В Главном радиочастотном центре сменился гендиректор

Прежний глава ГРЧЦ Руслан Нестеренко покинул пост 8 октября, он занимал его с апреля 2021 года. Новым врио гендиректора стал Сергей Темный

Руслан Нестеренко (Фото: ФГУП «ГРЧЦ»)

Руслан Нестеренко 8 октября покинул пост руководителя «Главного радиочастотного центра» (ФГУП «ГРЧЦ»), подведомственного Роскомнадзору, следует из данных СПАРК. Врио назначен Сергей Темный. Он указан в качестве руководителя и на сайте «ГРЧЦ».

Нестеренко был врио гендиректора с апреля 2021 года. Тогда он сменил Людмилу Куровскую, которая занимала должность врио гендиректора с сентября 2020 года, а до этого работала в Генпрокуратуре. Темный ранее занимал пост директора центра специальных проектов ГРЧЦ. Участвовал в проектах в рамках строительства олимпийских объектов в Сочи, строительства и автоматизации объектов промышленности, а также внедрения информационных систем.

До Куровской, с декабря 2017 года, ГРЧЦ руководил Дмитрий Локтаев, тоже в статусе врио.

Нестеренко проработал на должности руководителя центра почти пять лет, остальные, начиная с 2004 года, занимали посты не более одного-трех лет.

В мае ЕС внес в санкционный список ГРЧЦ и Нестеренко. Брюссель считает, что они «несут ответственность за действия по ведению радиоэлектронной войны, в том числе «глушение» и «спуфинг», в первую очередь влияющие на сигнал GPS в странах Балтии и нарушающие работу гражданской авиации».

Основные направления деятельности «Главного радиочастотного центра» — обеспечение надлежащего использования радиочастот и радиочастотных каналов, радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных устройств гражданского назначения, экспертизы и мониторинг соблюдения законодательства, а также участие в предоставлении государственных услуг. Летом 2024 года ФГУП «Главный радиочастотный центр» запретил операторам связи пропускать звонки с номеров, не зарегистрированных в системе «Антифрод», которая должна блокировать вызовы с подменных номеров. Это означает, что абоненты операторов, не подключенных к этой системе, не смогут дозвониться до других абонентов.