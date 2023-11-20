Война Израиля и ХАМАС. Главное

Израиль сообщал о гибели более 1,4 тыс. человек, но позже пересмотрел число жертв — по предварительным данным, их 1,2 тыс. За погибших израильских граждан ошибочно могли принять сожженные тела боевиков ХАМАС, пишет The Times of Israel. Число погибших в секторе Газа превысило 13 тыс. человек, из них 5,5 тыс. — дети, сообщило правительство анклава.