумы и представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции на Украине Шамсаил Саралиев.

3 августа российские военные улучшили свое тактическое положение в районах населенных пунктов Ольшана, Першотравневое Харьковской области и Куземовка в ЛНР, сообщили в Минобороны России.

Ночью над территорией Калужской области система ПВО сбила шесть дронов, которые попытались пролететь через регион, никто не пострадал. Минобороны России заявило о пресечении украинской атаки, не уточнив, что именно было ее целью. Позднее днем на юго-западе области был сбит еще один беспилотник.

С начала 2023 года на службу по контракту в вооруженные силы России принято более 231 тыс. человек, заявил замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

2 августа Минобороны сообщило о попытке украинского беспилотного катера атаковать корабль ВМФ России, сопровождавший гражданский морской транспорт в юго-западной части Черного моря. «Профессиональными действиями экипажа российского корабля украинский катер был своевременно обнаружен и уничтожен», — говорится в сообщении.

Ночью в Одесской области, Киеве и Киевской области звучала воздушная тревога. Утром глава областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что в Одесской области после атаки повреждена портовая и промышленная инфраструктура. О крупных повреждениях на юге страны позднее также заявил президент Украины Владимир Зеленский.

1 августа Москву снова пытались атаковать дроны. Два были сбиты в Подмосковье, один был подавлен средствами РЭБ и потерпел крушение на территории «Москва-Сити», сообщили в Минобороны. По словам мэра столицы Сергея Собянина, дрон долетел до той же башни, что и несколько дней назад, повреждения получил фасад здания на уровне 21-го этажа. «Угроза существует, она очевидна, меры принимаются», — прокомментировал атаку пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Также в Минобороны сообщили, что украинская сторона пыталась атаковать беспилотными катерами патрульные корабли Черноморского флота «Сергей Котов» и «Василий Быков». Все три катера были уничтожены.

Позднее в ведомстве также заявили, что в ночь на 1 августа три украинских беспилотных катера пытались атаковать российские гражданские суда, следовавшие к проливу Босфор. Все катера были своевременно обнаружены и уничтожены, заключили в Минобороны.

31 июля Минобороны сообщило об ударе по цеху сборки беспилотников для ВСУ в районе населенного пункта Великий Бурлук Харьковской области.

Ночью украинские власти сообщили об ударах по Харькову. Утром взрывы прозвучали в Кривом Роге, позднее глава Днепропетровской обладминистрации Сергей Лысак заявил о пяти погибших и 64 пострадавших. Кроме того, взрывы прозвучали в Херсоне. Минобороны России не раз отмечало, что наносит удары только по военным целям и связанным с ними объектам инфраструктуры.

В этот же день под обстрел ВСУ попал центр Донецка: погибли два человека, еще шесть получили ранения.

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Россия построила сильную оборону, и Украина, хотя и ведет в атаки новые силы, не может добиться успехов. За июль, отметил Шойгу, украинские силы потеряли более 20 тыс. человек и более 2,2 тыс. единиц различного вооружения.

Российские силы вытеснили ВСУ из села Старомайорское в Волновахском районе ДНР, сообщил врио главы республики Денис Пушилин. Позиционные бои по всей линии боевого соприкосновения в ДНР продолжаются, у российских сил при этом «есть определенные успехи», добавил он.

30 июля украинские беспилотники атаковали столичный регион, Крым и Ростовскую область. Один дрон сбили в Подмосковье, еще два, по заявлению Минобороны, «были подавлены и упали на территории «Москва-Сити», где расположен правительственный комплекс, повредив фасады двух башен. Минобороны России сообщило, что атаки попыталась осуществить Украина. В Крыму пресекли атаку 25 беспилотниками самолетного типа, 16 из которых были сбиты ПВО, остальные — подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, указали в российском военном ведомстве. Еще один дрон упал в селе под Таганрогом — там загорелся жилой дом и автомобиль.

В тот же день Минобороны заявило, что российские военные уничтожили центр обслуживания беспилотников в районе населенного пункта Могилевка в Днепропетровской области.

29 июля Владимир Путин по итогам саммита Россия — Африка заявил, что Россия не может выполнить пункт мирной инициативы стран Африки о прекращении огня в условиях наступления ВСУ. Президент также назвал обмен бойцов «Азова» (признан в России террористической организацией и запрещен) на российских летчиков выгодным для России.

Минобороны в ежедневной сводке заявило об ударе по пункту управления ВСУ в Днепре. Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в здание СБУ в Днепре попала ракета. По данным главы МВД Украины Игоря Клименко, при взрыве пострадали пять человек.

Ночью украинские войска пытались нанести удар по железной дороге между Крымом и Херсонской области с помощью ракет Storm Shadow, сообщил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, все ракеты были сбиты российской системой ПВО.

28 июля в Таганроге прозвучал взрыв. В Минобороны сообщили, что украинские войска совершили «террористическую атаку переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по жилой инфраструктуре города». Ракета была перехвачена в воздухе силами ПВО, обломки упали на территории города, отметили в ведомстве. По данным региональных властей, пострадали больше десяти человек, повреждения получили здание Таганрогского художественного музея, гаражи и хозпостройки, в соседнем трехэтажном многоквартирном доме выбило рамы в окнах и балконах. Вскоре в Минобороны сообщили о второй перехваченной аналогичной ракете в том же регионе в районе города Азов, ее обломки упали в безлюдной местности.

В ежедневной сводке Минобороны сообщило о продвижении российских войск в районах Сергеевки и Житловки в ЛНР. Также там сообщили о новых попытках наступления ВСУ на трех направлениях — краснолиманском, донецком и южнодонецком. В районах Работино и Успеновки в Запорожской области «личный состав, проявив выдержку, упорство и мужество, успешно отразил все атаки превосходящих сил противника», отметили в ведомстве.

27 июля Минобороны сообщило, что военные нанесли удары по аэродромам, пунктам управления и дислокации ВСУ, сборочным цехам и местам хранения беспилотных катеров, ракет, вооружения и военной техники, поступивших на Украину из западных стран. Ведомство указало в сводке, что в Хмельницкой области были уничтожены склады авиатоплива, в Днепропетровской области — две радиолокационные станции обнаружения воздушных целей, а также склад топлива в Запорожской области. Накануне ночью украинские СМИ сообщали о взрывах в Хмельницкой и Житомирской областях, воздушная тревога была объявлена и в других регионах.

Верховная рада продлила действие военного положения на Украине до середины ноября. Конституция страны запрещает проводить выборы во время действия этого режима. Выборы в Верховную раду были запланированы на октябрь.

26 июля Минобороны сообщило о новых отраженных атаках на донецком, краснолиманском и южнодонецком направлениях. Также там заявили, что утром ВСУ возобновили интенсивное наступление на ореховском направлении. В частности, была атака в направлении Работино. Все атаки были отражены, позиции были удержаны, отметили в ведомстве.

25 июля Минобороны сообщило, что военные взяли под контроль село Сергеевка на краснолиманском направлении.

Ведомство сообщило об уничтожении складов боеприпасов, вооружения и техники из западных стран в Житомирской области. В Черкасской области военные поразили пункт временной дислокации иностранных наемников. Также за сутки было уничтожено 22 украинских беспилотника в ЛНР, ДНР и Запорожской области, в том числе в районе Энергодара.

В Донецке после обстрела загорелась крыша спорткомплекса «Олимпийский», сообщил мэр города Алексей Кулемзин. По его словам, повреждения получили также многоквартирные дома и автомобили.

24 июля Украина попыталась атаковать объекты в Крыму при помощи 17 беспилотников, сообщило Минобороны России. Атака была пресечена, пострадавших нет, добавили в ведомстве.

В этот же день в Москве два беспилотника врезались в нежилые здания на Комсомольском проспекте и проспекте Лихачева. Дроны были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. В Минобороны Украины атаку беспилотников на Москву назвали «специальной операцией» Главного управления разведки (ГУР).

Минобороны в ежедневной сводке сообщило об отражении шести атак на донецком направлении и еще пяти — на краснолиманском.

В городе Измаил Одесской области Украины ночью раздались взрывы, сработали силы противовоздушной обороны.

23 июля в Одессе после взрывов был поврежден Спасо-Преображенский кафедральный собор. Ранее в этот же день в Одессе дважды объявлялась воздушная тревога. Минобороны сообщило, что российские вооруженные силы нанесли ночью удар по объектам, где готовились теракты против России с применением безэкипажных катеров, а также по местам их изготовления в районе Одессы. Позднее днем Минобороны указало, что не наносило ударов по храму, и назвало вероятной причиной его разрушения падение украинской зенитной управляемой ракеты «в результате безграмотных действий операторов комплексов ПВО».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с Владимиром Путиным заявил, что безвозвратные потери ВСУ с начала контрнаступления составили 26 тыс. человек. Путин сообщил о рекордном количестве уничтоженной украинской техники иностранного производства.

22 июля Минобороны заявило о гибели немецких и польских наемников в результате удара, нанесенного 6 июля по академии сухопутных войск ВСУ во Львове. В сводке ведомство также сообщило о новом ударе по двум полевым лагерям иностранных наемников.

В центральной части Крыма произошел взрыв на складе боеприпасов, он был вызван атакой украинского беспилотника, заявил глава республики Сергей Аксенов. В результате взрыва были пострадавшие: четырех человек госпитализировали, еще восьми была оказана медицинская помощь на месте.

При обстреле со стороны украинской армии в зоне военной операции погиб военный корреспондент «РИА Новости» Ростислав Журавлев, ранения получили военкор «Известий» Роман Польшаков, оператор издания Дмитрий Шиков, фотокорреспондент «РИА Новости» Константин Михальчевский. В Минобороны позже заявили, что обстрел произошел в Запорожской области кассетными боеприпасами.

21 июля Минобороны сообщило об ударе высокоточным оружием по объектам, где готовились теракты против России с применением ударных беспилотников. По данным ведомства, цель удара была достигнута. Ранее ночью в Одессе объявили воздушную тревогу, затем там прозвучали взрывы. Позднее днем в городе вновь прогремели взрывы. Кроме этого воздушная тревога была объявлена в большей части регионов Украины на востоке и в центре страны, в том числе в Киевской, Черниговской и Николаевской областях.

Президент России Владимир Путин на совещании с членами Совета безопасности заявил, что результатов украинского контрнаступления нет. По его словам, формирования ВСУ понесли «громадные потери», а мобилизационный ресурс истощается. В то же время Путин положительно оценил действия командования специальной военной операции и назвал его профессиональным.

Замглавы МИД России Сергей Вершинин пояснил позицию Минобороны по судоходству в Черном море. По его словам, Россия будет делать запросы о перевозимых судами грузах, а также при необходимости досматривать их, прежде чем принимать какие-либо меры. Ранее военное ведомство отмечало, что будет рассматривать все суда в Черном море как потенциальных перевозчиков военных грузов.

20 июля Минобороны сообщило о продолжении «ударов возмездия» по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров в районах Одессы и Ильичевска (украинское название с 2016 года — Черноморск) Одесской области. В районе Николаева были уничтожены объекты топливной инфраструктуры и склады боеприпасов, добавили в ведомстве.

Рано утром на северо-западе Крыма в результате атаки беспилотника погибла девочка-подросток, повреждения получили четыре административных здания, сообщил глава региона Сергей Аксенов. Удар пришелся по поселку Раздольное, в нем ввели режим ЧС.

Минобороны Украины предупредило, что с полуночи 21 июля все суда, следующие по Черному морю в направлении российских портов, будут рассматриваться как перевозящие грузы военного назначения с соответствующими рисками.

19 июля Минобороны сообщило, что российские войска взяли под контроль железнодорожную станцию Молчаново в Харьковской области.

Ведомство отчиталось о ночном групповом ударе по объектам военной промышленности, топливной инфраструктуры и складам боеприпасов в районе Одессы, а также по авиабазе Канатово в Кировоградской области. В районе города Запорожье была уничтожена база горюче-смазочных материалов ВСУ, отметили в Минобороны.

Накануне ночью украинские власти сообщали о взрывах в нескольких регионах. Мэр Одессы Геннадий Труханов назвал ночные удары самыми масштабными с начала военной операции.

Вечером Минобороны выпустило заявление в связи с прекращением зерновой сделки. Там говорится, что с полуночи 20 июля все суда, следующие в Черном море в украинские порты, будут считаться потенциальными перевозчиками грузов военного назначения, а страны флага этих судов будут считаться вовлеченными в конфликт на стороне Киева. Ряд районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря объявлены временно опасными для судоходства, добавили в ведомстве.

18 июля Минобороны и власти Крыма сообщили, что ночью над полуостровом были сбиты и обезврежены 28 беспилотников.

Минобороны сообщило об «ударе возмездия» по объектам, где готовились теракты против России с применением безэкипажных катеров, и месту их изготовления на судоремонтном заводе в районе Одессы. Также в ведомстве заявили об уничтожении в районах Николаева и Одессы хранилищ топлива для ВСУ. Ранее ночью воздушная тревога звучала в нескольких юго-восточных регионах Украины, в Николаеве и Одессе прогремели взрывы, одесские власти сообщили о повреждении инфраструктуры в порту. Накануне вечером на совещании Владимир Путин заявил, что Россия ответит на взрыв на Крымском мосту. Подрыв моста он назвал жестоким действием, «поскольку пострадали, погибли ни в чем не повинные гражданские лица».

В ночь на 17 июля два украинских надводных беспилотника атаковали Крымский мост, погибли два человека, пострадал ребенок. Повреждения получила автодорожная часть сооружения. СК завел уголовное дело о теракте.

Россия по дипломатическим каналам уведомила Украину о прекращении действия зерновой сделки 18 июля (последний раз соглашения продлевали сроком до 17 июля, новые договоренности пока не были достигнуты). Окончание сделки означает, что в северо-западной акватории Черного моря будет восстановлен режим «временно опасного района», указали в МИД России. В ведомстве также отметили, что Москва будет готова рассмотреть возможность продления сделки только при получении конкретных результатов по выполнению обязательств в рамках соглашений перед российской стороной. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев намерен продолжать выполнение сделки и без России.

16 июля была отражена атака беспилотников на Севастополь. По данным Минобороны, были сбиты и выведены из строя девять дронов.

Владимир Путин впервые прокомментировал поставки США Украине кассетных боеприпасов. По его словам, на такой шаг Вашингтон пошел «не от хорошей жизни», а из-за нехватки обычных боеприпасов. Он также заявил о «достаточном запасе различного рода кассетных боеприпасов» у России и допустил зеркальные действия в случае, если такое оружие будет применено Украиной.

15 июля Минобороны сообщило о новых попытках наступления ВСУ на трех направлениях: донецком, краснолиманском и южнодонецком.

14 июля Минобороны сообщило об очередных отраженных попытках наступления ВСУ на донецком и краснолиманском направлениях.

Ночью украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области и Кривом Роге (город находится в Днепропетровской области). В этих и еще нескольких регионах была объявлена воздушная тревога.

Утром губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об упавшем беспилотнике в городе Курчатове, где находится Курская АЭС. По его словам, никто из жителей не пострадал, критические объекты не были повреждены.

13 июля Минобороны сообщило о ночном ударе высокоточным оружием большой дальности по местам хранения боеприпасов ВСУ.

Накануне ночью в большей части украинских регионов была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве, а также Киевской, Полтавской и Хмельницкой областях. В киевской администрации позднее уточнили, что работает ПВО. Мэр города Виталий Кличко сообщил об одном погибшем и двух пострадавших. Российская сторона неоднократно указывала, что наносит удары только по военным объектам.

12 июля Минобороны сообщило, что штурмовые группы российских войск ведут разведывательно-поисковые действия на островах в районе Антоновского моста (Херсонская область).

В ведомстве также заявили об уничтожении складов топлива для украинской военной техники в Одесской области: в районах Малодолинского и Черноморска.

11 июля Минобороны сообщило об отражении новых атак ВСУ: девяти на донецком направлении, трех на краснолиманском и одной на южнодонецком.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что украинские войска встречают «яростное сопротивление» России при проведении контрнаступления.

Накануне ночью украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе. Позднее местные власти заявили об атаке дронами, из-за падения обломков загорелись два припортовых терминала. Воздушная тревога звучала и в других регионах страны, в том числе столичном.

Министр обороны России Сергей Шойгу назвал потери Украины с начала июня в ходе контрнаступления: по его словам, ВСУ потеряли более 26 тыс. военных и 3 тыс. единиц вооружения, в том числе более 1,2 тыс. единиц бронетехники, среди которых 17 танков Leopard.

Шойгу также заявил, что в случае американских поставок Украине кассетных боеприпасов российские военные будут вынуждены применить аналогичные средства.

На саммите НАТО, открывшемся в Вильнюсе, страны — участницы альянса согласились отменить для Украины процедуру выполнения плана действий по членству. Союзники по НАТО также выразили готовность продолжить поддержку Киева. Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что возможность ускоренного вступления Украины в НАТО «таит в себе очень большие опасности».

10 июля Минобороны сообщило, что накануне ВСУ пытались нанести удары в Крыму, Ростовской и Калужской областях. Две ракеты С-200 были уничтожены системой ПВО, еще две были отклонены средствами РЭБ.

