Прокуратура требует изъять активы экс-полицейских Краснодара на ₽3 млрд

По версии обвинения, бывшие сотрудники МВД совмещали службу с коммерческой деятельностью, незаконно обогащались и скрывали доходы. Супруги Семеновы начали работать в правоохранительных органах с 1978 и 1987 годов

Ольга Семенова (Фото: Объединённая пресс-служба судов Краснодарского края)

Генпрокуратура потребовала арестовать и обратить в доход государства активы семьи экс-сотрудников полиции Краснодара — Александра и Ольги Семеновых — на сумму более 3 млрд руб. из-за незаконного совмещения службы в МВД с бизнесом через доверенных лиц и сокрытия доходов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на иск надзорного ведомства.

Соответствующий иск был зарегистрирован в Советском районном суде Краснодара 17 ноября. Согласно данным в картотеке дел, истцом выступает заместитель генпрокурора России, ответчиками — супруги Семеновы и Алина Шауро, в качестве третьих лиц привлечены Казбек Бгане, Малайчет Бешкок, Андрей Малов, Александр, Леонид и Фатима Тумасовы, Владимир Чабровских, ООО «Европа-Групп», ООО «Екатеринодар», ООО «Немецкие окна», ООО «Орбита-М», ООО «Фирма «Зеленстрой».

По данным «Ъ», Семенов начал службу в правоохранительных органах в 1978 году, в частности был начальником УВД Прикубанского округа Краснодара (1997–2003) и возглавлял УМВД России по столице Краснодарского края (2003–2011), а его супруга (девичья фамилия — Иващенко) — с 1987 по 2005 год, в том числе была старшим оперуполномоченным по особо важным делам уголовного розыска. Согласно действующему законодательству, сотруднику полиции запрещено заниматься бизнесом и совмещать работу на предприятиях, в учреждениях и организациях, независимо от форм собственности, не входящих в систему МВД, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности.

Семеновы использовали должностное положение для личного обогащения, увеличения капитализации своих активов, прикрытия предпринимательской деятельности и легализации коррупционных доходов через аффилированных лиц, считают в Генпрокуратуре. По версии обвинения, с января по ноябрь 2005 года Семенов привлек своего знакомого Леонида Тумасова, который ранее сфальсифицировал судебные акты о признании за ним права собственности на семь муниципальных землеотводов, и «захватил» земельный фонд площадью 1 га в Прикубанском районе Краснодара. В управление Федеральной регистрационной службы по Краснодарскому краю представили подложные документы, а земельные участки были оформлены на Тумасова, а также компании «Авико» и «Орбита-М». Позднее там была возведена дорогостоящая коммерческая недвижимость, в частности шестиэтажная гостиница «Екатеринодар» площадью 2,7 тыс. кв. м, 13 торговых площадок (3 тыс. кв. м), база строительной и другой крупнотоннажной техники (126 кв. м) и автозаправочная станция (52,9 кв. м).

Помимо прочего, считает Генпрокуратура, супруги Семеновы создали и приобрели ООО «Фирма «Зеленстрой», «Европа-Групп», «Европа», «РКА Ресурс», «Ферт», «Юг-С», «Югторг», «Екатеринодар» и «Орбита-М», которые специализируются на оказании услуг в гостиничной сфере, благоустройстве территорий и аренде имущества. Компании были зарегистрированы на номинальных владельцев, в том числе мать Семеновой. Ответчик смог оказать влияние на органы местного самоуправления Краснодарского края для заключения с этими бизнес-структурами более 450 муниципальных контрактов на сумму 2,4 млрд руб.

Также экс-полицейские оформили на доверенных лиц свои доли в ООО «Немецкие окна», которому принадлежит крупный торговый центр (ТЦ) «Медиа Плаза» в Краснодаре площадью более 10 тыс. кв. м. Позже часть долей вернули Семеновой, которая с 2009 по 2025 год получила доход от сдачи в аренду ТЦ в размере 191 млн руб.

«Коммерсантъ» со ссылкой на данные ФНС России пишет, что с 2005 по 2025 год Семеновы получили более 505 млн руб. «в результате противоправной коммерческой деятельности», которые были направлены на покупку высоколиквидных объектов недвижимости, в том числе 29 квартир в Краснодаре за 45 млн руб. Позднее их продали и направили вырученные средства на увеличение капитализации подконтрольных компаний. По состоянию на 2009 год в собственности экс-полицейских находилось 13 юридических лиц, в том числе ООО «Немецкие окна», и 47 высоколиквидных объектов недвижимости в Краснодарском крае. В этот же период они фиктивно расторгли брак, что позволило Семенову не отражать в декларациях сведения о бизнес-структурах, сохранить статус госслужащего и совместить его с предпринимательской деятельностью.

РБК направил запрос в Генпрокуратуру России, в пресс-службу Советского районного суда Краснодара.