Уиткофф назвал мирные сделки «заразительными»

Уиткофф: заключение мирных сделок становится заразительным
Сюжет
Военная операция на Украине
Спецпосланник президента США считает, что для заключения мирных соглашений нужно «построить доверие между людьми, которые не доверяли друг другу десятилетиями»
Стив Уиткофф
Стив Уиткофф (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в программе 60 Minutes на CBS заявил, что «заключение мирных соглашений становится заразительным».

«Люди хотят их заключать», — сказал Уиткофф в интервью.

По его словам, он сейчас работает над прекращением конфликта на Украине. Он также сообщил, что его команда надеется на заключение мирного соглашения между Алжиром и Марокко в течение ближайших двух месяцев и «найти долгосрочное дипломатическое решение с Ираном». Посланник утверждает, что ему также звонят иранские лидеры.

Уиткофф вместе с зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером работали над достижением прекращения огня между Израилем и ХАМАС в секторе Газа и обменом заложников. Кушнер описал взгляды Трампа на внешнюю политику как «прагматический реализм».

«[Это означает] акцент на интересах, а не на ценностях», — пояснил зять. «Понять, в чем у нас есть общие интересы с другими странами, и реализовать их. А затем, если у вас есть разногласия по интересам или ценностям, обсудить их в частном порядке и постараться найти пути к достижению наилучшего результата», — объяснил он.

Уиткофф предположил, что их должности должны
называться «секретарь по недопониманию» и «секретарь по устранению недопонимания». «Знаете, мы пытались построить доверие между людьми, которые не доверяли друг другу из-за десятилетий недоверия», — отметил посланник.

FT узнала, что Трамп ругался на встрече с Зеленским
Политика
Дональд Трамп и Владимир Зеленский

Уиткофф, который до назначения был девелопером, несколько раз встречался с президентом России Владимиром Путиным. Трамп, выступая перед парламентом Израиля, описал встречу посланника с Путиным, которая состоялась в Санкт-Петербурге в апреле, так: «Стив понятия не имел о России, не имел о Путине особых представлений, не слишком разбирался в политике и не проявлял к ней особого интереса», напоминает CBS. По его словам, запланированная 20-минутная беседа с президентом России превратилась в пятичасовую. «Я спросил: «О чем, черт возьми, вы говорили пять часов», — рассказал глава Белого дома. Последний раз Путин и Уиткофф общались в августе в Кремле.

Уиткофф присутствовал и на встрече Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Белом доме 17 октября. По данным The Washington Post, посланник настаивал на уступке Донбасса России, отмечая, что регион в основном русскоязычный. Трамп считает, что в рамках урегулирования президент России «что-то возьмет», поскольку «уже завоевал определенную собственность». Зеленский исключил, что Киев будет что-то дарить Москве. По его словам, для прекращения огня и начала мирных переговоров нужно оставаться на тех линиях фронта, на которых войска обеих сторон находятся на данный момент. Глава Белого дома также уверен, что Россия и Украина должны остановиться на текущей линии фронта и «договориться о чем-то позже».

Россия исключала заморозку боевых действий, но заявляла о готовности к переговорам. В Кремле подчеркивали, что не будут обсуждать обмен своих территорий.