Также в ведомстве отчитались об уничтожении складов боеприпасов в районах Николаева и Краматорска. Ранее ночью украинские власти сообщали о взрыве в Николаеве после объявления воздушной тревоги.

8 и 9 июля в Минобороны сообщали об отражении новых попыток наступательных действий ВСУ.

8 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о возвращении в страну пяти командиров батальона «Азов» (организация признана в России террористической и запрещена). Они были в Турции после обмена пленными, проведенного осенью 2022 года. Предполагалось, что эти командиры останутся в Турции до завершения военных действий «под личные гарантии турецкого президента». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия считает возвращение командиров «Азова» на Украину нарушением договоренностей, однако продолжит диалог с Турцией.

7 июля Белый дом анонсировал передачу кассетных боеприпасов Украине. Там пояснили, что откладывали решение, потому что применение такого оружия несет риски для мирного населения. Также там подчеркнули, что Украина будет использовать эти боеприпасы на своей территории, минимизируя риски для собственного населения. Кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, ее ратифицировали более 100 стран, при этом США, Россия и Украина не входят в их число.

ООН выступила против применения кассетных боеприпасов. Такую же позицию выразили Британия и Канада. Решение США также не поддержали Испания и Германия. В Китае назвали шаг Вашингтона безответственным. В российском МИДе назвали целью такого решения США максимальное затягивание конфликта.

Минобороны сообщило об отражении 16 атак на трех направлениях: десяти — на донецком, четырех — на краснолиманском, еще двух — на южнодонецком.

Ночью прогремели взрывы в Днепропетровской и Николаевской областях Украины, воздушная тревога была объявлена в Черкасской, Кировоградской, Харьковской, Одесской и других областях. Позднее администрация Днепропетровской области сообщила о двух погибших — по данным главы администрации Сергея Лысака, они ехали в автомобиле, на который упали обломки дрона. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что наносит удары только по военным объектам. Днем взрыв также прозвучал в Запорожье.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Чехия передаст Украине военные вертолеты, боеприпасы большого калибра, а также тренажеры для подготовки пилотов к полетам на F16.

6 июля Минобороны отчиталось о ночном ударе по пунктам временной дислокации личного состава ВСУ и местам хранения иностранной бронетанковой техники. «Стратегическим резервам противника нанесен существенный урон», — резюмировали в ведомстве.

Кроме того, в Минобороны сообщили о возвращении из плена 45 российских военных. Киев объявил о возвращении 43 украинских военных и двоих гражданских.

Накануне ночью взрывы прозвучали во Львове, украинские власти сообщали о работе ПВО. По данным местных властей, был поврежден объект критической инфраструктуры, обломки ракеты попали в жилой многоквартирный дом. Мэр города Андрей Садовой сообщил о погибших и раненых. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что наносит удары только по военным объектам.

5 июля Минобороны сообщило о новых отраженных попытках наступления ВСУ на донецком, краснолиманском, южнодонецком и запорожском направлениях.

Вечером 4 июля под обстрел попали Донец и Макеевка в ДНР. По данным макеевской горадминистрации, повреждения получили жилые дома и объекты социальной инфраструктуры, пострадали более 40 человек.

Минобороны сообщило об атаке пяти беспилотников в Новой Москве и Подмосковье, четыре из них были сбиты ПВО, еще один — подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. Пострадавших и разрушений нет.

В ежедневной сводке ведомство также заявило об отражении десяти атак ВСУ на донецком направлении, четырех — на краснолиманском и еще двух — на южнодонецком.

3 июля Минобороны сообщило об отражении девяти атак на донецком направлении, еще четырех — на краснолиманском, трех — на южнодонецком. Министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании заявил, что только на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях российскими военными уничтожено 920 единиц бронетанковой техники, в том числе 16 танков Leopard.

Ночью в Кировоградской области и Запорожье произошли взрывы, воздушная тревога объявлена в Полтавской, Николаевской и Кировоградской областях. Днем взрывы прогремели также в Сумах. Позднее президент Украины Владимир Зеленский заявил о взрыве в здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Сумах, есть раненые и погибшие.

ФСБ сообщила о пресечении попытки покушения на главу Крыма Сергея Аксенова. По данным службы, завербованный СБУ россиянин планировал подорвать автомобиль главы региона.

2 июля Минобороны заявило об уничтожении подразделений ВСУ, высадившихся на острове Антоновский у Антоновского моста. Мост соединяет правобережный Херсон с левобережной частью Херсонской области, которая находится под контролем России.

Замминистра обороны Украины Анна Маляр отметила, что российские войска продвигаются на четырех направлениях — авдеевском, марьинском, краснолиманском и сватовском.

1 июля российские войска нанесли удары по пунктам управления оперативно-тактической группы «Донецк», назначенные цели поражены, сообщило Минобороны. В ведомстве также заявили, что за сутки было успешно отражено 15 атак на донецком направлении. Кроме того, в районе города Запорожье было поражено хранилище топлива для военной техники группировки украинских войск, добавили в Минобороны.

30 июня Минобороны сообщило о пяти отбитых атаках на донецком направлении, одной — на краснолиманском направлении, и еще одной — в районе Времевского выступа. На запорожском направлении была пресечена попытка противника провести разведку боем, также отметили в ведомстве.

Российские войска нанесли удар из «Искандера» по району Антоновского моста в Херсонской области, сообщил врио главы региона Владимир Сальдо. По его словам, в результате погибли 30 украинских военных.

Взрывы прогремели в Бердянске Запорожской области, сработала система ПВО.

29 июня Минобороны России заявило, что, по уточненным данным, в результате удара по Краматорску 27 июня были убиты два генерала, до 50 офицеров ВСУ, а также «до 20 иностранных наемников и военных советников».

На донецком направлении были отражены четыре атаки ВСУ, еще одна — в районе Времевского выступа, также сообщило в ежедневной сводке Минобороны.

28 июня Минобороны отчиталось об ударах по объектам нефтепереработки и хранения топлива для обеспечения группировки ВСУ на Донбассе. Также там сообщили, что российские войска уничтожили диверсионно-разведывательное подразделение, которое пыталось высадиться и закрепиться в северной части острова Антоновский в Херсонской области.

В сводке также сообщалось, что российские военные нанесли удары в Краматорске по пункту временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ. Накануне украинские власти сообщили о погибших и раненых в результате ракетного удара. По их данным, удар пришелся по пиццерии, также повреждения получили жилые дома, кафе и магазины. Украинская Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила о десяти погибших, включая троих детей, и более 50 пострадавших. Российская сторона неоднократно указывала, что наносит удары только по военным и энергетическим объектам, а не по гражданской инфраструктуре.

27 июня Минобороны в сводке сообщило, что ВСУ продолжили попытки наступления на трех направлениях. На краснолиманском российские войска отразили две атаки, на донецком — семь, на южнодонецком в районе Времевского выступа — три атаки.

26 июня министр обороны Сергей Шойгу впервые появился в публичном пространстве после обострения ситуации с ЧВК «Вагнер» — в Минобороны заявили, что он проверил передовой пункт управления одного из объединений войск в зоне военной операции на Украине.

Ведомство также сообщило о ночном ударе по складам боеприпасов украинской армии. Все назначенные объекты поражены, добавили там. Ранее в Киевской и Одесской областях раздались взрывы, в нескольких регионах Украины была объявлена воздушная тревога.

Кроме того, Минобороны заявило об отражении двух атак в районе поселка Спорное ДНР, еще четырех — в районе Времевского выступа, и одной — у населенного пункта Работино Запорожской области.

25 июня Минобороны сообщило об отражении 10 атак ВСУ в районе Артемовска. Также четыре атаки было отражено на краснолиманском направлении, две — в районе Времевского выступа, отметили в ведомстве.

В Луганске и Донецке прогремели взрывы. Они также прозвучали в подконтрольном Украине городе Запорожье.

24 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что под контролем ЧВК находятся военные объекты Ростова-на-Дону. Президент Владимир Путин выступил с обращением, в котором назвал происходящее ударом в спину. Вечером Пригожин заявил о развороте колонн ЧВК «Вагнер» и уходе в тыловые лагеря. Как развивались события — в материале РБК.

Минобороны сообщило о ночных ударах по центрам радиотехнической разведки и авиационной технике на аэродромах Канатово в Кировоградской области, а также Днепр. Кроме того, «в ответ на удар по автомобильному мосту через Чонгарский пролив» был уничтожен склад с ракетами Storm Shadow в Хмельницкой области, добавило ведомство.

23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил об ударах по лагерям «Вагнера», обвинил в этом «военное руководство» и пообещал ответ. Минобороны утверждения Пригожина опровергло и назвало провокацией. ФСБ завела против него уголовное дело по ст. 279 УК об организации вооруженного мятежа.

Минобороны сообщило о групповом ударе по местам хранения ракетного вооружения украинской армии. Цели удара достигнуты, добавили там. Ведомство также заявило об отражении трех атак на Времевском выступе и четырех — на донецком направлении в районе населенных пунктов Первомайское, Бердычи и Марьинка.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ обстреляли города Геническ и Скадовск, предположительно, четырьмя ракетами Storm Shadow.

Минреинтеграции Украины сообщило о передаче 51 тела погибшего украинского военного, Россия передачу тел пока не комментировала.

22 июня ВСУ нанесли удар по Чонгарскому мосту, соединяющему Крым и Херсонскую область. По словам врио главы региона Владимира Сальдо, удар был нанесен британскими ракетами Storm Shadow. Движение транспорта переориентировано, власти Крыма пообещали восстановить мост за несколько недель.

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что всего Украине был поставлен 81 иностранный танк, 13 из которых уничтожены. Он добавил, что украинские войска снизили активность и занимаются перегруппировкой. Шойгу также отметил отсутствие крайней необходимости в новых добровольцах: по его словам, ежедневно на службу по контракту в российскую армию поступает в среднем 1336 человек.

Минобороны сообщило о групповом ударе по складу доставленного на Украину вооружения и военной техники иностранного производства. Цель удара достигнута, отметили там. Ранее ночью воздушная тревога была объявлена в 11 областях Украины, включая Киев и Киевскую область, взрывы прогремели в Харькове и Кривом Роге. Военное ведомство также заявило об отражении двух атак на южнодонецком направлении и четырех — на донецком направлении.

21 июня президент Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов заявил, что Россия продолжит развитие ядерной триады и будет форсировать производство беспилотников. Путин добавил, что российские военные уничтожили 245 танков и 678 бронемашин разных типов и связал «определенное затишье» на фронте с большими потерями Украины. В то же время президент отметил, что наступательный потенциал украинской стороны «пока не исчерпан».

Минобороны сообщило об отражении двух атак подразделений, усиленных танками, на запорожском направлении, а также еще десяти — на донецком направлении.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что контрнаступление идет «медленнее, чем хотелось бы». Украина будет продвигаться на поле боя так, как сочтет нужным, несмотря на попытки давления, отметил он.

20 июня глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что вооруженные силы Украины с 4 июня предприняли 263 атаки на российские позиции, все они были отбиты. В ежедневной сводке Минобороны сообщило о попытках наступления на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях. В частности, десять атак было отражено в районах населенных пунктов Красногоровка, Авдеевка и Марьинка ДНР, отметили в ведомстве.

Сергей Шойгу добавил, что у Москвы есть сведения о планируемой Киевом атаке российской территории, включая Крым, с помощью комплексов HIMARS и британских ракет Storm Shadow. Применение этих ракет вне зоны проведения специальной военной операции повлечет удары по центрам принятия решений на Украине, подчеркнул Шойгу.

Минобороны также заявило об уничтожении восьми складов с боеприпасами за сутки: в городе Очаков Николаевской области, Запорожье, селе Разумовка Запорожской области и в районах других пунктов.

Ночью в Киеве и Львове прозвучали взрывы. Позднее власти Львова сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры.

19 июня Минобороны заявило о ночном групповом ударе оружием морского базирования по местам хранения военной техники иностранного производства. Цель удара достигнута, отметили там. Также было поражено два артиллерийских склада в Запорожье, добавили в министерстве. Ранее ночью в Одессе и Запорожье прогремели взрывы, воздушная тревога объявлена в Одесской, Николаевской, Сумской и Днепропетровской областях.

В ежедневной сводке ведомство отчиталось об отражении трех атак сводных подразделений ВСУ на Времевском выступе, еще двух — в районе села Малая Токмачка Запорожской области и четырех — на донецком направлении.

18 июня Минобороны сообщило об отражении четырех атак на Времевском выступе в районе населенных пунктов Новодонецкое, Ровнополь ДНР и Новодаровка Запорожской области.

Глава частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что свыше 30 тыс. бывших заключенных, заключивших контракт с ЧВК, после участия в спецоперации вернулись домой.

Взрывы раздались в Кривом Роге Днепропетровской области. Власти Одессы запретили использование световых средств, ухудшающих маскировку территории, и использование звукового оборудования, акустических систем и других музыкальных средств.

17 июня делегация лидеров африканских стран посетила Санкт-Петербург, где провела переговоры с Владимиром Путиным и изложила российскому президенту свой план мирного урегулирования на Украине: в частности, он включает освобождение военнопленных с обеих сторон, признание суверенитета стран в понимании устава ООН, деэскалацию конфликта с обеих сторон. После переговоров в Кремле заявили о том, что готовы и дальше работать с африканскими странами, а президент ЮАР Сирил Рамофоза анонсировал продолжение переговоров на саммите Россия — Африка.

Российские войска нанесли удар по одному из «центров принятия решений ВСУ», цель удара достигнута, сообщили в Минобороны. Ведомство сообщило о попытках украинских сил наступать на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях, атаки были отбиты.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью RT Arabic заявил, что задача военной операции по демилитаризации Украины «во многом выполнена», так как Украина использует меньше своего вооружения и больше — поставляемого Западом.

16 июня Минобороны сообщило, что с начала военной операции на Украине за захват или уничтожение 16 тыс. единиц военной техники награждены почти 10,3 тыс. военнослужащих. Кроме того, ведомство заявило об отражении десяти атак ВСУ на двух направлениях: пять было отбито в районе сел Ровнополь и Урожайное (ДНР), еще пять — в районе пунктов Первомайское, Петровское и Старомихайловка (ДНР).

Владимир Путин во время выступления на ПМЭФ заявил, что у России есть возможность уничтожить любое здание в Киеве, однако Москва не делает этого, потому что в этом нет нужды. Кроме того, Путин отметил, что, если поставляемые Киеву истребители F-16 будут располагаться на авиабазах за границей Украины и использоваться в боевых действиях, Москва должна подумать над тем, как и где их поражать. Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что речь шла исключительно о территории Украины, и исключил уничтожение F-16 за ее пределами.

В Киеве произошли взрывы, воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.

Ранее утром для обсуждения плана мирного урегулирования в Киев прибыла делегация лидеров стран Африки, в том числе президент ЮАР Сирил Рамафоза. По итогам встречи президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры с Россией о мире возможны только после того, как она выведет свои войска с украинской территории. Рамафоза, в свою очередь, подчеркнул, что должны быть обеспечены бесперебойные поставки зерна на мировые рынки, и заявил о готовности продолжать диалог.

15 июня делегация Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во главе с Рафаэлем Гросси посетила Запорожскую АЭС впервые после обрушения Каховской ГЭС. По итогам визита Гросси заявил, что ситуация на станции серьезная, но уровень воды для охлаждения на данный момент достаточный, работы насосов не требуется.

Минобороны сообщило об ударе по местам выпуска беспилотников на Украине, все объекты поражены. Ранее ночью воздушная тревога была объявлена в 12 регионах Украины, взрывы прогремели в Одессе, Кривом Роге, Харькове и пригороде Днепра. В Минобороны также заявили о попытках ВСУ наступать на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях, атаки были отражены.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские войска в ходе контрнаступления встречают очень серьезное сопротивление.

14 июня Минобороны оценило потери ВСУ с 4 июня в 7,5 тыс. человек: по данным ведомства, именно столько украинская сторона потеряла убитыми и ранеными, не считая погибших от применения российского высокоточного оружия. ВСУ продолжают нести потери, предпринимая «безуспешные попытки наступления», добавили в ведомстве. В ежедневной сводке Минобороны сообщило об отражении атак ВСУ около сел Макаровка, Пречистовка, Первомайское, Петровское ДНР и Жеребянки Запорожской области.

Кроме того, Минобороны отчиталось о групповом ударе по резервам ВСУ и складам боеприпасов, военной техники, а также об уничтожении радиолокационной станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 в районе города Запорожье. Ранее взрывы прогремели в Одессе, Харькове и Запорожье, воздушная тревога была объявлена также в Николаевской, Кировоградской и Полтавской областях Украины.

13 июня Владимир Путин на встрече с военкорами допустил создание на Украине «санитарной зоны», если обстрелы российских территорий продолжатся. Необходимость в подобной зоне может появиться в связи с тем, что Украина получает более сложные и дальнобойные вооружения, позднее пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Путин также заявил, что у ВСУ «неблагоприятная ситуация» с потерями в ходе контрнаступления, и добавил, что «они приближаются к катастрофическим». Кроме того, президент прокомментировал обрушение Каховской ГЭС: по словам Путина, в разрушении ГЭС виновата Украина.

