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На Сахалине замглавы правительства отправили в отставку из-за драки
Врио главы Сахалина Валерий Лимаренко отправил в отставку замглавы правительства Кирилла Подберезного. По словам Лимаренко, правительственных чиновников должны отличать «высокие моральные качества»

Заместителя главы правительства Сахалинской области Кирилла Подберезного отправили в отставку из-за драки в одном из кафе Южно-Сахалинска. Решение об отставке Подберезного принял временно исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко, говорится на сайте регионального правительства.

В сообщении об отставке Подберезного указывается, что «ранее он стал участником инцидента в одном из кафе города». Комментируя это увольнение, Лимаренко отметил, что «членов правительства Сахалинской области должны отличать не только профессионализм, но и высокие моральные качества».

В ночь на субботу в кафе «Сохо» в Южно-Сахалинске произошла драка. Видео с инцидентом распространили региональные СМИ.

На ролике, опубликованном изданием Sakhalin.info, видно, как мужчина в черной бейсболке и черной футболке стоит на столе в кафе. Затем в кадре появляется мужчина в белой рубашке (предположительно, замглавы правительства), который сталкивает мужчину со стола, а затем пытается его ударить. Участников драки разнимают присутствующие в заведении.

Znak.com со ссылкой на очевидцев сообщал, что Подберезный был в состоянии алкогольного опьянения. Sakhalin.info пишет, что чиновник, который, предположительно, был в кадре, «вел себя агрессивно». Znak.com также указывает, что после драки в бар приезжала скорая, которая диагностировала у замглавы правительства перелом носа и ушибленную рану затылочной области, однако от госпитализации он отказался.

Официального подтверждения участия Подберезного в драке ранее не поступало. РБК направил запрос Кириллу Подберезному.

Весной 2019 года Подберезный стал одним из победителей регионального конкурса по подбору кадров «Команда Сахалинской области», после чего его назначили заместителем председателя сахалинского правительства. В региональном правительстве он отвечал за сферу туризма и инвестиционный климат.

Автор: Наталья Демченко
При участии: Любовь Порываева
Теги: Сахалин, Правительство, Губернатор
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