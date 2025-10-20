 Перейти к основному контенту
Политика
0

Йеменские хуситы задержали 20 сотрудников ООН в Сане

Движение йеменских хуситов «Ансар Аллах» задержало 20 сотрудников ООН, в том числе 15 иностранцев, в столице страны, Сане. Об этом сообщает AFP со ссылкой на представителя ООН в Йемене.

О задержании стало известно на следующий день после штурма силами хуситов комплекса ООН в йеменской столице. Как сообщил Жан Алам, представитель постоянного координатора ООН в Йемене, хуситы «удерживают пятерых местных сотрудников и 15 международных сотрудников внутри комплекса».

Материал дополняется

Авторы
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Курс евро на 18 октября
EUR ЦБ: 94,58 (+2,5) Инвестиции, 17 окт, 22:26
USD ЦБ: 80,98 (+1,9) Инвестиции, 17 окт, 22:26
Йеменские хуситы задержали 20 сотрудников ООН в Сане Политика, 00:24