Минобороны заявило об ударах высокоточным оружием по резервам ВСУ и складу вооружений иностранного производства. Все объекты были поражены, добавили в ведомстве. Ранее ночью в Киеве, Днепре, Кривом Роге и Харьковской области раздались взрывы.

В ежедневной сводке Минобороны сообщило о попытках ВСУ наступать на южнодонецком направлении и в районе города Артемовск (Бахмут). Украинская сторона вела наступление на Времевском выступе, атаки также были отражены в районе сел Макаровка, Ровнополь и Пречистовка ДНР, указали в ведомстве.

Три бригады и четыре отдельных отряда из состава добровольческого штурмового корпуса подписали с Минобороны контракты, определяющие деятельность добровольческих подразделений в зоне военной операции.

12 июня Минобороны сообщило о ночном ударе высокоточным оружием по резервам ВСУ. Цель удара была достигнута, добавили в ведомстве. Украинские СМИ сообщали о ночных прилетах в районах Харькова и Днепра.

Минобороны подписало первый контракт с добровольческим отрядом «Ахмат» — ранее министр Сергей Шойгу подписал приказ, который обязует такие отряды подписать контракты с ведомством до 1 июля. Контракты придадут добровольческим отрядам необходимый правовой статус, указывали в Минобороны.

11 июня ВСУ атаковали шестью быстроходными беспилотными катерами корабль «Приазовье» Черноморского флота, заявили в Минобороны. Корабль занимался контролем обстановки и обеспечением безопасности газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в Черном море. Атака произошла около 1:30, ее отбили, все украинские катера были уничтожены кораблем. В ведомстве также сообщили, что ВСУ «продолжали безуспешные попытки» наступать на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях.

Позднее Минобороны объявило об обмене с пленными с Украиной — Россия вернула 94 военнослужащих. По словам главы офиса президента Украины Андрея Ермака, Киев получил 95 человек.

10 июня российские военные отразили атаки на южнодонецком и запорожском направлениях, а также в районе Артемовска (Бахмута), сообщили в Минобороны. По данным ведомства, во время атак украинская сторона потеряла 300 военных, девять танков, включая четыре Leopard, 11 боевых машин пехоты.

В тот же день взрывы прогремели в Одессе, а в Киевской и еще шести областях Украины объявили воздушную тревогу. Вечером под обстрелом оказался Донецк.

9 июня президент России Владимир Путин заявил, что украинское наступление уже началось, однако ни на одном участке фронта ВСУ не достигли поставленных целей. По словам президента, потери украинских войск превышают «классические» показатели «три к одному», однако потенциал дальнейшего наступления сохраняется.

Минобороны в ежедневной сводке заявило об отражении двух атак украинских войск в районах сел Новоданиловка и Малая Токмачка Запорожской области. Ведомство также сообщило об ударе по складам иностранных боеприпасов, оружия и военной техники ВСУ, в том числе беспилотников. В результате ударов было нарушено снабжение украинских войск в районах боев, отметили в ведомстве.

ВСУ ракетами Storm Shadow обстреляли детский лагерь в Херсонской области, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо. Он не уточнил, о каком именно лагере идет речь. По данным ТАСС и «РИА Новости», под обстрел попал лагерь на Арабатской стрелке в Геническом районе Херсонской области.

8 июня министр обороны Сергей Шойгу сообщил о попытке украинской армии прорвать российскую оборону на Запорожском направлении. В атаке с украинской стороны участвовали до 1,5 тыс. человек и 150 единиц бронетехники, однако российским силам удалось ее сорвать, отметил Шойгу. «Силами разведки противник был своевременно обнаружен, нанесен превентивный удар силами артиллерии, авиации и противотанковыми средствами», — заявил министр. Позднее генерал-майор Иван Попов назвал целью попытки прорыва ВСУ на запорожском направлении выход к морю.

В тот же день в Луганске прогремело несколько взрывов, удар пришелся по городской промзоне.

7 июня Минобороны сообщило о попытках ВСУ прорвать оборону российских войск в районе Артемовска (Бахмут). «Цели наступления противник не добился. Вклинения в нашу оборону не допущено», — отметили в министерстве. Российские военные также отразили три атаки на Времевском выступе в районе населенных пунктов Нескучное ДНР и Левадное Запорожской области. Кроме того, отражена атака штурмового подразделения ВСУ у поселка Новодонецкое ДНР, населенный пункт находится под контролем российских вооруженных сил, заявили в ведомстве.

Минобороны также заявило, что украинские диверсанты взорвали аммиакопровод Тольятти — Одесса близ села Масютовка в Харьковской области. Диверсия произошла 5 июня около 21:00, есть пострадавшие, им оказана медпомощь, добавили в ведомстве. По данным Минобороны, никто из российских военных не пострадал. Позднее официальный представитель МИДа Мария Захарова напомнила, что условием России для продления зерновой сделки было восстановление экспорта аммиака, и оценила срок ремонта аммиакопровода в один—три месяца.

Утром 6 июня Власти Запорожской и Херсонской областей сообщили об обрушении на Каховской ГЭС. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Каховскую ГЭС подорвала российская сторона. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг обвинения и назвал разрушение Каховской ГЭС преднамеренной диверсией Киева. Позднее о «диверсионном, по сути террористическом акте» со стороны Киева также заявил министр обороны Сергей Шойгу. Следственный комитет счел разрушение плотины Каховской ГЭС терактом, повлекшим значительный имущественный ущерб, и возбудил уголовное дело.

И российские, и украинские власти объявили эвакуацию из затопленных мест. Всего в зоне потенциального затопления живут 22 тыс. человек, сообщили власти Херсонской области. Два города — Новая Каховка и Алешки — затопило.

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что при отражении наступления Вооруженных сил Украины погиб 71 российский военный, еще 210 человек получили ранения. Украина за три дня боевых действий потеряла до 3,7 тыс. человек, добавил министр.

В этот же день Минобороны сообщило об ударе высокоточным оружием по одному из центров принятия решений ВСУ. Цель удара достигнута, добавили в ведомстве. В ежедневной сводке министерство также отметило, что российские силы отразили четыре попытки наступления ВСУ в районе Артемовска.

5 июня Минобороны заявило о масштабном наступлении ВСУ в ДНР на пяти участках фронта. Целью противника был прорыв обороны на наиболее уязвимом, по его мнению, участке фронта, отметили в ведомстве. «Своих задач противник не добился, успеха не имел», — подчеркнули там. Позднее Минобороны сообщило о новых попытках атак на южнодонецком направлении. Наступление противника «успешно сдерживается», добавили в ведомстве.

В этот же день взрывы прогремели в Харьковской области, в Полтавской, Сумской, Днепропетровской и других областях восточной Украины была объявлена воздушная тревога.

4 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о бое российских сил с диверсантами в селе Новая Таволжанка. Позднее Минобороны сообщило, что диверсанты пытались переправиться через реку в села, но российские военные нанесли по ним удар, в результате «противник рассеян и отошел». Позднее ведомство заявило о второй участвовавшей в атаке группе ВСУ, ее попытка проникнуть в Белгородскую область была сорвана.

Минобороны также сообщило об ударе по аэродромам на Украине. Уничтожена украинская авиатехника и хранилища с оружием и боеприпасами, отметили в ведомстве. Утром 4 июня спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что ночью под ракетный удар попал аэродром близ Кропивницкого в Кировоградской области.

3 июня Минобороны сообщило об ударе по полевому лагерю украинского формирования в Харьковской области. Наиболее ожесточенные бои на донецком направлении велись в районе Марьинки и Авдеевки, отметили в ведомстве.

В этот же день серия взрывов прозвучала в Мелитополе и Бердянске. В результате обстрела Мелитополя пострадали три человека, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Ночью 2 июня российские военные нанесли «групповой удар» по украинским средствам ПВО, которые прикрывали «ключевые объекты военной инфраструктуры», сообщило Минобороны. Там добавили, что все объекты были поражены.

Под украинский обстрел попало несколько населенных пунктов Белгородской области, в частности поселок Маслова Пристань, где в результате ударов ВСУ погибли две женщины, двое мужчин пострадали, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В тот же день взрывы прозвучали в Бердянске. По данным члена администрации Запорожской области Владимира Рогова, удар пришелся на морской порт, есть пострадавшие.

1 июня Минобороны сообщило, что украинские формирования предприняли попытку вторжения на территорию России в районе Шебекинского городского округа в Белгородской области. Российские военные не допустили нарушения границы. «На приграничной территории со стороны Украины уничтожено более 30 украинских террористов», — добавили в ведомстве.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утром сообщил о непрекращающемся обстреле Шебекино и расположенных рядом населенных пунктов. В результате ранения получили восемь человек. Гладков заявил, что местные власти занимаются эвакуацией людей, однако отмечал, что делать под обстрелом это небезопасно. Позднее он сообщил об обстреле Шебекино из «Градов» и одном пострадавшем.

Ночью в Киеве и Киевской области прогремели взрывы, днем о взрывах в Харькове сообщил мэр города Игорь Терехов.

31 мая Минобороны сообщило о потоплении последнего боевого корабля военно-морских сил Украины «Юрий Олефиренко». Удар был нанесен 29 мая по месту его стоянки в Одессе.

Ведомство также заявило, что на некоторых участках у населенных пунктов Красногоровка и Ясиноватая российские войска «выбили» ВСУ с занимаемых позиций. На донецком направлении «наиболее ожесточенные бои» велись у Авдеевки, добавили там.

В этот же день под обстрел попал поселок Карпаты Луганской области: в результате погибли пять человек, 19 жителей получили ранения.

30 мая Москва подверглась атаке беспилотников. По данным Минобороны, в атаке участвовали восемь дронов: пять из них были сбиты, остальные подавили средствами радиоэлектронной борьбы. Дроны упали в Подмосковье и юго-западе Москвы. Несколько зданий получили повреждения, за медицинской помощью обратились два человека, госпитализация никому не потребовалась. Министр обороны Сергей Шойгу охарактеризовал атаку в Московском регионе как террористическую акцию, Следственный комитет возбудил дело о теракте (ст. 205 УК).

Позднее президент Владимир Путин сообщил об ударе по штабу военной разведки Украины «два-три дня назад». Он также отметил, что система противовоздушной обороны Москвы сработала удовлетворительно, «хотя есть над чем работать».

Минобороны в ежедневной сводке сообщило об ударах по центральным пунктам принятия решений на Украине, где «под руководством специалистов западных спецслужб планировались террористические акты на территории России». Ранее ночью в нескольких украинских регионах объявляли воздушную тревогу, власти Киева заявили о взрывах третью ночь подряд. Днем на Украине происходили массовые отключения света.

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что российские военные «за последние дни» уничтожили зенитно-ракетный комплекс Patriot в Киеве.

Россия и Украина провели обмен телами погибших: России передали 80 тел военных, Украине — 79, сообщил депутат Госдумы Шамсаил Саралиев. Ранее о передаче тел 79 погибших украинских военных заявило Минреинтеграции Украины.

29 мая Минобороны сообщило о ночном «групповом ударе» по объектам ВСУ на аэродромах. «В результате удара поражены командные пункты и радиолокационные посты, а также авиационная техника, хранилища с вооружением и боеприпасами ВСУ», — отметили в ведомстве. Ранее об ударах по военным объектам в Хмельницкой области заявляли местные власти. Одесские власти сообщили, что над городом сбили дрон, обломки которого упали в порту и стали причиной пожара. В Киеве также работала ПВО, взрывы прогремели в нескольких районах столицы.

Добровольные народные дружины, созданные в Курской области, перешли на круглосуточное дежурство до особого распоряжения.

28 мая власти Киева заявили о самой массированной атаке дронами с начала боевых действий. Ночью в Житомире, Киеве и Киевской области прогремели взрывы.

Российские военные уничтожили пункт дислокации иностранных наемников в Харьковской области, сообщили в Минобороны.

В ДНР заявили о попадании двух ракет Storm Shadow по селу Юрьевка.

27 мая Минобороны сообщило об атаке на Су-25 «при возвращении после успешного выполнения боевой задачи». Летчик смог стабилизировать самолет и приземлиться на ближайшем аэродроме, он представлен к ордену Мужества, отметили в ведомстве.

Двое военнослужащих погибли после атаки дрона-камикадзе в Брянской области, сообщили «Известия» со ссылкой на источник, а также телеграм-каналы Baza и «112». Официально Минобороны информацию не комментировало.

26 мая Минобороны заявило о «групповом ударе» по местам хранения боеприпасов украинских войск. Ночью на всей территории Украины звучали сирены воздушной тревоги, взрывы прогремели в Киеве, Днепре, Харьковской области. Ведомство также сообщило об уничтожении украинской радиолокационной станции «СТ-68УМ» в Николаевской области и перехвате ракет Storm Shadow и «Гром-2».

Вечером власти ДНР сообщили об обстреле Мариуполя дальнобойными ракетами.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Днепре ракета попала в здание поликлиники. По его словам, один человек погиб, 15 получили ранения. Позже глава областной военной администрации Сергей Лысак уточнил, что погибли два человека, пострадали 23. Российские власти официально не комментировали случившееся. В Минобороны России подчеркивали, что не наносят ударов по гражданской инфраструктуре.

Китайский переговорщик по Украине Ли Хуэй прибыл в МИД для встречи с Сергеем Лавровым по ситуации на Украине. Цель визита китайского дипломата — консультации «по проблематике украинского кризиса», отметили в МИДе. На прошлой неделе Ли Хуэй встретился в Киеве с Владимиром Зеленским и членами украинского правительства.

25 мая Минобороны сообщило об уничтожении складов боеприпасов ВСУ в районе двух населенных пунктов в ДНР.

Утром губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об отражении атаки беспилотников на город. Два дрона были сбиты, еще несколько заглушены и посажены средствами радиоэлектронной борьбы.

24 мая Минобороны сообщило, что три украинских беспилотных быстроходных катера попытались атаковать военный корабль «Иван Хурс» в 140 км от Босфора. Корабль выполнял задачи по обеспечению безопасности функционирования газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в экономической зоне Турции, отметили в ведомстве. Все беспилотные катера были уничтожены, сообщили в Минобороны.

Глава Минобороны Сергей Шойгу после нападения диверсантов на Белгородскую область заявил, что Россия оперативно и предельно жестко будет реагировать на подобные действия.

23 мая Минобороны сообщило о разгроме диверсантов в Белгородской области. Остатки диверсантов были отброшены на территорию Украины, где по ним «продолжалось нанесение огневого поражения до полной ликвидации», отметили в ведомстве. По данным Минобороны, убиты 70 диверсантов, уничтожены четыре БМП и пять пикапов.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в результате обстрелов Грайворонского городского округа с утра 22 мая ранения получили 12 человек, «фактически отселенными» стали жители девяти населенных пунктов. Следственный комитет возбудил уголовное дело по шести статьям в связи с нападением на Белгородскую область: теракт, посягательство на жизнь силовиков, покушение на убийство, умышленное уничтожение имущества, незаконный оборот оружия.

22 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о проникновении на территорию региона диверсионно-разведывательной группы ВСУ, в Грайворонский городской округ. Незадолго до того он также сообщал, что этот округ с утра находится под обстрелом, а также говорил об информационной атаке на регион. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что цель диверсии в Белгородской области — «отвлечь внимание от бахмутского направления, минимизировать политический эффект от потери украинской стороной Артемовска».

Минобороны в ежедневной сводке сообщило о групповом ударе высокоточным оружием по объектам на аэродроме Днепр.

Утром на Запорожской АЭС было отключено внешнее электроснабжение, сообщалось в телеграм-канале станции. Ее перевели на дизельные генераторы. Радиационный фон в норме, отмечалось в сообщении. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал ситуацию с ядерной безопасностью на АЭС крайне неустойчивой. Он отметил, что нужно достичь соглашения по обеспечению безопасности станции. Затем днем «Укрэнерго» сообщило, что линия передачи, питающая ЗАЭС, восстановлена и станция «переходит на питание украинской энергосистемы». В компании заявили, что линия была обесточена из-за обстрела.

Днем 21 мая член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что ВСУ нанесли удар по Бердянску ракетами Storm Shadow. По его информации, никто не пострадал, шесть ракет были перехвачены, а одна упала на окраине и разрушила столовую.

Ночью 21 мая Минобороны объявило о взятии под контроль Артемовска (Бахмута) в ДНР «в результате наступательных действий штурмовых отрядов «Вагнер» при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск». Накануне о взятии города сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Президент Владимир Путин поздравил военных и ЧВК с завершением этой операции, сообщили в его пресс-службе. Всех отличившихся представят к наградам, отметили в Кремле.

19 мая Минобороны сообщило, что накануне ночью военные нанесли удар «по пунктам дислокации и центрам подготовки подразделений ВСУ, а также складам боеприпасов, вооружения и техники иностранного производства». Ранее утром мэр Львова Андрей Садовой сообщил о взрыве в городе.

