Йеменские хуситы задержали 20 сотрудников ООН в Сане

Движение йеменских хуситов «Ансар Аллах» задержало 20 сотрудников ООН, в том числе 15 иностранцев, в столице страны, Сане. Об этом сообщает AFP со ссылкой на представителя ООН в Йемене.

О задержании стало известно на следующий день после штурма силами хуситов комплекса ООН в йеменской столице. Как сообщил Жан Алам, представитель постоянного координатора ООН в Йемене, хуситы «удерживают пятерых местных сотрудников и 15 международных сотрудников внутри комплекса».

Материал дополняется