 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

В Главном радиочастотном центре сменился гендиректор

Врио руководителя Главного радиочастотного центра стал Темный вместо Нестеренко
Прежний глава ГРЧЦ Руслан Нестеренко покинул пост 8 октября, он занимал его с апреля 2021 года. Новым врио гендиректора стал Сергей Темный
Руслан Нестеренко
Руслан Нестеренко (Фото: ФГУП «ГРЧЦ»)

Руслан Нестеренко 8 октября покинул пост руководителя «Главного радиочастотного центра» (ФГУП «ГРЧЦ»), подведомственного Роскомнадзору, следует из данных СПАРК. Врио назначен Сергей Темный. Он указан в качестве руководителя и на сайте «ГРЧЦ».

Нестеренко был врио гендиректора с апреля 2021 года. Тогда он сменил Людмилу Куровскую, которая занимала должность врио гендиректора с сентября 2020 года, а до этого работала в Генпрокуратуре. Темный ранее занимал пост директора центра специальных проектов ГРЧЦ. Участвовал в проектах в рамках строительства олимпийских объектов в Сочи, строительства и автоматизации объектов промышленности, а также внедрения информационных систем.

У отвечающего за прокат фильмов департамента Минкульта сменился директор
Политика
Фото:Сергей Лантюхов / NEWS.ru / Global Look Press

До Куровской, с декабря 2017 года, ГРЧЦ руководил Дмитрий Локтаев, тоже в статусе врио.

Нестеренко проработал на должности руководителя центра почти пять лет, остальные, начиная с 2004 года, занимали посты не более одного-трех лет.

В мае ЕС внес в санкционный список ГРЧЦ и Нестеренко. Брюссель считает, что они «несут ответственность за действия по ведению радиоэлектронной войны, в том числе «глушение» и «спуфинг», в первую очередь влияющие на сигнал GPS в странах Балтии и нарушающие работу гражданской авиации».

Основные направления деятельности «Главного радиочастотного центра» — обеспечение надлежащего использования радиочастот и радиочастотных каналов, радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных устройств гражданского назначения, экспертизы и мониторинг соблюдения законодательства, а также участие в предоставлении государственных услуг.

Летом 2024 года ФГУП «Главный радиочастотный центр» запретил операторам связи пропускать звонки с номеров, не зарегистрированных в системе «Антифрод», которая должна блокировать вызовы с подменных номеров. Это означает, что абоненты операторов, не подключенных к этой системе, не смогут дозвониться до других абонентов.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Екатерина Шокурова Екатерина Шокурова, Елена Чернышова
Главный радиочастотный центр Роскомнадзор гендиректор
Материалы по теме
В «Башнефти» сменился гендиректор
Бизнес
У изъятых складов экс-главы «Газпром энерго» сменился управляющий
Бизнес
У угольного порта Лавна под Мурманском сменился состав владельцев
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 октября
EUR ЦБ: 94,38 (-0,2) Инвестиции, 18:56 Курс доллара на 21 октября
USD ЦБ: 81,36 (+0,37) Инвестиции, 18:56
Инвестиции в золото для юридических лиц: инструкция, как выбрать активы Инвестиции, 20:43
Абстракционизм: как искусство «отщепенцев» изменило понимание красоты РБК и ГАЛС, 20:36
Каллас назвала число стран ЕС, присоединившихся к трибуналу против России Политика, 20:32
В Болгарии готовы предоставить самолету Путина воздушный коридор Политика, 20:32
Захарова прокомментировала слова Каллас о поездке Путина в Будапешт Политика, 20:31
Как потолстел и постарел среднестатистический россиянин. Инфографика Общество, 20:29
Синнер отказался помогать сборной Италии в финале Кубка Дэвиса Спорт, 20:27
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Трамп предупредил о «большой цене», если Москва и Киев не пойдут на мир Политика, 20:25
Как цифровые продукты стали драйверами роста МСП Отрасли, 20:23
В Главном радиочастотном центре сменился гендиректор Политика, 20:21
В Москве мужчина нанес несколько ножевых ранений сотруднику Росгвардии Общество, 20:20
Экономика сопротивления: потенциал Ирана для российского бизнеса РБК и РЭЦ, 20:18
Офисы будущего: тренды коммерческой недвижимости в 2025 году РБК и ГАЛС, 19:55
Трамп сообщил об оружии США, о котором «многие даже не знают» Политика, 19:53