Член совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил об обстрелах Энергодара украинскими военными.

18 мая Минобороны сообщило об ударах по складам иностранного вооружения и техники на Украине. В результате уничтожены значительные запасы вооружений и пресечено выдвижение резервов в районы боевых действий, отметили в ведомстве. Ранее ночью на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, в Киеве сообщали о взрывах.

17 мая российские военные нанесли «групповой удар» оружием большой данности по складу с боеприпасами на судоремонтном заводе в украинском Николаеве, заявило Минобороны. Накануне власти города сообщили о взрывах, а также повреждении промышленного объекта.

В ежедневной сводке Минобороны также отчиталось о поражении наблюдательного пункта сил специальных операций ВСУ в районе острова Великий Херсонской области.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о продлении зерновой сделки на 60 дней. Продление договоренностей подтвердил МИД России, отметив, что «перекосы» в исполнении соглашений должны быть «максимально быстро исправлены». Ранее в Москве заявляли, что часть сделки, касающаяся снятия ограничений на экспорт российских удобрений, не выполняется. Сделка, заключенная в июле 2022 года, содержит договоренности о безопасном вывозе украинского зерна из портов Одессы, Черноморска и Южного и снятии ограничений на доступ российской сельхозпродукции на мировой рынок. Ранее ее уже продлевали, последний раз это произошло в марте 2023 года.

16 мая Минобороны сообщило о поражении гиперзвуковым комплексом «Кинжал» ЗРК Patriot американского производства. В сводке также говорилось, что ночью военные нанесли «сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности» по пунктам дислокации подразделений ВСУ и местам хранения боеприпасов, вооружения и военной техники, доставленных из стран Запада. Накануне в Киеве сообщали о взрывах и работе ПВО.

Также Минобороны сообщило, что в районе населенного пункта Красное в ДНР авиация разрушила автомобильный путепровод, по которому ВСУ перебрасывали подкрепления в Артемовск (Бахмут). В районе Красного, по данным ведомства, сложилась «наиболее сложная обстановка»: там в течение суток было отражено десять атак со стороны украинских военных.

15 мая в Луганске произошел взрыв в барбершопе, пострадали семь человек, среди которых — врио главы МВД ЛНР Игорь Корнет, сообщил глава региона Леонид Пасечник.

В тот же день Минобороны России впервые сообщило о перехвате поставленной Британией ракеты Storm Shadow.

По факту жестокого обращения и пыток российских военных в украинском плену возбуждено 32 уголовных дела, указано в докладе омбудсмена Татьяны Москальковой.

14 мая Минобороны сообщило о гибели двух полковников при отражении атак ВСУ: замкомандира армейского корпуса по военно-политической работе Евгений Бровко погиб в Артемовске (Бахмуте), а командир 4-й мотострелковой бригады Вячеслав Макаров получил смертельное ранение во время боев в районе населенного пункта Красное. Все атаки ВСУ на соледаро-артемовском направлении отражены, прорывов обороны российских войск не допущено, добавили в ведомстве.

13 мая Луганск несколько раз попал под обстрел. После участившихся ударов по городу власти приняли решение временно отключить на территории ЛНР мобильный интернет.

В тот же день на территории всей Украины объявили воздушную тревогу. В Тернополе прогремели взрывы. Позднее Минобороны России заявило, что нанесло удары по местам дислокации ВСУ и хранения западного оружия в Тернополе и Днепропетровской области.

12 мая ВСУ провели наступательные действия на соледарском направлении по всей линии боевого соприкосновения, сообщили в Министерстве обороны России. Украина предприняла 26 атак, все они были отражены, оборона не прорвана, добавили в ведомстве.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ «сверхусилиями» контратаковали российские позиции в Бахмуте (Артемовске) и продвинулись на некоторых направлениях в городе. Минобороны России сообщило о продолжающихся боях штурмовых отрядов «по овладению городскими кварталами».

Вечером в результате обстрела Луганска пострадали шесть детей, ранение также получил депутат Госдумы от «Единой России» Виктор Водолацкий.

11 мая Минобороны назвало ложными сообщения о «прорывах обороны» со стороны ВСУ на фоне сообщений в телеграм-каналах военкоров о начавшемся контрнаступлении ВСУ. Общая обстановка находится под контролем, указали в ведомстве.

В Минобороны также назвали «вбросом» информацию о перехвате Украиной российской гиперзвуковой ракеты «Кинжал» с помощью зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. О том, что Украина впервые сбила «Кинжал» переданными ей ЗРК Patriot, 9 мая сообщило Минобороны США.

10 мая российские спецслужбы задержали украинца, который по указанию Минобороны Украины планировал теракты в Запорожской области, сообщило УФСБ. В этот же день «Транснефть» заявила о попытке теракта на нефтепроводе «Дружба», никто не пострадал.

Суд приговорил фигуранта дела «Маяковских чтений» Николая Дайнеко к четырем годам колонии за публичные призывы к деятельности против безопасности государства (ст. 280.4 УК РФ) и возбуждение ненависти и вражды (ст. 282 УК РФ). Осенью прошлого года Дайнеко читал стихи, посвященные частичной мобилизации, у памятника Маяковского в Москве.

9 мая Минобороны заявило о ночных ударах по пунктам временной дислокации ВСУ и складам боеприпасов, что позволило пресечь выдвижение украинских сил в зону боевых действий. На Украине сообщали о взрывах в Киеве, Харькове, Днепре.

Пентагон объявил о выделении Украине пакета военной помощи на $1,2 млрд — он включает средства ПВО и боеприпасы к ним, 155-мм артиллерийские снаряды и снаряды для борьбы с дронами.

8 мая российский бомбардировщик Су-34 нанес удар управляемыми бомбами по пункту дислокации иностранных наемников в Харьковской области, заявили в Минобороны.

Мэр Киева Кличко заявил о самой массированной атаке на город. По его словам, пять человек пострадали, также после взрывов поврежден резервуар с дизельным топливом. Вечером в Харькове, Запорожье и Днепре после объявления воздушной тревоги прогремели взрывы.

7 мая Минобороны сообщило об уничтожении ночью 22 украинских беспилотников в Черном море. В этот же день сотрудники ФСБ вместе с МВД предотвратили атаку дронов на военный аэропорт «Северный» в Ивановской области. ФСБ заявила, что беспилотники собирались атаковать самолеты радиолокационного обнаружения А-50.

В Николаевской области после взрывов было повреждено промышленное предприятие, сообщила пресс-секретарь оперативного объединение «Юг» Наталия Гуменюк.

6 мая под Нижним Новгородом взорвался автомобиль Audi Q7, в котором ехал писатель и сопредседатель партии «Справедливая Россия» Захар Прилепин, он получил переломы. По факту подрыва Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «теракт».

Россия вернула из украинского плена трех российских летчиков, сообщила пресс-служба Минобороны. Об обмене пленными ведомство в своем сообщении не упоминало. Киев, в свою очередь, заявил о возвращении 45 военнослужащих в рамках нового обмена.

5 мая врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий объявил о «временном перемещении» некоторых жителей 18 населенных пунктов, среди крупных из них — Токмак и Энергодар. Он назвал это вынужденной мерой и объяснил тем, что «за последние несколько дней противник усилил обстрелы населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения». В первую очередь перемещение коснется детей с родителями, пожилых, инвалидов, пациентов медучреждений. Их планируют отправить в глубь области.

Минобороны в сводке сообщило об уничтожении моста близ Часова Яра, по которому ВСУ пытались доставить боеприпасы и перебросить резервы в Артемовск (Бахмут).

4 мая Минобороны сообщило в сводке, что российские военные нанесли удары по командно-наблюдательным пунктам ВСУ в Запорожской (близ Новоандреевки) и Херсонской областях (в районе острова Нестрыга) и в ЛНР (в районе Белогоровки). Также в районе Кировограда уничтожено хранилище топлива украинской группировки войск, сообщили в ведомстве.

Ночью в Киеве и Киевской области прозвучали взрывы, сообщили телеграм-каналы городской и областной администраций. Также сообщалось о взрывах в других регионах, в нескольких областях объявлялась воздушная тревога.

3 мая два украинских беспилотника попытались атаковать кремлевскую резиденцию президента, сообщила пресс-служба главы государства. Летательные аппараты были нацелены на Кремль, они были выведены из строя военными, указывалось в сообщении. Президент не пострадал. В Киеве причастность к атаке беспилотников отрицают.

ФСБ сообщила, что пресекла подготовку покушений агентов военной разведки Украины на руководителей Крыма. Были задержаны члены «глубоко законспирированной агентурной группы ГУР»: шесть граждан России и Украины, а также гражданин Украины и Болгарии. Среди целей были глава республики Сергей Аксенов, мэр Ялты Янина Павленко, а также председатель парламента Крыма Владимир Константинов, заявили в ФСБ.

Минобороны в ежедневной сводке отчиталось об уничтожении склада боеприпасов ВСУ у села Прогресс в Сумской области.

2 мая министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководством Вооруженных сил заявил, что украинская армия за апрель потеряла 15 тыс. человек. МВД Украины сообщило о порядка 23 тыс. пропавших без вести в результате военных действий.

В этот же день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал «взятыми с потолка» данные США о российских потерях и призвал ориентироваться на сведения Минобороны — накануне Белый дом сообщил, что с декабря Россия потеряла на Украине свыше 100 тыс. солдат убитыми и ранеными. Потери российской стороны Минобороны в последний раз раскрывало в конце сентября 2022 года: тогда Шойгу заявил, что Россия потеряла 5937 человек с начала военной операции.

1 мая Минобороны сообщило о групповом ракетном ударе по объектам ВПК Украины. Ночью 1 мая в некоторых регионах Украины объявлялась воздушная тревога — руководство Днепропетровской области сообщало о взрывах в Павлограде. Глава областной администрации Сергей Лысак говорил, что при взрывах в городе пострадали 34 человека.

В Гатчинском районе Ленинградской области подорвали опору линии электропередачи, а в Брянской области грузовой поезд сошел с рельсов из-за взрыва.

30 апреля Минобороны заявило об ударе по эшелону с 200 тонн боеприпасов для ВСУ у Краматорска. Глава Брянской области Александр Богомаз рассказал о четырех погибших в результате обстрела села Суземка.

В ночь на 29 апреля несколько беспилотников атаковало Севастополь, два из них нанесли удар по нефтебазе, сообщил губернатор Михаил Развожаев. В результате атаки были повреждены четыре цистерны. Удар по нефтебазе — «один из элементов подготовки» к наступлению украинской армии, заявила представитель пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

28 апреля Минобороны сообщило о групповом ракетном ударе оружием большой дальности «по пунктам временной дислокации резерва ВСУ». «Выдвижение резервов противника в районы боевых действий в зоне СВО пресечено», — добавили в ведомстве.

В ночь на 28 апреля по всей Украине была объявлена воздушная тревога, о взрывах сообщали в Киеве, Днепре, Киевской, Черкасской, Полтавской, Николаевской областях. Власти Украины сообщили о повреждении многоэтажек в Умани, в одном из зданий обрушился подъезд. По данным МВД Украины, погибло 17 человек.

В этот же день в ДНР сообщили об обстреле Донецка — в результате попадания в маршрутное такси погибло девять человек. Снаряды также попали в Республиканский травматологический центр и стадион «Олимпийский».

27 апреля Минобороны сообщило о «сосредоточенном ударе» по пунктам дислокации резервов ВСУ.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса поставили 98% обещанной помощи Украине.

26 апреля председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским впервые с начала боевых действий. Темой стали двусторонние отношения и конфликт на Украине. Зеленский назвал разговор «длинным и содержательным». МИД Китая сообщил, что страна назначит спецпредставителя по урегулированию конфликта, в скором времени он посетит Киев.

В Россию в результате проведенного обмена вернулись 40 военных, сообщило российское Минобороны. Киев сообщил о возвращении 42 военных и двух гражданских. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что сверх формулы «40 на 40» Россия передала Украине четырех тяжелораненых военнослужащих ВСУ.



25 апреля Минобороны сообщило, что российские силы пресекли деятельность четырех украинских диверсионно-разведывательных групп в Харьковской области (в районе населенных пунктов Орлянское и Крахмальное) и в ЛНР (в районе Новоселовского и Стельмаховки).

24 апреля Минобороны сообщило об атаке ВСУ на Севастополь с помощью трех безэкипажных катеров. Все они были уничтожены на подходе к Севастопольской бухте.

Также ведомство сообщило об ударе по складу вооружения и пункту дислокации иностранных наемников в Константиновке (ДНР), нанесенном 21 апреля. В результате были убиты 60 бойцов «Грузинского легиона», отметили в министерстве.

23 апреля Минобороны сообщило, что в районе Харькова были поражены цеха авиационного предприятия, где проводились ремонт и испытания украинских реактивных беспилотников «Стриж».

21 апреля Минобороны сообщило о пресечении действий четырех украинских диверсионно-разведывательных групп в Харьковской области и ЛНР.

После визита в Киев генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о согласии союзников по альянсу с тем, что Украина должна стать членом НАТО.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя эти слова, заявил, что НАТО «продолжает проявлять свою агрессивную сущность» и «продолжает свою линию на поглощение и втягивание в альянс Украины». По его словам, это демонстрирует правильность решения президента о начале военной операции.

20 апреля в Киев приехал генсек НАТО Йенс Столтенберг. Это его первый визит на Украину с начала военной операции, поездка не анонсировалась.

19 апреля Минобороны в сводке сообщило об уничтожении наведенной ВСУ понтонной переправы через реку Северский Донец в районе населенного пункта Северск Малый.

18 апреля пресс-служба Кремля сообщила о поездке Владимира Путина в штаб группировки войск «Днепр» на херсонском направлении и штаб Нацгвардии «Восток» в ЛНР. Эти визиты заранее не готовились, отметили в Кремле.

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Авдеевку, которая находится в подконтрольной Киеву части ДНР.

17 апреля Словакия завершила передачу Украине 13 истребителей МиГ-29. Процесс длился чуть меньше месяца: о первых переданных самолетах в Братиславе сообщили 23 марта.

Мосгорсуд приговорил оппозиционера Владимира Кара-Мурзу (внесен в реестр иностранных агентов) к 25 годам колонии строгого режима по делу о госизмене и фейках об армии.

16 апреля Украина сообщила о пасхальном обмене пленными — глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил о возвращении 130 человек.

В этот же день под обстрел попал центр Донецка: погибла женщина, шесть человек пострадали.

14 апреля Министерство реинтеграции Украины сообщило о возвращении тел 82 погибших военных. Российская сторона об обмене телами с Украиной пока не сообщала.

Министр обороны Сергей Шойгу сообщил о начале внезапной проверки на Тихоокеанском флоте. Флот был поднят по тревоге в полном составе. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал внезапную проверку «рутинной подготовкой армии и обычной практикой».

13 апреля Евросовет принял программу поддержки Украины на €1 млрд до 31 мая в связи с дефицитом снарядов у ВСУ.

ФСБ сообщила, что организаторами убийства военкора Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин) в петербургском кафе являются спецслужбы Украины и «их агентура», в том числе из среды находящихся за рубежом российских оппозиционеров. По данным службы, убийство спланировал гражданин Украины Юрий Денисов, который через сервис доставки и посредника передал Дарье Треповой взрывное устройство.

12 апреля Совфед одобрил закон о реестре военнообязанных и электронных повестках, накануне рассмотренный Госдумой во втором и третьем чтении в один день. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что закон должен устранить «бардак», который местами наблюдался после начала военной операции на Украине.

Песков также прокомментировал видеозапись с казнью, предположительно, украинского военного: по словам пресс-секретаря президента, «нужно проверить достоверность этой съемки». Власти Украины обвинили в казни пленного Москву. «Мы ничего не собираемся забывать. Мы также не собираемся прощать убийц. За все будет установлена юридическая ответственность», — заявил президент Украины Владимир Зеленский.

11 апреля Минобороны сообщило о боях за центральную часть Артемовска (Бахмута), которые ведут штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» при поддержке сил ВДВ.

В этот же день Госдума одобрила поправки, меняющие порядок вручения повесток и механизм постановки на воинский учет. Документ предполагает, что в России создадут единый реестр военнообязанных граждан, повестки будут рассылать в том числе через «Госуслуги», а уклонистам от службы закроют выезд за границу.

10 апреля врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о своей поездке в Артемовск (Бахмут) и опубликовал два видео. По словам Пушилина, в городе большие разрушения.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал «достаточно интересной» утечку документов Пентагона, из которых следовало, что США следили за Владимиром Зеленским. Из-за утечки секретных документов Пентагона Киев изменил некоторые свои военные планы, передавал CNN.

Власти Северной Осетии обратились в военную прокуратуру с просьбой проверить сообщения об издевательствах над мобилизованными со стороны командира одного из батальонов, выполняющих задачи на херсонском направлении, сообщил глава региона Сергей Меняйло.

9 апреля в России создали специальные подразделения для борьбы с поставленными Украине западными танками.

Папа римский Франциск в традиционном пасхальном обращении «Граду и миру» призвал к установлению мира на Украине, примирению народов по всему миру и восстановлению братства.

