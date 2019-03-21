В аппарате правительства пожаловались на дисциплину в Минкомсвязи

Ведомство, по данным департамента кабмина, часто сдает доклады после завершения рабочего дня и с нарушением установленных сроков. Кроме того, некоторые из таких документов регистрируются задним числом, узнали «Ведомости»

Константин Носков (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Правительственный департамент контроля и проверки выполнения решений пожаловался министру связи Константину Носкову на дисциплину в Минкомсвязи. Копия соответствующего письма оказалась в распоряжении газеты «Ведомости». Его подлинность ей подтвердил источник, близкий к аппарату правительства. Также о получении послания с таким текстом изданию официально рассказал представитель Минкомсвязи. Вспомнить другие подобные письма с критикой исполнительной дисциплины всего ведомства собеседники газеты не смогли.

Согласно документу, департамент аппарата правительства не устроило то, что доклады от министерства, как правило, поступают в кабмин после завершения рабочего дня и с нарушением установленных сроков. Бывает, что они регистрируются задним числом, рассказали чиновники, отметив, что контрольное подразделение Минкомсвязи часто не знает о стадии подготовки докладов в кабмин. Так, один из таких документов, по информации авторов письма, сотрудникам департамента пришлось дорабатывать вместе с представителями из Минкомсвязи в субботу, хотя сроки по нему истекли накануне. В итоге доклад, согласно письму, был подписан, но зарегистрирован задним числом.

Кроме того, согласно данным на начало 2019 года, за последние три года доля исполненных в срок поручений президента снизилась с 45 до 34%, а правительства — с 93 до 85%, заявили в департаменте. Относятся ли эти цифры к работе Минкомсвязи, там не уточнили.​

Завершается письмо, по информации газеты, выводами о том, что руководство Минкомсвязи подходит к исполнению поручений формально, в министерстве слабая дисциплина, а его сотрудники не несут персональной ответственности. Носкова в кабмине призвали навести порядок.

Просроченных поручений во второй половине 2018 года стало меньше, хотя самих поручений стало больше, прокомментировал изданию ситуацию представитель Минкомсвязи. По его данным просрочки в ведомстве, как и в любом другом министерстве бывают, но руководство принимает все меры, чтобы сократить такие случаи. Глава ведомства, как указал собеседник газеты, каждую неделю проводит оперативные совещания с сотрудниками. По каждому факту нарушения дисциплины проводятся служебные проверки, подчеркнул он.