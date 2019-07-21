На Сахалине замглавы правительства отправили в отставку из-за драки

Врио главы Сахалина Валерий Лимаренко отправил в отставку замглавы правительства Кирилла Подберезного. По словам Лимаренко, правительственных чиновников должны отличать «высокие моральные качества»

Заместителя главы правительства Сахалинской области Кирилла Подберезного отправили в отставку из-за драки в одном из кафе Южно-Сахалинска. Решение об отставке Подберезного принял временно исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко, говорится на сайте регионального правительства.

В сообщении об отставке Подберезного указывается, что «ранее он стал участником инцидента в одном из кафе города». Комментируя это увольнение, Лимаренко отметил, что «членов правительства Сахалинской области должны отличать не только профессионализм, но и высокие моральные качества».

В ночь на субботу в кафе «Сохо» в Южно-Сахалинске произошла драка. Видео с инцидентом распространили региональные СМИ.

На ролике, опубликованном изданием Sakhalin.info, видно, как мужчина в черной бейсболке и черной футболке стоит на столе в кафе. Затем в кадре появляется мужчина в белой рубашке (предположительно, замглавы правительства), который сталкивает мужчину со стола, а затем пытается его ударить. Участников драки разнимают присутствующие в заведении.

Znak.com со ссылкой на очевидцев сообщал, что Подберезный был в состоянии алкогольного опьянения. Sakhalin.info пишет, что чиновник, который, предположительно, был в кадре, «вел себя агрессивно». Znak.com также указывает, что после драки в бар приезжала скорая, которая диагностировала у замглавы правительства перелом носа и ушибленную рану затылочной области, однако от госпитализации он отказался.