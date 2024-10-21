FA назвало проблемы для воплощения «плана победы» Зеленского

Киев сейчас сталкивается и с ухудшением ситуации на фронте, и с деградацией поддержки Запада в преддверии выборов в США. Это ухудшает переговорные позиции Украины

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Чтобы завершить конфликт на выгодных для себя условиях, Украина должна сначала стабилизировать фронт, получить максимальные рычаги влияния на Россию, а также гарантии безопасности, однако Киев сейчас сталкивается не только с ухудшением положения на поле боя, но и с застоем в поддержке со стороны партнеров в преддверии выборов президента США, пишет журнал Foreign Affairs.

Автор материала, эксперт Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) Джек Уотлинг напоминает, что на прошлой неделе украинский президент Владимир Зеленский представил свой «план победы» в Верховной раде, после чего привез его в Брюссель. До этого он показывал свой мирный план в Вашингтоне. План включает немедленное приглашение Украины стать членом НАТО и разрешение использовать западное оружие для ударов вглубь России. В нынешних условиях членство Украины в альянсе «поставит крест» на урегулировании конфликта политико-дипломатическим путем, «сделает неизбежным непосредственное вовлечение альянса в боевые действия против России и приведет к неконтролируемой эскалации», уверены в российском МИДе. «План победы» Зеленского в Кремле назвали «эфемерным». «Скорее всего, это тот же самый план американцев воевать с нами до последнего украинца, который теперь Зеленский закамуфлировал и назвал «мирным планом», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Партнеры Украины отнеслись к предложениям Зеленского скептически, отмечает Уотлинг. Они опасаются, что без реформы системы набора и обучения украинских военных одной лишь военной техники будет недостаточно для стабилизации линии фронта. Они также не верят в готовность НАТО гарантировать безопасность Украины, пишет FA.

Украина должна переломить ситуацию на поле боя, прежде чем сможет начать переговоры, а чтобы получить рычаги влияния, ей нужны стабильная линия фронта в Донбассе и гарантии безопасности со стороны Запада. Для достижения этих целей Киев должен действовать в согласии со своими международными партнерами.

Однако проблема заключается в том, что Киев сейчас сталкивается как с ухудшением ситуации на фронте, так и со стагнацией дипломатических усилий среди партнеров в преддверии выборов в США. Если партнеры будут выжидать, это повысит вероятность еще больших неудач для Украины, пишет Уотлинг.

Для улучшения своих позиций Украине нужно одновременно ограничить возможности России по использованию дронов, сделать свою артиллерию гораздо более эффективной путем увеличения поставок гаубиц и боеприпасов (украинским силам по-прежнему требуется около 2,4 млн снарядов в год, чтобы удерживать линию фронта), а также должным образом выстроить новые линии обороны позади своих нынешних позиций. Кроме того, Киеву необходимо изменить систему набора и обучения солдат.

Если эти шаги будут отложены, ситуация на фронте рискует ухудшиться до такой степени, что российские войска продолжат наступать, а украинским силам просто не хватит личного состава и военной техники, чтобы отражать наступление. Предотвращение такого исхода является необходимым условием для того, чтобы Украина могла начать успешные переговоры, пишет Foreign Affairs.

В Кремле заявляли, что переговоры по Украине «никогда не будут простыми», но «так или иначе любая война заканчивается миром». «Нам главное — решить наши интересы безопасности. Собственно, то, что предлагалось сделать до СВО, и то, что было отвергнуто», — говорил Песков.