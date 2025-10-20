Уиткофф назвал мирные сделки «заразительными»

Спецпосланник президента США считает, что для заключения мирных соглашений нужно «построить доверие между людьми, которые не доверяли друг другу десятилетиями»

Стив Уиткофф (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в программе 60 Minutes на CBS заявил, что «заключение мирных соглашений становится заразительным».

«Люди хотят их заключать», — сказал Уиткофф в интервью.

По его словам, он сейчас работает над прекращением конфликта на Украине. Он также сообщил, что его команда надеется на заключение мирного соглашения между Алжиром и Марокко в течение ближайших двух месяцев и «найти долгосрочное дипломатическое решение с Ираном». Посланник утверждает, что ему также звонят иранские лидеры.

Уиткофф вместе с зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером работали над достижением прекращения огня между Израилем и ХАМАС в секторе Газа и обменом заложников. Кушнер описал взгляды Трампа на внешнюю политику как «прагматический реализм».

«[Это означает] акцент на интересах, а не на ценностях», — пояснил зять. «Понять, в чем у нас есть общие интересы с другими странами, и реализовать их. А затем, если у вас есть разногласия по интересам или ценностям, обсудить их в частном порядке и постараться найти пути к достижению наилучшего результата», — объяснил он.

Уиткофф предположил, что их должности должны

называться «секретарь по недопониманию» и «секретарь по устранению недопонимания». «Знаете, мы пытались построить доверие между людьми, которые не доверяли друг другу из-за десятилетий недоверия», — отметил посланник.

Уиткофф, который до назначения был девелопером, несколько раз встречался с президентом России Владимиром Путиным. Трамп, выступая перед парламентом Израиля, описал встречу посланника с Путиным, которая состоялась в Санкт-Петербурге в апреле, так: «Стив понятия не имел о России, не имел о Путине особых представлений, не слишком разбирался в политике и не проявлял к ней особого интереса», напоминает CBS. По его словам, запланированная 20-минутная беседа с президентом России превратилась в пятичасовую. «Я спросил: «О чем, черт возьми, вы говорили пять часов», — рассказал глава Белого дома. Последний раз Путин и Уиткофф общались в августе в Кремле.

Уиткофф присутствовал и на встрече Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Белом доме 17 октября. По данным The Washington Post, посланник настаивал на уступке Донбасса России, отмечая, что регион в основном русскоязычный. Трамп считает, что в рамках урегулирования президент России «что-то возьмет», поскольку «уже завоевал определенную собственность». Зеленский исключил, что Киев будет что-то дарить Москве. По его словам, для прекращения огня и начала мирных переговоров нужно оставаться на тех линиях фронта, на которых войска обеих сторон находятся на данный момент. Глава Белого дома также уверен, что Россия и Украина должны остановиться на текущей линии фронта и «договориться о чем-то позже».

Россия исключала заморозку боевых действий, но заявляла о готовности к переговорам. В Кремле подчеркивали, что не будут обсуждать обмен своих территорий.