Евросоюз решил создать собственную разведшколу

Страны Евросоюза планируют совместно обучать сотрудников разведки. Для этого в объединении договорились создать свою разведывательную школу. Президент Франции ранее призывал союзников подумать над реализацией идеи об общей армии

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Совет ЕС утвердил обновленный список проектов, которые будут осуществляться в рамках постоянного структурированного сотрудничества стран — членов объединения по вопросам безопасности и обороны (PESCO). Соответствующее сообщение размещено на сайте европейского органа. Одним из проектов, которые по этой программе планируют осуществить в ЕС, является создание собственной разведывательной школы — JEIS (Joint EU Intelligence School) (pdf.).

Вопросом, как уточняется в одобренном Советом ЕС документе, займутся Греция и Кипр. Сотрудники новой разведшколы, согласно планам Евросоюза, «в сотрудничестве с Cоветом Европы, государствами — членами объединения, а также их разведками и службами безопасности будут обеспечивать профессиональную подготовку работников разведки государств — членов ЕС по разведывательным дисциплинам и другим специальным предметам». Остальных деталей об этом проекте в документе не приводится.

Помимо него в рамках PESCO страны ЕС собираются реализовать еще 33 проекта (17 из них были одобрены 6 марта). Все они, как уточняется в сообщении на сайте европейского органа, направлены на «обучение, развитие потенциала и оперативную готовность [войск стран — членов Евросоюза] на суше, на море, в воздухе, а также в киберпространстве».​

Ранее в ноябре президент Франции Эмманюэль Макрон выдвинул идею создать общеевропейскую армию, чтобы Европа могла защищаться, не завися от США. Европу, как отмечал французский лидер, союзникам по ЕС нужно защищать не только от России и Китая, но и от Соединенных Штатов. Так Марон отреагировал на решение Вашингтона выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с Россией, который был подписан еще в 1988 году. Главной жертвой этого решения станет Европа, говорил президент Франции.

Его американский коллега Дональд Трамп впоследствии назвал реализацию подобной идеи возможной, но «очень оскорбительной». Глава Соединенных Штатов посоветовал ЕС «заплатить свою справедливую долю в финансировании НАТО». Канцлер Германии Ангела Меркель, в свою очередь, инициативу Макрона поддержала. Такая сила, по ее мнению, «в один прекрасный день [на самом деле] должна быть создана».

Президент России Владимир Путин, комментируя предложение французского лидера, заявил, что желание быть независимыми и самодостаточными для Европы как для «мощного» экономического союза «вполне естественно».