Суд обязал жену экс-замминистра Светлицкого сдать золото и бриллианты

Станислав Светлицкий (Фото: Александр Саверкин / ТАСС)

Арбитражный суд Тверской области постановил, что супруга бывшего замминистра энергетики России Станислава Светлицкого, осужденного за хищения и признанного банкротом, должна передать в конкурсную массу мужа ювелирные изделия, драгоценные камни, слитки драгоценных металлов и монеты, передает «РИА Новости».

Суд истребовал у Светлицкой для передачи финансовому управляющему супруга украшения общим весом 282,37 грамма, 219 бриллиантов и другие драгоценные камни, а также несколько тысяч недрагоценных камней. Также Светлицкая обязана передать в конкурную массу медали и монеты, слитки золота и серебра массой по 50 граммов, а также наручные часы, в том числе изготовленных в Швейцарии.

Светлицкий был задержан в 2016 году и осужден в 2020 году на 12 лет за хищение 7,7 млрд руб. В 2023 году он был признан банкротом в связи с невозможностью погасить долг в 6,8 млрд руб. перед кредиторами. В 2024 году банкротом также признано АО «Евразийский».

АО «Евразийский» принадлежали 75% в АО «Ростовводоканал». Остальная часть водоканала числилась за администрацией Ростова-на-Дону.

В конце сентября суд передал в собственность государства АО «Ростовводоканал», бенефициаром которого был осужденный Светлицкий. По данным прокуратуры, Светлицкий с помощью экс-мэра Ростова-на-Дону Михаила Чернышева получил его под контроль. Также подтверждено, осужденный имел доступ к информации о водогенерирующих компаниях и их доходах, что давало ему возможность выбирать.