8 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о срыве наступления ВСУ на запорожском направлении.

Над Феодосией в восточной части Крыма система ПВО сбила украинскую ракету, жертв и разрушений нет.

7 апреля ФСБ сообщила о задержании в Херсонской области агента СБУ, собиравшего данные о дислокации войск. Вместе с ним был задержан его помощник. Против задержанных украинцев завели дела по ст. 276 УК (шпионаж), их арестовали.

Под обстрел попал центр Донецка, в результате чего один человек погиб и 13 жителей получили ранения, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

6 апреля украинская диверсионно-разведывательная группа из 20 человек предприняла попытку проникнуть в Брянскую область в районе села Случовск. Она была пресечена, вооруженные силы нанесли диверсантам огневое поражение, сообщило Минобороны. Ведомство в ежедневной сводке отчиталось о пресечении еще трех диверсионно-разведывательных групп в ЛНР и Харьковской области, а также попытки ВСУ контратаковать у населенных пунктов Водяное и Никольское ДНР.

Владимир Путин заявил, что вооруженные силы Украины убили 14 собственных военных, сдавшихся в плен. Пленных охраняли российские солдаты, чтобы вывести из зоны боевых действий. Однако украинские силы нанесли по группе артиллерийский удар, из-за которого погибли и украинские военные, сказал президент.

5 апреля Минобороны сообщило о срыве контратаки ВСУ близ Северска в ДНР. Также ведомство отчиталось о пресечении действий пяти диверсионно-разведывательных групп в ЛНР, Харьковской области и еще трех — в ДНР и Запорожской области.

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с главой Польши Анджеем Дудой заявил, что главная цель для украинской армии в Артемовске (укр. Бахмут) — сохранить личный состав. При угрозе окружения города командование примет «правильные решения», добавил Зеленский. Президент Польши сообщил, что Варшава передаст Киеву всего 14 советских истребителей МиГ-29, оставив у себя модернизированные до стандартов НАТО самолеты.

4 апреля Минобороны в ежедневной сводке заявило об уничтожении трех складов с боеприпасами ВСУ в Харьковской, Запорожской областях и ДНР.

Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что Россия передала Белоруссии ракетный комплекс «Искандер-М», который может нести обычные и ядерные заряды. Шойгу добавил, что белорусские военные уже начали обучаться работе с комплексом. Использовать «средства поражения в ядерном оснащении», по словам министра, также могут некоторые самолеты белорусской штурмовой авиации.

3 апреля администрация Мелитополя (Запорожская область) сообщила о взрыве в городе автомобиля. Пострадал Максим Зубарев, который ранее возглавлял поселок Акимовка.

2 апреля военкор Владлен Татарский (настоящее имя Максим Фомин) погиб при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге. Национальный антитеррористический комитет позднее заявил, что убийство военкора было спланировано «спецслужбами Украины с привлечением агентуры», сотрудничающей с Фондом борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России иноагентом, а также экстремистской организацией и запрещен).

Российские вооруженные силы уничтожили восемь украинских диверсионно-разведывательных групп в Запорожской и Харьковской областях, а также в ДНР и ЛНР, заявило Минобороны.

1 апреля Минобороны в ежедневной сводке отчиталось об уничтожении склада боеприпасов украинской теробороны в Харьковской области.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил о том, что получил заказ Киева на 100 бронетранспортеров Rosomak, которые будут оплачены из средств США и ЕС.

31 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе послания Национальному собранию предложил объявить перемирие «без права перемещения группировок войск и переброски оружия и техники» и выступил за переговоры между Москвой и Киевом. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Путин и Лукашенко могут обсудить эту тему на следующей неделе. «Но в контексте Украины ничего не меняется. Продолжается СВО, поскольку это является единственным средством достижения целей», — отметил Песков.

30 марта Минобороны впервые заявило, что российская система ПВО сбила в зоне военной операции новую украинскую оперативно-тактическую ракету «Гром-2». Ведомство также сообщило об уничтожении трех украинских диверсионно-разведывательных групп в Харьковской области.

29 марта на Запорожскую АЭС прибыл глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Он осмотрел территорию ЗАЭС вместе с советником гендиректора «Росэнергоатома» Ренатом Карчаа. Гросси заявил, что международное агентство разрабатывает новую концепцию, которая «рассчитана на защиту станции более локально», и обсуждает это с Москвой и Киевом. Ранее в марте он говорил, что создание демилитаризованной зоны вокруг АЭС больше не рассматривается, а главная цель — не допустить атаку на станцию.

28 марта врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские военные почти полностью взяли под контроль промзону на территории Артемовского завода по обработке цветных металлов (АЗОМ).

27 марта горадминистрация Мелитополя (Запорожская область) сообщила, что в результате утреннего обстрела города со стороны ВСУ были повреждены здания многопрофильного колледжа, студентов из него эвакуировали.

Утром того же дня в ДНР сообщили об обстрелах Донецка. После обстрела Калининского района около дворца спорта «Дружба» начался пожар, были повреждены стекла в зданиях школы и детского сада, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

26 марта Минобороны сообщило о попытке атаки украинского беспилотника, который вывели из строя посредством комплекса радиоэлектронной борьбы. Дрон упал в районе Киреевска Тульской области, сообщили в военном ведомстве.

25 марта Владимир Путин заявил о планах разместить в Белоруссии тактическое ядерное оружие. При этом речи о передаче Минску такого оружия нет. По словам Путина, поводом для переговоров с Александром Лукашенко по этому вопросу также стало заявление Лондона о планах передать Украине снаряды с обедненным ураном.

24 марта Минобороны отчиталось об ударе по украинскому ангару с беспилотниками под Одессой.

Начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил об атаке беспилотников на город.

23 марта Владимир Зеленский сообщил о визите в Херсонскую область, он посетил село Посад-Покровское у границы с Николаевской областью.

В Словакии заявили, что первые четыре истребителя Миг-29 уже переданы Украине. Всего страна обещала передать Киеву 13 таких самолетов.

22 марта губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что флот отбил атаку надводных беспилотников на город. По его словам, ни люди, ни военные корабли не пострадали. Глава Минобороны Сергей Шойгу поручил представить к наградам сбивших дроны девушек-военных.

Министерство обороны в ежедневной сводке отчиталось о том, что российские военные поразили два ангара с вооружением и военной техникой ВСУ на территории аэродрома Школьный в районе Одессы.

Утром 22 марта в ряде регионов Украины была объявлена воздушная тревога. Власти сообщали о взрывах и работе ПВО в разных городах. В офисе президента Украины заявили, что в Запорожье под обстрел попали жилые дома. В одной многоэтажке произошел взрыв, начался пожар. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что причиной стало попадание российской ракеты. Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов связал попадание в многоэтажку с работой украинских ПВО.

21 марта Пекин сообщил, что Си Цзиньпин заявил Путину о готовности КНР «продолжать конструктивную роль в политическом урегулировании» на Украине. По итогам переговоров Владимир Путин заявил, что китайский план по урегулированию может лечь в основу мира на Украине. Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что предложения Украины по урегулированию Путин и Си не обсуждали.

В Киеве заявили, что Владимир Зеленский собирается поговорить по телефону с китайским лидером. «Им есть что сказать друг другу», — сказала вице-премьер Украины Ирина Верещук.

В тот же день в Киев прибыл премьер-министр Японии Фумио Кисида. До этого он оставался единственным лидером страны из G7, который не посетил Украину.

Замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди сообщила о планах передать Украине снаряды с обедненным ураном. В России осудили такие намерения, в частности, глава МИДа Сергей Лавров назвал возможные поставки нарушением международного гуманитарного права.

20 марта в Москву прибыл глава КНР Си Цзиньпин. Кремль анонсировал, что на переговорах будет затрагиваться тема Украины и что китайский лидер сможет получить российское видение «из первых уст». В преддверии визита Си Цзиньпин опубликовал статью в «Российской газете», где заявил, что выход из украинского кризиса будет найден, если его стороны будут руководствоваться концепцией общей безопасности и продолжать диалог в равноправном ключе. В китайском издании «Жэньминь Жибао» вышла статья Владимира Путина, где он заявил, что Россия открыта к политико-дипломатическому урегулированию, а «будущее мирного процесса зависит исключительно от готовности к серьезному разговору с учетом сложившихся геополитических реалий».

18 марта Владимир Путин приехал Севастополь в годовщину присоединения Крыма. 19 марта президент побывал в Мариуполе — туда он прилетел на вертолете, а потом объехал несколько районов города на автомобиле. Это было первое посещение Путиным Донбасса. Также он провел совещание в командном пункте военной операции в Ростове-на-Дону.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. В сообщении суда говорилось, что они «предположительно, несут ответственность за военное преступление, которое заключается в незаконной депортации населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию» в период после 24 февраля 2022 года. В Кремле назвали это решение неприемлемым. «Саму постановку вопроса считаем возмутительной и неприемлемой, Россия не признает юрисдикцию этого суда», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Главный прокурор МУС Карим Хан заявил, что суду пришлось это сделать и что «это вопрос, вызывающий настоящее сожаление». Российский Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении судей МУС и его главного прокурора.

Российские военные сообщили о пресечении теракта, готовившегося в Запорожской области.

Правительство Словакии приняло решение передать Украине истребители МиГ-29, а также средства ПВО «Куб».

Военные, которые были призваны в рамках частичной мобилизации в сентябре—октябре 2022 года, отправились в свои первые отпуска, сообщили в пресс-службе Минобороны.

16 марта глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что над Сакским районом был сбит беспилотник.

15 марта в Минобороны сообщили о взятии под контроль части промзоны на купянском направлении (Харьковская область), уничтожении украинской диверсионно-разведывательной группы и срыве попыток ВСУ перебросить резервы в этом регионе.

14 марта российский МИД сообщил о продлении соглашения по вывозу зерна из украинских портов на 60 дней. В Кремле назвали это жестом доброй воли со стороны Москвы.

В офисе президента Украины сообщили, что на заседании ставки верховного главнокомандующего было принято решение продолжать оборону Артемовска (Бахмута).

13 марта мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в январе власти города были близки к тому, чтобы предложить жителям эвакуироваться из-за длительных блэкаутов.

11 марта Минобороны сообщило о предотвращении диверсии в тылу российских войск, готовившейся «хорошо вооруженной группой украинских националистов».

10 марта Кремль назвал неизбежными будущие двусторонние отношения с Украиной, «потому что мы соседи». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков оценил рост числа сторонников переговоров на Украине как «ручейки трезвого мышления». Ранее секретарь украинского СНБО Алексей Данилов заявил, что среди жителей Западной Украины становится «все больше и больше» тех, кто выступает за переговоры, и назвал это «очень опасной тенденцией».

9 марта Минобороны сообщило об «ударе возмездия» в ответ на атаку в Брянской области 2 марта. «Высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», поражены ключевые элементы военной инфраструктуры Украины, предприятия оборонно-промышленного комплекса, а также обеспечивающие их объекты энергетики», — сообщили в ведомстве. Ранее 9 марта президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что удары пришлись по Днепропетровской, Житомирской, Кировоградской, Харьковской, Сумской, Винницкой, Львовской, Ивано-Франковской, Одесской и Запорожской областям, а также по Киеву. Харьков и часть области остались без света, мэр Киева Виталий Кличко сообщил о перебоях с теплоснабжением в городе.

7 марта Минобороны сообщило о возвращении из плена в результате переговоров 90 российских военных. По данным Киева, на Украину вернулись 130 военных. Позднее российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что изначально обмен планировался по формуле «160 на 160», но в последний момент украинская сторона отказалась от такой договоренности.

Сергей Шойгу назвал потери ВСУ: по его словам, в феврале они составили более 11 тыс. военнослужащих, что на 40% выше, чем в январе. Он также оценил роль Артемовска в военных действиях: установление контроля над городом позволит проводить «дальнейшие наступательные действия вглубь обороны ВСУ».

6 марта президент Украины Владимир Зеленский и командование ВСУ отказались отводить войска из Артемовска (украинское название Бахмут). Как сообщает офис Владимира Зеленского, такое решение было принято по итогам заседания ставки верховного главнокомандующего. Ранее в этот день советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что вооруженные силы России окружили город. «Артемовск наконец попал в классическое оперативное окружение», — утверждает он.

Сергей Шойгу приехал в Мариуполь, где «проверил работу Военно-строительного комплекса Минобороны по восстановлению инфраструктуры Донбасса».

3 марта член главного совета Запорожской администрации Владимир Рогов сообщил о взрывах в Энергодаре, где находится ЗАЭС. По его словам, было не меньше семи «прилетов», а обстрел велся из тяжелой артиллерии.

2 марта власти Белгородской области сообщили о том, что в регион проникла диверсионно-разведывательная группа. В результате нападения погибли двое взрослых и оказался ранен ребенок. Владимир Путин назвал произошедшее терактом. В офисе президента Украины оценили сообщения о ДРГ как провокацию.

1 марта в Минобороны сообщили, что российские военные отразили попытку массированной атаки беспилотников на Крым. Шесть дронов были сбиты средствами ПВО, еще четыре вывели из строя средствами радиоэлектронной борьбы.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что украинские военные не атакуют территорию России. Он добавил, что в России «увеличивается количество внутренних атак неустановленных летательных объектов на объекты инфраструктуры». «Мы ему не верим», — оценил слова Подоляка пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

28 февраля Минобороны сообщило о совершенной накануне Украиной попытке атаковать дронами объекты гражданской инфраструктуры в Краснодарском крае и Адыгее. Беспилотники подавили подразделения радиоэлектронной борьбы. Также о падении беспилотников сообщали власти Белгородской и Брянской областей.

27 февраля Минобороны отчиталось об ударе по центру радиоэлектронной разведки ВСУ в районе Броваров под Киевом.

24 февраля к годовщине начала военной операции России Генассамблея ООН приняла резолюцию, предложенную Киевом, с призывом вывести войска с территории Украины. За документ проголосовала 141 страна, семь высказались против, 32 воздержались. Российская сторона назвала резолюцию «вредоносной» и «однобокой».

В тот же день западные страны объявили о новых санкциях против России.

22 февраля Минобороны отчиталось об ударе по цеху производства и ремонта крупнокалиберных минометов и боеприпасов для украинских военных близ города Сумы.

Украинские власти сообщили о взрывах на объектах инфраструктуры в Киевском районе Харькова.

21 февраля Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию. Значительную часть речи он посвятил специальной военной операции, в том числе предложил создать госфонд для помощи семьям погибших и для ветеранов.

Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о продвижении российских войск по всем направлениям по линии соприкосновения в регионе.

20 февраля Минобороны сообщило, что Парасковиевку в ДНР взяли под контроль «добровольцы штурмовых отрядов во взаимодействии с подразделениями ВДВ». За несколько дней до этого о контроле ЧВК «Вагнер» над этим населенным пунктом сообщал Евгений Пригожин.

В Киев к Владимиру Зеленскому приехал президент США Джо Байден. Он анонсировал новые санкции против России и новую военную помощь Украине.

Мэр Шахтерска (ДНР) Александр Шатов сообщил, что в город должны прибыть эвакуированные жители Артемовска. Накануне он сообщил о начавшейся эвакуации мирных жителей из пригородов Артемовска.

19 февраля мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил об обстреле города со стороны ВСУ. По его словам, снаряды попали в крышу библиотеки, школу «Альтаир», в жилые дома. Одна из пострадавших, женщина 1938 года рождения, умерла в больнице.

18 февраля Минобороны сообщило о взятии под контроль Гряниковки в Харьковской области.

17 февраля Минобороны отчиталось о нанесенном накануне «сосредоточенном ракетном ударе» по предприятиям, обеспечивавшим украинских военных топливом и боеприпасами.

16 февраля советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские войска взяли под контроль все высоты в окрестностях Артемовска.

Власти Львовской и Кировоградской областей сообщили, что в результате удара в регионах пострадали объекты критической инфраструктуры. Накануне воздушная тревога звучала по всей территории Украины.

15 февраля Минобороны сообщило об уничтожении за последние сутки восьми диверсионно-разведывательных групп в Харьковской области и ЛНР.

14 февраля власти ДНР заявили об ожесточенных боях в районах Парасковиевки и Угледара.

13 февраля Минобороны сообщило о взятии поселка Красная Гора на донецком направлении — силами добровольцев штурмовых отрядов при огневой поддержке ракетных войск и артиллерии. Накануне о взятии этого поселка сообщал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Он утверждал, что бои за этот населенный пункт вели исключительно бойцы частной военной компании.

12 февраля Минобороны сообщило о поражении ракетным ударом цехов сборки бронетанковой техники ВСУ на территории машиностроительного завода в Харькове.

11 февраля Минобороны отчиталось о нанесенном накануне массированном ударе «по критически важным объектам системы энергетики, обеспечивающим функционирование предприятий оборонно-промышленного комплекса и транспортной системы Украины».

10 февраля Минобороны сообщило о взятии поселка Двуречное в Харьковской области.

В ДНР заявили, что все дороги, ведущие в Артемовск, находятся под огневым контролем российских военных.

