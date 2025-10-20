Шольц рассказал об «учтивых» разговорах с Путиным

Шольц и Путин несколько раз общались до начала боевых действий на Украине, а также в декабре 2022 года и в прошлом ноябре. Экс-канцлер заявил, что тон был доброжелательным, но собеседники «знали, чего ожидать друг от друга»

Владимир Путин и Олаф Шольц (справа налево) во время пресс-конференции по итогам встречи в Кремле, 2022 год (Фото: Kay Nietfeld / dpa / Global Look Press)

Бывший канцлер Германии Олаф Шольц в подкасте Kaffee und Fluchen заявил, что тон его телефонных разговоров с президентом России Владимиром Путиным был «учтивым», однако обе стороны «знали, чего ожидать друг от друга».

По словам Шольца, он был «твердо убежден», что российско-украинский конфликт был «давно запланирован» и начало боевых действий в 2022 году «не было спонтанным решением». «С точки зрения политики безопасности для этого не было никаких оправданий. Это чистейший империализм», — сказал он (цитата по Berliner Zeitung).

Путин в числе причин начала военной операции называл планы НАТО по расширению, намерения Украины вступить в блок и отказ Киева соблюдать минские соглашения. В минувшем сентябре он заявил, что единственная цель России — защита своих интересов и интересов людей, которые связывают свою жизнь со страной: «Вот в чем суть конфликта, вот откуда он взялся. И это совсем не наше агрессивное поведение, а агрессивное поведение с другой стороны».

Шольц занимал пост канцлера с декабря 2021 года по май 2025-го. Он приезжал с визитом в Москву в феврале 2022 года, за девять дней до начала полномасштабных боевых действий, и пытался отговорить Путина от их начала. Лидеры провели телефонный разговор также в декабре 2022-го, после чего контакты прекратились почти на два года. Первая после долгого перерыва беседа состоялась в минувшем ноябре. Действующий канцлер Фридрих Мерц, который тогда был кандидатом на этот пост, раскритиковал Шольца, назвав разговор «хорошо срежиссированным».

В прошлом декабре Der Spiegel сообщил о намерении Шольца приехать в Москву с мирной миссией, что представители экс-канцлера назвали вымыслом. Сам политик назвал сообщение газеты ложным, отметив, что нет никаких доказательств» того, что проведение такой встречи вообще рассматривалось.