 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Шольц рассказал об «учтивых» разговорах с Путиным

Экс-анцлер Шольц рассказал о доброжелательных разговорах с Путиным
Сюжет
Военная операция на Украине
Шольц и Путин несколько раз общались до начала боевых действий на Украине, а также в декабре 2022 года и в прошлом ноябре. Экс-канцлер заявил, что тон был доброжелательным, но собеседники «знали, чего ожидать друг от друга»
Владимир Путин и Олаф Шольц (справа налево) во время пресс-конференции по итогам встречи в Кремле, 2022 год
Владимир Путин и Олаф Шольц (справа налево) во время пресс-конференции по итогам встречи в Кремле, 2022 год (Фото: Kay Nietfeld / dpa / Global Look Press)

Бывший канцлер Германии Олаф Шольц в подкасте Kaffee und Fluchen заявил, что тон его телефонных разговоров с президентом России Владимиром Путиным был «учтивым», однако обе стороны «знали, чего ожидать друг от друга».

По словам Шольца, он был «твердо убежден», что российско-украинский конфликт был «давно запланирован» и начало боевых действий в 2022 году «не было спонтанным решением». «С точки зрения политики безопасности для этого не было никаких оправданий. Это чистейший империализм», — сказал он (цитата по Berliner Zeitung).

Путин в числе причин начала военной операции называл планы НАТО по расширению, намерения Украины вступить в блок и отказ Киева соблюдать минские соглашения. В минувшем сентябре он заявил, что единственная цель России — защита своих интересов и интересов людей, которые связывают свою жизнь со страной: «Вот в чем суть конфликта, вот откуда он взялся. И это совсем не наше агрессивное поведение, а агрессивное поведение с другой стороны».

Зеленский поговорил с Макроном и Шольцем после разговора Трампа и Путина
Политика

Шольц занимал пост канцлера с декабря 2021 года по май 2025-го. Он приезжал с визитом в Москву в феврале 2022 года, за девять дней до начала полномасштабных боевых действий, и пытался отговорить Путина от их начала. Лидеры провели телефонный разговор также в декабре 2022-го, после чего контакты прекратились почти на два года. Первая после долгого перерыва беседа состоялась в минувшем ноябре. Действующий канцлер Фридрих Мерц, который тогда был кандидатом на этот пост, раскритиковал Шольца, назвав разговор «хорошо срежиссированным».

В прошлом декабре Der Spiegel сообщил о намерении Шольца приехать в Москву с мирной миссией, что представители экс-канцлера назвали вымыслом. Сам политик назвал сообщение газеты ложным, отметив, что нет никаких доказательств» того, что проведение такой встречи вообще рассматривалось.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Олаф Шольц Владимир Путин Германия Украина
Олаф Шольц фото
Олаф Шольц
политик
14 июня 1958 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Уходящий в отставку Шольц обратился с пожеланием к преемнику
Политика
Мерц раскрыл, что сказал ему Зеленский после встречи с Трампом
Политика
Мерц заявил об ослабевании «притягательной силы» Запада
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 октября
EUR ЦБ: 94,58 (+2,5) Инвестиции, 17 окт, 22:26 Курс доллара на 18 октября
USD ЦБ: 80,98 (+1,9) Инвестиции, 17 окт, 22:26
Politico назвало встречу Трампа и Зеленского проверкой для Украины Политика, 09:55
В Лувре сообщили, когда музей откроется после ограбления Общество, 09:51
Трое детей разгромили 80 надгробий на кладбище под Новосибирском Общество, 09:44
Новая инструкция по сверке с контрагентами и учету долговПодписка на РБК, 09:42
В Киеве взорвался автомобиль Общество, 09:33
$3 млн на экспорте лимонов: интересные факты об Узбекистане РБК и РЭЦ, 09:33
Сбербанк представил медиацентр с функциями ИИ Технологии и медиа, 09:30
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
СК назвал причину аварийной посадки самолета AZAL в Пулково Общество, 09:21
Нематериальная мотивация: как поощрять команду и повышать эффективностьПодписка на РБК, 09:20
В РАН рассказали, когда стабилизируется солнечная активность Общество, 09:19
Минимальная цена аренды в «золотой сотне» Москвы составила ₽1 млн в месяц Недвижимость, 09:10
Трамп напомнил Индии о больших пошлинах в случае закупки нефти из России Политика, 09:08
Шольц рассказал об «учтивых» разговорах с Путиным Политика, 09:08
Данные из пепла: могут ли в России появиться ЦОДы «на угле»Подписка на РБК, 09:02