Во всех регионах Украины 10 февраля звучала воздушная тревога. О взрывах и работе ПВО сообщили в нескольких областях, включая Львовскую, Винницкую, Киевскую и сам Киев.

9 февраля власти Брянской области сообщили о завершении работ по укреплению госграницы на территории региона.

Евгений Пригожин заявил, что набор заключенных в ЧВК «Вагнер» для участия в военной операции прекращен.

8 февраля Минобороны отчиталось об уничтожении в Харькове цехов предприятия авиапрома, в которых осуществлялась модернизация беспилотников и барражирующих боеприпасов. Накануне власти региона сообщали о попадании в центре города. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что один из ударов пришелся на объект промышленности в Киевском районе.

В ДНР сообщили, что в ночь на 8 февраля ВСУ обстреляли из РСЗО HIMARS два района Донецка и Амвросиевку.

7 февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании сообщил, что боевые действия «успешно развиваются» в районах Артемовска и Угледара. Он также заявил, что ВСУ в январе потеряли более 6,5 тыс. военных. Российские потери он не называл.

6 февраля Минобороны сообщило о взятии в ходе успешных наступательных действий добровольцев штурмовых отрядов при огневой поддержке ракетных войск и артиллерии «Южной» группировки войск под контроль Николаевки в ДНР. О занятии этого населенного пункта ранее сообщил Евгений Пригожин.

4 февраля власти Белгородской области объявили о введении бессрочного желтого уровня террористической опасности.

Минобороны сообщило, что в результате переговоров из плена вернулись 63 российских военных, в том числе лица «чувствительной категории» — их обмен стал возможен благодаря посредничеству властей ОАЭ, отметили в ведомстве. В Киеве заявили, что в результате обмена на Украину вернулись 116 военных.

Утром 3 февраля в Энергодаре взорвался автомобиль. По предварительным данным, погиб сотрудник полиции.

Власти Брянской и Курской областей установили бессрочный желтый уровень террористической опасности. Впервые в этих и еще нескольких регионах такой режим был установлен в апреле. Он регулярно продлевался, так как по закону его максимальный срок мог составлять 15 суток. 31 января Владимир Путин своим указом снял это ограничение.

2 февраля мэр Краматорска (город находится в контролируемой Киевом части ДНР) сообщил об ударе по городу. Накануне вечером президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Краматорске в результате ракетного обстрела частично обрушился четырехэтажный жилой дом. По данным региональной полиции, погибли три человека, еще 20 пострадали.

Российские власти неоднократно заявляли, что военные не наносят удары по гражданским объектам. В сводке 2 февраля Минобороны сообщило, что в районе Краматорска были уничтожены пусковые установки HIMARS и MLRS.

1 февраля в ДНР заявили, что Артемовск (украинское название — Бахмут) взят в оперативное окружение.

31 января Минобороны сообщило о взятии под контроль Благодатного в ДНР.

30 января в ДНР сообщили, что российские войска закрепились в восточной части Угледара.

В ночь на 30 января в ряде украинских регионов была объявлена воздушная тревога. Власти Харькова сообщили об ударе в одном из районов: мэр города заявил, что, по предварительным данным, в жилой дом попала ракета С-300. Один человек погиб, трое получили ранения.

29 января при ударе ВСУ по мосту через реку Молочная под Мелитополем погибли пять человек.

28 января Минобороны сообщило, что утром ВСУ нанесли удар из РСЗО HIMARS по больнице в Новоайдаре (ЛНР). Погибли 14 человек, более 20 человек получили ранения.

27 января Минобороны отчиталось о нанесенном накануне массированном ударе «по объектам системы энергетики, обеспечивавшим функционирование предприятий оборонно-промышленного комплекса и транспортной системы Украины».

В ДНР сообщили о том, что российские войска закрепились в районе дачных поселков у Угледара.

26 января президент Украины Владимир Зеленский в интервью Sky News вновь подтвердил нежелание вести переговоры с Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя это заявление, сказал, что Зеленский сам давно перестал быть возможным собеседником для Путина.

Ранее утром на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. В Виннице, Одессе и Киеве прогремели взрывы.

25 января Германия все-таки решила отправить Украине танки Leopard и одобрить их реэкспорт из других стран. Посол России в ФРГ Сергей Нечаев оценил такой шаг как «крайне опасный». Позднее в тот же день президент США Джо Байден объявил о поставке Украине танков Abrams. Он также заявил, что ВСУ с приближением весны готовятся к контрнаступлению.

24 января Минобороны отчиталось о продолжении наступления на донецком направлении. Ранее в этот же день врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что у российских подразделений есть успехи в районе Великой Новоселовки, а на участке Павловки и Угледара «идут постоянные артдуэли, позиционная борьба».

21 января Минобороны сообщило о взятии населенного пункта Двуречье в ДНР. С 1999 года этот пункт включен в городскую черту Соледара. 23 января ведомство сообщило о взятии Краснополья в ДНР. В обоих случаях речь шла о «добровольцах штурмовых отрядов» при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии».

20 января Минобороны сообщило о взятии двух населенных пунктов: Клещеевки в ДНР «добровольцами штурмовых отрядов» и Лобкового в Запорожской области.

19 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинским властям необходимо осознать, что «Россия и Путин есть и будут» и что Киеву нужно проявить готовность учитывать требования России. Так он ответил на слова украинского президента Владимира Зеленского, сказанные на форуме в Давосе, что он не будет проводить переговоры с Россией, потому что «не понимает, с кем и о чем их вести».

18 января Минобороны сообщило о взятии под контроль населенного пункта Соль рядом с Соледаром.

17 января в Днепре завершили поисково-спасательные работы на месте обрушения подъезда, которое произошло вечером 14 января. По последним данным властей, погибли 44 человека, среди них пятеро детей.

В тот же день офис президента Украины сообщил об увольнении Алексея Арестовича с поста внештатного советника: он подал в отставку на фоне скандала после его слов о сбитой в Днепре ракете. Он назвал свое высказывание серьезной ошибкой и принес извинения.

16 января губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что ПВО и Черноморский флот сбили десять из десяти беспилотников, летевших в направлении города, над морем.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя трагедию в Днепре, заявил, что российские военные не наносят удары по жилым домам и социальным объектам. «Удары наносятся по военным целям — очевидным и замаскированным. Вы сами видели заключение некоторых представителей украинской стороны, где говорилось о том, что эта трагедия стала следствием действия контрракеты противовоздушной обороны», — сказал он.

15 января российское Минобороны отчиталось о нанесенном накануне ракетном ударе «по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики».

Вечером 14 января в Днепре после взрыва обрушился подъезд многоэтажки. Перед этим по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Президент страны Владимир Зеленский назвал причиной обрушения попадание в дом ракеты. Советник офиса главы государства Алексей Арестович заявил, что в многоэтажку попала ракета, сбитая украинской ПВО. Эти слова вызвали на Украине скандал, а сам Арестович позже назвал их ошибкой.

13 января Минобороны сообщило о взятии под контроль Соледара.

12 января командующий Сухопутными войсками России генерал Олег Салюков прибыл в Белоруссию для инспекции российских подразделений совместной группировки войск.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что уже во время следующего весеннего призыва может начаться переход на новую систему (возраст призывников хотят изменить с 18–27 лет до 21–30 лет).

11 января Сергей Шойгу сменил командующего объединенной группировкой войск на Украине, на эту должность был назначен начальник Генштаба Валерий Герасимов. Заместителями Герасимова стали генералы Сергей Суровикин, Олег Салюков и Алексей Ким.

Минобороны сообщило о взятии под контроль населенного пункта Подгородное (поселок находится к северо-востоку от Артемовска, в нескольких километрах к юго-западу от Соледара). В ведомстве также заявили о блокировке Соледара. Евгений Пригожин заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» взяли под контроль всю территорию города.

10 января стало известно, что генерал-полковник Александр Лапин назначен начальником главного штаба Сухопутных войск.

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что Соледар «близок к освобождению».

9 января штаб теробороны ДНР сообщил, что российские войска взяли под контроль село Бахмутское под Соледаром.

8 января Минобороны отчиталось об «операции возмездия» в ответ на удар ВСУ по Макеевке: по сообщению министерства, был нанесен массированный ракетный удар по двум пунктам временной дислокации подразделений ВСУ, в результате чего были уничтожены более 600 украинских военных. Киев эти сведения не подтверждал. В Кремле впоследствии заявили об «абсолютном доверии» к информации Минобороны.

Также Минобороны сообщило о первом в 2023 году обмене пленными, в результате которого вернулись 50 российских военных. Киев подтвердил обмен: там также сообщили о возвращении 50 украинских военных, попавших в плен в разных местах, включая Киевскую и Черниговскую области, Мариуполь и Чернобыльскую АЭС.

5 января Владимир Путин поручил российским военным ввести режим прекращения огня по всей линии соприкосновения с 12:00 6 января до конца 7 января. С предложением Рождественского перемирия ранее выступил патриарх Кирилл. Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал эти действия «уловкой». В представительстве ДНР в СЦКК утром 7 января сообщили, что в Рождественскую ночь ВСУ семь раз обстреляли республику.

4 января Минобороны сообщило, что число погибших в Макеевке военных увеличилось до 89.

2 января Минобороны России сообщило об ударе ВСУ в районе Макеевки (ДНР). Как сообщили в министерстве, российские ПВО сбили два реактивных снаряда HIMARS, четыре достигли цели. В результате удара 63 российских военнослужащих погибли.

В этот же день власти Воронежской области сообщили о работе ПВО — на подлете к Воронежу был сбит беспилотник. Еще один беспилотник был сбит близ Бердянска (Запорожская область), сообщили в ВГА города.

1 января Минобороны России отчиталось о нанесении накануне удара по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, изготавливающих беспилотники. В ведомстве заявили, что планы Киева по совершению в ближайшее время терактов против России сорваны.

30 декабря Минобороны России отчиталось о нанесении массированного удара по Украине. По сообщению ведомства, все назначенные цели поражены, остановлены производство и ремонт военной техники, прекращена переброска резервов ВСУ.

СК России заявил, что после обследования Мариуполя было обнаружено более 3 тыс. тел убитых местных жителей. СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 356 УК (применение запрещенных средств и методов ведения войны), фигурантами которого стали украинские военные командиры.

Белгородская область за день дважды подвергалась обстрелам. Утром обстреляли Шебекинский городской округ, а позже — село Вязовое Краснояружского района. В обоих случаях никто не пострадал. В Брянской области под огнем оказалось село Кистер Погарского района. Люди не пострадали, но было нарушено электроснабжение поселка.

А в Донецке при обстреле погиб замначальника отдела военного следственного управления СК по объединенной группировке войск подполковник юстиции Евгений Рыбаков.

29 декабря ПВО Белоруссии сбила украинскую ракету системы С-300, ее обломки упали в Брестской области. По поводу происшествия военный комиссар области Олег Коновалов заявил: «Волноваться жителям абсолютно незачем, такие случаи, к сожалению, бывают».

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в Энгельсском районе сработала ПВО, которая сбила беспилотник. Как заявил чиновник, люди не пострадали.

Под минометный обстрел попали населенные пункты Теткино и Гуево в Курской области. В Теткино пострадали шесть домов, один частично разрушен.

28 декабря пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва не признает мирные планы от Украины, если в них не будут учитываться «сегодняшние реалии с российской территорией» — с вхождением в состав России четырех новых регионов.

Замглавы администрации Киева Петр Пантелеев сообщил, что режим экстренных отключений света в городе будет продолжаться всю зиму.

27 декабря бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил, что в вопросе достижения мира на Украине дипломатическим путем, возможно, есть «какой-то просвет». В офисе генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша сказали, что он может стать посредником в переговорах по Украине при условии согласия на это всех сторон конфликта. Днем ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина в феврале 2023 года надеется провести мирный саммит в ООН.

26 декабря Минобороны сообщило об атаке украинского дрона на аэродром Энгельс Саратовской области, сработала ПВО, погибли трое военных.

24 декабря Россия и Украина обвинили друг друга в обстреле Херсона, при котором погибли десять человек и более 50 получили ранения.

23 декабря ФСБ сообщила о задержании в Пермском крае, Еврейской автономной области и Ростовской областях россиян и украинцев по обвинению в помощи СБУ и ВСУ.

Дмитрий Песков рассказал о «существенном продвижении в демилитаризации Украины». Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что ЕС должен продолжать переговоры с Россией по Украине, чтобы избежать серьезной эскалации конфликта и ядерной угрозы. Он также добавил, что Совет Безопасности ООН необходимо реформировать, приостановив членство России в нем.

22 декабря экс-главу «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина и еще двух пострадавших от украинского обстрела доставили в военный клинический госпиталь Ростова-на-Дону. Рогозин получил ранение выше правой лопатки накануне во время обстрела гостиницы в Донецке, где, по его словам, проходила рабочая встреча.

В этот же день министр обороны России Сергей Шойгу приехал в зону СВО, где проверил размещение личного состава и пообщался с военными на передовой.

Во время визита в США Владимир Зеленский обсудил с Джо Байденом «формулу мира», а также заручился поддержкой конгресса США. В американском «Законе о дополнительных ассигнованиях Украине» установлена помощь на 2023 год в размере $45 млрд.

21 декабря Владимир Путин на коллегии Минобороны заявил, что Россия не будет заниматься милитаризацией своей экономики. Министр обороны Сергей Шойгу сказал, что число военнослужащих в ВС необходимо увеличить до 1,5 млн, в том числе 695 тыс. контрактников, добавив, что следует изменить призывной возраст граждан в армию с 18 до 21 года, а предельный возраст — до 30 лет.

В этот же день Госдума приняла в третьем чтении поправки в Уголовный кодекс, в соответствии с которыми наказание за организацию и финансирование диверсий может быть вплоть до пожизненного заключения.

20 декабря Минобороны России отчиталось о продолжении наступления на донецком направлении. В ведомстве также сообщили об уничтожении украинской воздушной военной техники: двух самолетов МиГ-29, самолета Су-25 и двух украинских вертолетов Ми-8.

Президент Украины Владимир Зеленский приехал с необъявленным визитом в Артемовск (Бахмут), где посетил передовые позиции и наградил украинских военных.

19 декабря Минобороны сообщило, что в воздушном пространстве Белгородской области были сбиты четыре американские ракеты HARM. Также там заявили, что на донецком направлении войска заняли «более выгодные рубежи». Накануне ведомство отчиталось о взятии под контроль Яковлевки в ДНР.

В ночь на 19 декабря власти Киева сообщили о работе ПВО. Воздушная тревога прозвучала и в других частях Украины. Позднее «Укрэнерго» сообщила, что в Киеве, области и других регионах проводятся аварийные отключения света.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что 18 декабря «выдался крайне тяжелый день»: в результате обстрелов региона ВСУ погиб один человек, 10 получили ранения.

Руководство ДНР сообщило, что при обстреле Донецка снаряды попали в больницу имени Калинина, один человек погиб.

Советник офиса президента Украины Алексей Арестович подтвердил, что украинские военные пытались убить главу российского Генштаба Валерия Герасимова, когда тот весной приезжал на линию фронта. Ранее газета The New York Times сообщила, что американская разведка узнала о предстоящей поездке Герасимова, но не стала передавать эту информацию Украине. Тем не менее, по данным NYT, украинская сторона узнала об этих планах, и тогда Вашингтон попросил Киев не атаковать главу Генштаба — из опасений, что это приведет к большей эскалации — но атака уже началась, говорилось в публикации.

16 декабря на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Власти регионов страны сообщали о взрывах, работе систем ПВО и отключениях электричества: в Харьковской, Кировоградской, Донецкой и Днепропетровской областях были обесточены участки железных дорог; в Киеве, Харькове и Днепре остановлено метро. На следующий день Минобороны России отчиталось о массированном ударе «по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики». Как пояснили в ведомстве, в результате была сорвана переброска иностранного оружия и боеприпасов, блокировано выдвижение резервов в районы боевых действий и остановлены оборонные предприятия по производству и ремонту вооружения.

15 декабря мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что утром город подвергся самому массированному удару с 2014 года. Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о взятии под контроль более 80% Марьинки (ДНР). По его словам, это поможет остановить обстрелы Петровского района Донецка.

Минобороны России отчиталось, что на купянском направлении была сорвана попытка атаки ВСУ, а на красно-лиманском направлении — попытка контратаки ВСУ.

14 декабря российские войска снова взяли под контроль основную часть населенного пункта Водяное (ДНР).

Виталий Кличко заявил о взрывах в Киеве. Позднее стало известно, что украинские средства ПВО сбили 13 дронов над столицей, их обломки повредили одно административное здание и четыре жилых дома, пострадавших нет.

Украинские власти сообщили о возвращении из плена 64 военнослужащих ВСУ и одного американца. Российская сторона пока ничего не сообщила о новом обмене.

12 декабря в результате взрыва был поврежден мост в селе Константиновка Запорожской области, просели два пролета. Представитель областной администрации Владимир Рогов сообщил, что, по предварительным данным, у опоры моста была заложена взрывчатка. Тем же вечером врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в Скадовске было совершено покушение на его первого заместителя Виталия Булюка. При взрыве автомобиля погиб водитель, Булюк получил ранения.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС пока не смогли согласовать девятый пакет санкций против России.

Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с Джо Байденом. Президент Украины сообщил об уничтожении 50% энергетической инфраструктуры страны.

Минобороны России отчиталось о продолжении наступления российских войск на донецком направлении, а также о пресечении попытки бригады ВСУ контратаковать российские позиции в направлении населенного пункта Пески (ДНР).

11 декабря врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в результате удара ВСУ по базе отдыха в Мелитополе 10 декабря погибли два человека, десять пострадали.

10 декабря член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что ВСУ обстреляли береговую линию Энергодара из тяжелого вооружения. В этот же день глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сказал, что зона безопасности в районе Запорожской АЭС может быть установлена в ближайшее время.

9 декабря Минобороны России сообщило, что в районе населенного пункта Шевченковское Запорожской области «нанесено поражение» шести пусковым установкам реактивных систем залпового огня MLRS и MARS-II. Также в ведомстве сообщили о продолжении наступления российскими войсками на красно-лиманском направлении.

Суд приговорил Илью Яшина (внесен в реестр иностранных агентов) к восьми с половиной годам колонии общего режима за распространение «фейков» о российской армии.

8 декабря Минобороны России сообщило об уничтожении пусковых установок реактивных систем залпового огня MLRS, MARS-II и HIMARS в Запорожской области и ДНР, а также о продолжении наступательных действий на красно-лиманском направлении.

7 декабря Минобороны России отчиталось об ударе по складу ракетно-артиллерийского вооружения на комбинате ArcelorMittal в Кривом Роге. Также в ведомстве сообщили о продолжении наступления российскими военными на красно-лиманском направлении. Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки сообщил, что Украина стягивает дополнительные войска к Артемовску.

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о произошедшем накануне покушении на замглавы Мелитополя Николая Волыка.

6 декабря Минобороны России сообщило о возвращении из плена 60 российских военнослужащих. Глава ДНР Денис Пушилин написал в своем телеграм-канале, что обмен пленными с Киевом прошел по формуле «60 на 60».

Минобороны России отчиталось о нанесении 5 декабря массированного удара по военным и связанным с ними энергетическим объектам Украины. По сообщению ведомства, цель удара была достигнута, прекращен выпуск и ремонт украинского вооружения, затруднена переброска резервов ВСУ.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в регионе начали формирование отрядов территориальной обороны.

5 декабря Минобороны России отчиталось о продолжении наступательных действий на донецком направлении. В ведомстве также сообщили о попытках ВСУ контратаковать в направлении населенного пункта Никольское (ДНР), украинские войска были отброшены на исходные позиции.

4 декабря представитель турецкого президента Ибрагим Калын заявил, что Турция продолжает работать над организацией российско-украинских переговоров.

3 декабря министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали протокол между странами о внесении изменений в соглашение о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере.

2 декабря Минобороны отчиталось о взятии под контроль Курдюмовки (ДНР). Также в ведомстве сообщили о двух сбитых украинских самолетах: МиГ-26 в районе Украинки (ДНР) и Су-25 в районе Никольского (ДНР).

В этот же день Пограничный комитет Белоруссии сообщил, что 1 декабря над КПП Мокраны на белорусско-украинской границе принудительно посадили беспилотник без опознавательных знаков. В ведомстве отметили, что подобные случаи были также 2 и 16 ноября.

1 декабря Минобороны России отчиталось о взятии под контроль населенного пункта Андреевка (ДНР).

Глава ДНР Денис Пушилин заявил об обмене военнопленными. По его словам, обмен прошел по формуле «50 на 50».

30 ноября Минобороны России заявило о взятии под контроль населенных пунктов Белогоровка и Перше Травня в ДНР. Позднее в этот же день в ведомстве сообщили о взятии Андреевки (ДНР) и продолжении наступательных действий российских войск в направлении населенного пункта Водяное (ДНР).

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что за последние два месяца более 300 тыс. резервистов прошли обучение на более чем 100 полигонах России и Белоруссии.

В посольстве Украины в Мадриде произошел взрыв, в результате которого сотрудник посольства получил легкие ранения.

29 ноября Минобороны России отчиталось о продолжении наступления на донецком направлении. Штаб территориальной обороны ДНР сообщил о взятии под контроль населенных пунктов Перше Травня и Андреевка.

28 ноября ФСБ сообщила о предотвращении серии терактов в Мелитополе и задержании троих диверсантов.

28 ноября глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил о возвращении из украинского плена 23 военных. 26 ноября Минобороны заявило, что в ходе обмена Россию вернулись девять военнослужащих. Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил информацию об обмене и сообщил о возвращении на Украину 12 человек, среди которых девять военных и трое гражданских.

27 ноября секретарь по внешнем связям Ватикана Пол Ричард Галлахер заявил, что Ватикан готов стать площадкой для проведения мирных переговоров между Россией и Украиной. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что в Кремле рады инициативе Ватикана, но считают, что Киев не пойдет на диалог в таком формате.

25 ноября Владимир Путин провел встречу с матерями участников военной операции.

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил об обмене с Украиной пленными по формуле «9 на 9». Днем ранее он сообщал об обмене по формуле «50 на 50», эту информацию подтвердили в Минобороны. 23 ноября Минобороны России и глава офиса президента Украины Андрей Ермак также сообщали об обмене пленными, по которому на Украину вернулось 36 человек, в Россию — 35.

24 ноября Минобороны России отчиталось о нанесении массированного удара по военным и энергетическим объектам на территории Украины днем ранее. Удары нарушили украинскую военную логистику. В ведомстве заявили, что целей в черте Киева не было.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко написал в своем телеграм-канале, что после ударов 70% города остается без электричества.

23 ноября «Энергоатом» сообщил, что на трех украинских АЭС автоматически отключили энергоблоки. Минэнерго Украины заявило об аварийных отключениях электричества у большинства жителей страны.

23 ноября Минобороны России сообщило о пяти сбитых беспилотниках рядом с газоконденсатными месторождениями в Черном море и Севастополем.

22 ноября Минобороны России отчиталось о продолжении наступления и отражении контратаки противника на Донецком направлении. Также в ведомстве сообщили, что за последние сутки ВСУ выпустило восемь снарядов по промышленной зоне Запорожской АЭС.

Власти Белгородской области сообщили о строительстве засечной черты на границе с Украиной.

21 ноября Минобороны России отчиталось о нанесении поражения двум установкам реактивной системы залпового огня «Ураган» в районе Пыльной (Харьковская область). По данным ведомства, ими обстреливали территорию Белгородской области.

20 ноября Минобороны России заявило, что в течение 19 ноября и утром 20 ноября ВСУ обстреливали Запорожскую АЭС. По сообщению ведомства, радиационная обстановка в районе АЭС остается в норме. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что обстрелы ЗАЭС необходимо немедленно остановить.

19 ноября заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что организация призвала расследовать информацию о расстреле военных на Украине. Члены комиссии СПЧ по связям с международными организациями присоединились к призывам ООН. Днем ранее, 18 ноября, СК России возбудил уголовное дело по факту массового расстрела пленных российских военнослужащих.

18 ноября Минобороны отчиталось о взятии под контроль населенного пункта Опытное (ДНР), а также о нанесении накануне ударов по объектам военного управления и топливно-энергетической инфраструктуры. Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что по состоянию на вечер 17 ноября более 10 млн человек на Украине оставались без света.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на территории полуострова ведутся фортификационные работы.

17 ноября стороны продлили зерновую сделку на 120 дней.

Власти Днепропетровской и Одесской областей заявили о повреждениях объектов инфраструктуры после обстрелов.

Минобороны России отчиталось об уничтожении цехов оборонного предприятия по производству топлива и ракетных двигателей в Павлограде (Днепропетровская область) и цехов научно-производственного комплекса «Искра» в Запорожье.

16 ноября Минобороны России отчиталось о нанесении массированного удара по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. В ведомстве отметили, что удары наносились только по целям на Украине, не ближе, чем в 35 км от украинско-польской границы. Также Минобороны уточнило, что не наносило ракетные удары по объектам в Киеве.

Президент Польши Анджей Дуда назвал падение ракеты в Польше «несчастным случаем», уточнив, что у польских властей нет никаких доказательств того, что ракета была выпущена российской стороной. В этот же день Reuters со ссылкой источник в НАТО сообщил, что президент США Джо Байден назвал причиной взрывов в Польше работу украинской системы ПВО.

15 ноября власти Украины сообщили о взрывах и работе ПВО почти на всей территории страны. Из-за обстрелов в стране начались экстренные отключения подачи электроэнергии. В этот же день власти Польши заявили о падении двух ракет на территории страны в 8 км от границы с Украиной.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о прекращении работы Каховской ГЭС и эвакуации жителей вглубь региона. В этот же день стало известно, что сотрудники администрации Новой Каховки покинули город, бригады коммунальных предприятий и служб города работают в дежурном режиме.

14 ноября президент Украины Владимир Зеленский посетил Херсон и выступил перед украинскими военнослужащими у здания городской администрации.

Минобороны России отчиталось о взятии под контроль Павловки (ДНР). Днем ранее в ведомстве сообщили о взятии под контроль поселка Майорск на Донецком направлении.

13 ноября Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин поручил демобилизовать студентов из ДНР и ЛНР.

11 ноября Минобороны России отчиталось о завершении переброски подразделений российских войск на левый берег Днепра. Она прошла без потерь личного состава и военной техники. В ведомстве также отметили, что за последние двое суток продвижение украинских военных на отдельных направлениях составило не более десяти км.

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что на заместителя министра по культуре, спорту и туризму региона Андрея Бойка было совершено покушение в Мелитополе.

Вечером 9 ноября Минобороны объявило об отводе войск из Херсона на левый берег Днепра. Командующий группировкой войск в зоне спецоперации Сергей Суровикин назвал это «очень непростым решением» и объяснил, что оно нужно для сохранения жизни военных и боеспособности группировки, «держать которую на правом берегу, в ограниченном районе, бесперспективно». Генерал отметил, что из Херсона и соседних районов эвакуированы 115 тыс. жителей.

Утром 9 ноября замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что украинские атаки отбиты по всем направлениям Херсонской области. Накануне он сообщал о тяжелых боях в районе населенного пункта Снигиревка, а также о попытках ВСУ провести разведку боем на Посад-Покровском и Бериславском участках.

В середине дня Кирилл Стремоусов погиб в ДТП под Геническом.

8 ноября Кирилл Стремоусов заявил, что «в ближайшие дни в Херсоне ожидают развязку событий». «Мы готовы к любым решениям, даже самым сложным», — добавил он. По его словам, массовая эвакуация правобережья завершена, жители Херсона дальше могут эвакуироваться сами в частном порядке.

7 ноября губернатор Приморского края Олег Кожемяко поручил проверить сообщения в соцсетях о «больших неоправданных потерях» 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) в боях в районе Павловки в ДНР. Позднее в этот же день Минобороны России сообщило, что «потери морпехов за данный период не превышают 1% боевого состава и 7% ранеными».

6 ноября под обстрел ВСУ попала дамба Каховской ГЭС. Представитель администрации Новой Каховки Руслан Агаев заявил, что критических разрушений из-за попадания снаряда нет. В этот же день член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о возведении на севере региона укрепрайонов на случай атаки ВСУ.

6 ноября мэр Киева Виталий Кличко заявил, что из-за российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины Киев может остаться без электроэнергии, водоснабжения и отопления.

3 ноября Минобороны сообщило, что из плена вернулись 107 военных. Ранее глава ДНР Денис Пушилин анонсировал, что Украине передадут такое же число пленных.

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов 3 ноября допустил, что российские войска уйдут на левобережную часть региона. Он посоветовал жителям Херсона, которые еще не успели перебраться из города, «максимально быстро» уйти на левый берег. Он также сообщил, что ВСУ ночью обстреляли администрацию города Голая Пристань. Здание полностью разрушено, жертв и пострадавших нет, уточнил Стремоусов. Этот город находится к югу от Херсона.

МИД России 3 ноября вызвал посла Британии Дебору Броннет и выразил ей протест в связи с атакой беспилотников на корабли Черноморского флота в Севастополе 29 октября. Москва обвиняет Лондон в причастности к этой атаке. Британия отвергает эти обвинения.

2 ноября Минобороны сообщило, что Россия возобновляет участие в зерновой сделке. Ведомство это объяснило тем, что Киев дал Москве гарантии неиспользования гумкоридора в военных целях. 4 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что договорился с Владимиром Путиным о бесплатных поставках зерна в нуждающиеся страны, «особенно в Сомали, Джибути и Судан, которые в июле столкнулись с серьезным продовольственным кризисом и голодом».

1 ноября министр обороны Сергей Шойгу заявил, что армия продолжает поражать высокоточным оружием объекты военной инфраструктуры и объекты, влияющие на снижение военного потенциала Украины.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что дополнительный указ об отмене мобилизации не нужен и это подтвердило государственно-правовое управление президента. Накануне Владимир Путин сказал, что частичная мобилизация завершена, «точка поставлена».

В Херсонской области 31 октября объявили о расширении зоны эвакуации на 15 км от Днепра. Там собираются отселить 70 тыс. человек, причиной назвали возможные повреждения украинскими войсками плотины Каховской ГЭС, что может вызвать затопление левобережья.

31 октября Минобороны вновь сообщило об ударах по системам военного управления и энергетики Украины. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль днем сообщал, что повреждения получили 18 объектов в разных регионах.

30 октября Турция, ООН и Украина решили продолжить отправку зерна из украинских портов. Они возобновили проверки судов. 31 октября в ООН заявили о проходе 12 судов по гумкоридору.

29 октября власти Севастополя сообщили об атаке украинских беспилотников на военные объекты Черноморского флота. Позднее Минобороны уточнило, что атака произошла рано утром, в ней были задействованы девять БПЛА и семь автономных морских беспилотников. Незначительное повреждение, по данным ведомства, получили морской тральщик «Иван Голубец» и боносетевое заграждение в бухте Южная. После этого Минобороны заявило о приостановке участия в зерновой сделке, объяснив это атакой беспилотников на корабли, задействованные в обеспечении безопасности гумкоридора. Тем же вечером Россия уведомила о своем решении ООН и запросила заседание Совбеза организации. 31 октября постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что договоренности о проходе судов через Черное море без участия Москвы не должны выполняться.

29 октября прошел обмен пленными по формуле «50 на 50». 50 российских военных решили доставить в Москву на лечение и реабилитацию, сообщили в Минобороны. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Киев получил 52 человека.

28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о том, что задание по призыву 300 тыс. человек в рамках частичной мобилизации выполнено. Дополнительных заданий не планируется, отметил он. 31 октября Минобороны объявило о прекращении вручения повесток. В дальнейшем военкоматы будут заниматься приемом добровольцев и кандидатов в контрактники, отметили в ведомстве.

28 октября стало известно о новом обстреле Антоновского моста в Херсоне. Ранее в этот же день власти Херсонской области заявили об окончании эвакуации с правого берега Днепра.

27 октября Рамзан Кадыров сообщил, что в результате артобстрела в Херсонской области погибли 23 чеченских военных, 58 получили ранения.

26 октября президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало на пресс-конференции передал Владимиру Зеленскому послание от Владимира Путина о необходимости переговоров между Москвой и Киевом. 27 октября Дмитрий Песков заявил, что президент России не передавал никакого «специфического послания». По его словам, президент Гвинеи-Бисау изъявил желание донести позицию Путина до украинской стороны.

26 октября Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с коллегами из Индии (Раджнатх Сингх) и КНР (Вэй Фэнхэ), в ходе бесед министр выразил обеспокоенность из-за возможных провокаций со стороны Украины с применением «грязной бомбы».

Утром 25 октября стало известно о мощном взрыве около здания телекомпании «ЗаТВ» в Мелитополе. По данным СК, пострадали пять человек.

23 октября министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с министрами обороны Франции, Турции и Великобритании. С каждым из них он обсудил возможные провокации со стороны Украины с использованием «грязной бомбы». В этот же день Сергей Шойгу обсудил с министром обороны США ситуацию на Украине.

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил об окончании работ по укомплектованию и строительству двух усиленных линий обороны в регионе. Он также добавил, что третья линия будет готова до 5 ноября.

22 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об установке защитных сооружений в районах региона. Ранее он сообщал об обстрелах города Шебекино: 19 октября под обстрел попали объекты гражданской инфраструктуры, 20 октября три снаряда прилетели на территорию сельхозпредприятия, 21 октября — в промышленное предприятие, 22 октября в результате обстрела погибли два человека.

21 октября СК возбудил уголовное дело в связи с обстрелом переправы в районе Антоновского моста в Херсоне. Погибли четыре человека, 13 получили ранения. Среди погибших и раненых были дети и журналисты, отметили в ведомстве. По данным следствия, ВСУ нанесли по переправе удар из РСЗО HIMARS.

Вечером 19 октября советник министра энергетики Украины сообщил, что повреждены около 40% энергетической инфраструктуры. С 20 октября на Украине ввели режим экономии электричества.

