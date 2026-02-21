При атаке объекта в Удмуртии пострадали 11 человек
В результате атаки на один из объектов в Удмуртии пострадали 11 человек, сообщил министр здравоохранения республики Сергей Багин в телеграм-канале.
«С травмами различной степени тяжести госпитализировано трое — 2 пациента в состоянии средней степени тяжести, один — в тяжелом. Бригада санавиации перевезла его в Первую РКБ, он прооперирован и находится под постоянным наблюдением врачей», — рассказал он.
Еще восемь человек врачи после осмотра отпустили под амбулаторное наблюдение.
О том, что один из объектов в Удмуртии попал под атаку беспилотников, в ночь на 21 февраля сообщил глава республики Александр Бречалов. Он рассказал о повреждениях и пострадавших, не уточнив их число. Он также не раскрыл, о каком объекте идет речь.
На этом фоне с позднего вечера 20 февраля до раннего утра 21-го аэропорт Ижевска приостанавливал прием и отправку рейсов.
Минобороны отчиталось о 77 сбитых дронах над Россией за прошедшую ночь. В сообщении ведомства отражение атаки беспилотников в Удмуртии не упоминается.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
В МГУ зафиксировали рекорд высоты сугробов за историю наблюдений
Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам
Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга
WP узнала, чего ожидают США для удара по Ирану
Близкий к сыну Трампа инвестор заявил о соглашении с НОВАТЭКом по СПГ
США подняли истребители из-за обнаружения российских самолетов у Аляски