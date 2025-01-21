Чешский разработчик ПО для криминалистов стал нежелательным в России
Генпрокуратура признала нежелательной в России чешскую неправительственную организацию Compelson s.r.o., говорится на сайте ведомства.
«Снабжает спецслужбы и правоохранительные органы различных государств, включая США, программным обеспечением, позволяющим получать доступ к информации на электронных устройствах, в том числе к удаленным данным, исследовать и анализировать ее. После начала СВО участники организации передали вооруженным силам и спецслужбам Украины бесплатные лицензии на программы и технические средства», — заявили в надзорном органе.
Compelson была основана в 1991 году, наиболее известный ее продукт — MOBILedit, используемый для извлечения данных из телефонов и смарт-часов. Инструменты Compelson используются для криминалистических и иных экспертиз в ходе расследований более чем в 150 странах мира.
Своей миссией компания называет создание продуктов, которые «способствуют созданию более безопасного мира и помогают бороться с преступностью и терроризмом», а также «доказывать невиновность людей и обеспечить торжество справедливости».
Compelson в 2022-м сообщила, что предоставила украинским военным помощь в виде лицензий MOBILedit Forensic PRO «для получения важной информации с устройств вражеских солдат и проведения эффективных военных операций».
На прошлой неделе Генпрокуратура признала нежелательной организацией в России канадского разработчика софта OpenText Corporation. В ведомстве указали, что компания «тесно сотрудничает с силовыми структурами США, привлекается к информационно-техническому обеспечению развернутой Западом пропагандистской кампании против России», является подрядчиком Пентагона и поставщиком для украинских силовых ведомств. Им она через свое подразделение в Великобритании Micro Focus International предоставляет «программное обеспечение и услуги киберзащиты, необходимые в процессе сбора данных для нанесения ударов по российским войскам и инфраструктуре».
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