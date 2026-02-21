 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
При атаке объекта в Удмуртии пострадали 11 человек

Сюжет
Военная операция на Украине
При атаке дронов на объект в Удмуртии пострадали 11 человек, троих из них госпитализировали, сообщили в минздраве республики. Двое находятся в состоянии средней степени тяжести, один — в тяжелом, его прооперировали

В результате атаки на один из объектов в Удмуртии пострадали 11 человек, сообщил министр здравоохранения республики Сергей Багин в телеграм-канале.

«С травмами различной степени тяжести госпитализировано трое — 2 пациента в состоянии средней степени тяжести, один — в тяжелом. Бригада санавиации перевезла его в Первую РКБ, он прооперирован и находится под постоянным наблюдением врачей», — рассказал он.

Еще восемь человек врачи после осмотра отпустили под амбулаторное наблюдение.

Объект в Удмуртии пострадал при атаке беспилотников
Политика

О том, что один из объектов в Удмуртии попал под атаку беспилотников, в ночь на 21 февраля сообщил глава республики Александр Бречалов. Он рассказал о повреждениях и пострадавших, не уточнив их число. Он также не раскрыл, о каком объекте идет речь.

На этом фоне с позднего вечера 20 февраля до раннего утра 21-го аэропорт Ижевска приостанавливал прием и отправку рейсов. 

Минобороны отчиталось о 77 сбитых дронах над Россией за прошедшую ночь. В сообщении ведомства отражение атаки беспилотников в Удмуртии не упоминается.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Удмуртия атака дронов пострадавшие