19 октября Владимир Путин подписал указ о введении военного положения на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с 20 октября. Еще один указ президента устанавливает разные уровни реагирования в регионах России.

18 октября Минобороны сообщило о взятии под контроль Горобьевки в Харьковской области.

18 октября врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил об организованном перемещении жителей правобережных районов Херсона на левый берег Днепра. В тот же день командующий группировкой войск в зоне СВО Сергей Суровикин заявил о «непростой ситуации» в Херсоне и не исключил принятия «самых непростых решений».

17 октября глава ДНР Денис Пушилин сообщил об обмене пленными между Москвой и Киевом. Россия получила 110 человек, Украина — 108. Как пояснил Пушилин, две женщины отказались ехать на Украину и решили остаться. По сообщению Минобороны, среди вернувшихся в Россию были 72 моряка с гражданских судов.

14 октября Владимир Путин заявил, что в массированных ударах больше нет необходимости, а военные «добивают постепенно» те объекты, которые осталось поразить. О продолжении нанесения ударов высокоточным оружием по системам военного управления и энергетики Минобороны сообщало в сводках и в другие дни до 20 октября.

13 октября Минобороны отчиталось об обмене пленными с Киевом. По сообщению ведомства, с территории Украины возвращены 20 российских военнослужащих. Ранее, 11 октября, глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Москва вернула Киеву 32 военных и тело израильтянина.

10 октября Минобороны России отчиталось о нанесении массированного удара по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. Утром того же дня о взрывах сообщали власти нескольких регионов и городов страны, в том числе Киева. В некоторых городах пропало электричество и водоснабжение, нарушилась связь, приостановил работу транспорт. О массированных ударах по объектам военного управления и энергетики Минобороны сообщало и в последующие дни.

8 октября стало известно о подрыве грузовика на Крымском мосту, автомобильное и железнодорожное движение на нем было приостановлено. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 205 УК (терроризм). Путин заявил, что ответы России на теракты будут жесткими.

8 октября было объявлено, что Сергей Шойгу назначил командующим Объединенной группировкой войск в районе проведения СВО генерала армии Сергея Суровикина.

30 сентября Владимир Путин и лидеры ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в Кремле подписали договоры о вступлении новых территорий в состав России. 5 октября Владимир Путин подписал законы о ратификации договоров, а также указ об опубликовании текста Конституции с изменениями, связанными с принятием новых регионов в состав страны. Интеграция новых территорий в состав России продлится до 1 января 2026 года. Главы ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей обратились к Путину с просьбой рассмотреть их присоединение к России после референдумов, которые прошли на этих территориях с 23 по 27 сентября. В Херсонской ВГА перед референдумом сообщали, что жители города Снегиревка и села Александровка в Николаевской области попросили присоединить их к Херсонщине.

30 сентября член главного совета ВГА Владимир Рогов сообщил об обстреле автомобильной колонны беженцев, которые выезжали с авторынка на Ореховском шоссе (Запорожье) в сторону подконтрольной России территории. Погибли 23 человека. При ночном обстреле Херсона погиб первый заместитель главы ВГА Херсонской области по безопасности Алексей Катериничев.

29 сентября посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил об обстреле колонны мирных жителей, которые выехали из Купянска Харьковской области в Россию. Погибло более 30 человек. Позднее в этот же день глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о падении беспилотника на территории ЗАЭС. По его словам, радиоактивный фон остался в норме.

26 сентября замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил о новом обстреле Антоновского моста в Херсоне. В этот же день Минобороны сообщило об обстрелах дачного поселка «Волна», который находится в непосредственной близости от Запорожской АЭС.

25 сентября глава ВГА Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об обстреле гостиницы в Херсоне. В отеле жили журналисты и другие гражданские лица. Погибли два человека. Среди них — бывший депутат Верховной рады от Партии регионов Алексей Журавко.

22 сентября Минобороны отчиталось об обмене 55 военнослужащих ВС России, ДНР и ЛНР. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что среди них также Украина передала Виктора Медведчука. По утверждению Киева, в рамках обмена Украине выдали 215 пленных.

21 сентября член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов заявил, что на АЭС из-за обстрелов нарушена система охлаждения, трансформаторы, открытое распределительное устройство.

21 сентября Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. Он также заявил, что Россия поддержит выбор жителей ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, который они сделают на своих референдумах. О планах провести референдумы представители этих территорий заявили 19-20 сентября. После объявления о частичной мобилизации министр обороны Сергей Шойгу пояснял, что призвать планируется 300 тыс. человек. Путин говорил, что речь идет только о тех, кто состоит в запасе, прежде всего, кто проходил службу, имеет соответствующую военно-учетную специальность и опыт. Позднее, говоря о ходе мобилизации, президент сказал, что к организации процесса возникают вопросы и потребовал исправить все ошибки. 14 октября Путин сказал, что даст поручение Совбезу проверить, как проходит подготовка мобилизованных. На пресс-конференции ему задавали вопрос о новостях о гибели мобилизованных на фронте спустя всего три недели после объявления о мобилизации.

19 сентября в ДНР сообщили о гибели 13 мирных жителей при обстреле Куйбышевского района Донецка.

16 сентября был нанесен ракетный удар по администрации Херсонской области. При обстреле ранили начальника департамента труда и социальной политики региона Аллу Бархатнову, ее водитель погиб. В этот же день в здании Генпрокуратуры в Луганске прогремел взрыв, из-за которого погибли генпрокурор Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко. Также стало известно об убийстве замглавы ВГА Бердянска Олега Бойко и его жены Людмилы Бойко, которая возглавляла городскую территориальную избирательную комиссию по проведению референдума. Член ВГА Запорожья Владимир Рогов сообщил о новом обстреле Энергодара, где находится Запорожская АЭС.

15 сентября глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что ВСУ попытались перейти в наступление по всей линии фронта в ЛНР. Он также отметил, что причин для паники нет. В тот же день замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что на автодорогу между Николаевом и Херсоном стягивают силы ВСУ.

14 сентября в штабе теробороны ДНР сообщили о взятии под контроль населенных пунктов Николаевка и Николаевка Вторая. В тот же день в народной милиции ЛНР заявили, что линия соприкосновения подошла близко к границам республики, но союзные силы контролируют территорию.

Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что приехал в Изюм Харьковской области.

Минобороны 14 сентября сообщило о потерях, которые понесла украинская армия на Николаево-Криворожском направлении «в ходе безуспешных наступательных действий».

10 сентября Минобороны решило перегруппировать войска в районах Балаклеи и Изюма «для наращивания усилий на Донецком направлении». Операция по свертыванию и переброске прошла в течение трех суток. Ведомство объяснило, что это нужно «для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса». При этом войска продолжили наносить удары по подразделениям и резервам украинских войск в Харьковской области.

9 сентября в харьковской военно-гражданской администрации сообщили, что эвакуируют мирное население городов, которые обстреливает украинская артиллерия, среди них Купянск и Изюм. В тот же день российское Минобороны опубликовало видео переброски войск на Харьковское направление.

9 сентября глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о возросших рисках ЧП из-за обстрелов вокруг Запорожской АЭС, так как они привели к полному отключению электричества в Энергодаре, а также создают опасности для персонала. 8 сентября он сообщил, что агентство предлагает России и Украине заключить «простое соглашение» о неприкосновенности ЗАЭС.

По данным Минобороны от 9 сентября, ВСУ за сутки потеряли на Николаево-Криворожском направлении три танка, другие бронемашины и более 270 военных. О попытках наступления украинских сил на юге ведомство начало сообщать с конца августа.

7 сентября Минобороны сообщило о взятии под контроль села Кодема в ДНР.

6 сентября в центре Бердянска (Запорожская область) произошел взрыв. По данным властей города, возле здания ВГА взорвали автомобиль коменданта города Артема Бардина, его госпитализировали в тяжелом состоянии.

1 сентября миссия экспертов МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС. Дорога от Киева до Энергодара заняла у экспертов почти два дня: на линии разграничения их кортеж встал в очередь из других въезжающих в занятую российскими силами часть Запорожья. Визит миссии был связан с регулярными сообщениями об обстрелах ЗАЭС и стал возможен после получения четких гарантий безопасности со стороны России и Украины. 5 сентября миссия МАГАТЭ покинула территорию станции. Два представителя делегации остались там на постоянной основе.

28 августа стало известно об обстреле Новой Каховки и Каховской ГЭС. 29 августа глава военно-гражданской администрации Владимир Леонтьев сообщил об эвакуации жителей города с рабочих мест в бомбоубежища.

23 августа Минобороны сообщило о взятии под контроль населенных пунктов Комсомольское и Благодатовка. Также министерство отчиталось о взятии под контроль 36 кв. км Херсонской области и 12 кв. км Николаевской области.

19 августа штаб территориальной обороны ДНР сообщил о взятии населенных пунктов Зайцево и Дача.

14 августа Минобороны сообщило о взятии российскими военными под контроль населенного пункта Уды Харьковской области.

13 августа стало известно о взятии под контроль населенного пункта Пески (ДНР).

11 августа глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о минимум трех ударах в районе хранилища радиоактивных изотопов. В этот же день прошло заседание Совбеза ООН в связи с обстрелами и их возможными катастрофическими последствиями. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал «согласовать на техническом уровне безопасный периметр демилитаризации для обеспечения безопасности района». Член главного совета военно-гражданской администрации области Владимир Рогов заявил, что в случае продолжения обстрелов ЗАЭС законсервируют.

8 августа Минобороны сообщило, что под обстрел попала Запорожская АЭС, также стало известно, что по Антоновскому мосту в Херсоне был нанесен очередной удар.

1 августа из порта Одессы вышло первое торговое судно с зерном после подписания представителями России, Турции, Украины и ООН соглашений о вывозе зерна. Судно Razoni под флагом Сьерра-Леоне должно доставить груз кукурузы в порт Стамбула на следующий день, сообщили в Минобороны. Документы об экспорте зерна были подписаны сторонами 22 июля. 30 июня российское Минобороны сообщило, что вывело военных с острова Змеиный в акватории Черного моря, чтобы продемонстрировать отсутствие препятствий для организации гумкоридора для вывоза зерна с Украины.

29 июля Минобороны и власти ДНР сообщили об обстреле со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS колонии в Еленовке, где содержались украинские военнопленные. По данным Минобороны, при ударе погибли 50 пленных, еще более 70 получили ранения.

16 июля министр обороны Сергей Шойгу дал указания нарастить действия российских группировок войск «на всех операционных направлениях». В сообщении Минобороны отметило, что это необходимо для «исключения возможности киевского режима наносить массированные ракетные и артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре и жителям населенных пунктов Донбасса и других регионов».

3 июля в Минобороны сообщили о взятии населенных пунктов Верхнекаменка, Золотаревка и Белогоровка. Позже в тот же день министр обороны Сергей Шойгу заявил, что установлен контроль над городом Лисичанск и рядом близлежащих населенных пунктов: Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая Гора. В своем докладе президенту Шойгу также отчитался об освобождении ЛНР.

1 июля Минобороны заявил о взятии Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, шахты Матросской, Желатинового завода и населенного пункта Тополевка.

25 июня в Минобороны сообщили о взятии под контроль городов Северодонецк и Боровское, а также населенных пунктов Вороново и Сиротино.

24 июня в Минобороны сообщили о продвижении на Луганском направлении за пять дней: взяты под контроль несколько населенных пунктов в Попаснянском районе, включая Лоскутовку и Нырково.

21 июня в Минобороны сообщили о попытке украинских войск взять остров Змеиный 20 июня, в ходе которой были задействованы беспилотники и артиллерия. Как отметили в ведомстве, «убедившись в провале попытки захвата острова», ВСУ нанесли удар по буровым платформам в Черном море. Об этом утром 20 июня сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. По его данным, после удара семь человек числятся пропавшими без вести.

20 июня глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о взятии Тошковки в ЛНР.

19 июня в Минобороны сообщили о взятии под контроль Метелкино на Северодонецком направлении.

9 июня в штабе теробороны ДНР сообщили о боях за Славянск — это один из транспортных узлов региона, он находится примерно в 100 км к северу от Донецка.

В Минобороны 9 июня сообщили о начале работ по разминированию дорог и леса в нацпарке «Святые горы» (в районах населенных пунктов Святогорск, Яровая, Студенок и Сосновое). О взятии под контроль Святогорска и других мест глава Минобороны Сергей Шойгу заявил 7 июня. По его словам, занята значительная часть ДНР и ЛНР по левому берегу реки Северский Донец. Также взяты под контроль жилые кварталы Северодонецка, продолжается борьба за промзону и ближайшие населенные пункты.

28 мая в Минобороны сообщили о взятии под контроль города Красный Лиман (Лиман). Он находится в 60 км к Северо-Западу от Донецка, в Краматорском районе, недалеко от Славянска. Накануне о его взятии сообщили в штабе ДНР. 28 мая глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о взятии Северодонецка (в ЛНР). Позднее он сообщил, что к вечеру 29 мая в городе было очищено от мин около 70% жилого сектора.

20 мая министр обороны Сергей Шойгу доложил Путину о полном взятии под контроль Мариуполя, включая территорию завода «Азовсталь». По данным Минобороны, с 16 мая в плен сдались 2439 бойцов ВСУ и полка «Азов» (его символика признана в России экстремистской). Ранее в тот же день Шойгу заявил о близости к завершению операции по освобождению ЛНР. 25 мая Минобороны сообщило о завершении мероприятий по разминированию и демилитаризации морского порта Мариуполя. Порт начал функционировать в повседневном режиме. Бои за Мариуполь шли практически с самого начала военной операции. О взятии города Шойгу докладывал Путину еще 21 апреля — на тот момент, по словам министра, на территории завода «Азовсталь» укрывались «остатки формирований националистов». Путин назвал штурм завода нецелесообразным, приказал его отменить, а территорию завода заблокировать.

11 апреля Минобороны сообщило, что российские танковые экипажи взяли село Каменка. В ведомстве отметили, что это один из самых укрепленных рубежей обороны в Изюмском районе. Танкистам после боя вручили госнаграды.

8 апреля Минобороны опровергло причастность к ракетной атаке на вокзал в Краматорске. В ведомстве заявили, что на этот день огневых задач у российской армии в этом городе не было, а тактические ракеты «Точка-У», обломки которой были обнаружены у вокзала и снимки которых опубликовали очевидцы, применяются именно украинскими военными. Краматорск находится под контролем Украины.

3 апреля ведомство назвало провокацией опубликованные фото и видео, «якобы свидетельствующие о каких-то «преступлениях» российских военнослужащих в городе Буча Киевской области». Кадры, о которых идет речь, стали появляться в ночь на 3 апреля. Фотографы иностранных агентств Reuters и AFP начали публиковать снимки с телами людей в гражданской одежде на улицах города. В Минобороны утверждают, что за то время, что населенный пункт находился под контролем российских военных, ни один местный житель не пострадал.

30 марта Минобороны сообщило о «плановой перегруппировке войск на киевском и черниговском направлениях». На первом этапе операции планировалось заставить украинскую армию сконцентрировать силы и ресурсы на крупных городах, включая Киев, пояснили в ведомстве. Задачи на этих направлениях выполнены, а цель перегруппировки — активизировать действия «на приоритетных направлениях» и завершить «операцию по освобождению Донбасса», сообщили военные. Сокращение военной активности на киевском и черниговском направлениях было анонсировано по итогам российско-украинских переговоров в Стамбуле 29 марта.

25 марта в военном ведомстве сообщили, что в ходе первого этапа спецоперации были уничтожены ВМС Украины, выведена из строя большая часть авиации.

24 марта Минобороны заявило, что российские вооруженные силы взяли под полный контроль город Изюм в Харьковской области Украины.

По сообщениям Минобороны, в операции применялись гиперзвуковые ракетные комплексы «Кинжал». Так, 21 марта говорилось об уничтожении с их помощью подземных хранилищ украинских авиасредств поражения и боевых частей для ракетных комплексов «Точка-У» в Делятине Ивано-Франковской области. Крылатыми ракетами морского базирования «Калибр» 24 марта была уничтожена крупнейшая топливная база ВСУ в населенном пункте Калиновка под Киевом.

15 марта Минобороны сообщило о взятии под полный контроль всей территории Херсонской области, а также города Балаклея в Харьковской области. Также военные ранее сообщали, что установили контроль над Мелитополем, Бердянском, Васильевкой (Запорожская область), аэродромом Чернобаевка под Херсоном, городом Энергодар и Запорожской АЭС.

24 февраля ведомство сообщало о разблокировании Северо-Крымского канала. Дамбу, которая блокировала подачу днепровской воды в Крым, военные взорвали, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

В Минобороны три раза сообщали о потерях в ходе военной операции. 2 марта ведомство заявило о 498 погибших и 1597 раненых. По информации на 25 марта, погиб 1351 военнослужащий, 3825 ранены. 21 сентября министр обороны Сергей Шойгу заявил, что за время специальной военной операции потери со стороны Украины составили более 100 тыс. человек (среди них более 61 тыс. погибло и более 49 тыс. ранено). Со стороны России потери составили 5937 погибшими.