Война Израиля и ХАМАС. Главное

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Израиль фактически принял решение о начале проведения наземной операции в секторе Газа, заявил израильский посол в России Александр Бен Цви. По его словам, выполнение поставленных властями задач без подобной операции невозможно.

Джо Байден решил выделить Израилю в четыре раза меньше помощи, чем Украине. По информации Reuters и NBC, президент запросит у конгресса пакет помощи на $100 млрд — в нем объединят помощь Украине, Израилю, Тайваню и на охрану американской границы. Киеву направят $60 млрд, Израилю — $14 млрд.

Пентагон также собирается передать Израилю десятки тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм, которые предназначались для отправки на Украину, узнал Axios. Они нужны для операции в секторе Газа и на случай возможной эскалации со стороны «Хезболлы». США считают, что передача их Израилю вместо Украины «не окажет непосредственного влияния» на способности ВСУ.

Американские войска на Ближнем Востоке за последние три дня как минимум пять раз подвергались атакам дронов, и, хотя атаки не были масштабными, они вызывают тревогу, заявили в Пентагоне. В частности, были атакованы эсминец Carney в Красном море, а также военная база США в Сирии и позиции в Ираке.

В Израиле погибли более 1,4 тыс. человек, ранены 4,6 тыс. Число погибших в секторе Газа превысило 4,1 тыс. человек, ранены свыше 13 тыс., сообщил Миздрав анклава. Свои дома покинули 1 млн палестинцев.

Число погибших с начала конфликта граждан России выросло до 20, семь пропали без вести, сообщил «Известиям» посол России в Израиле Анатолий Викторов. Еще двое россиян находятся в заложниках. «Предполагаем, что их может быть больше по всем категориям, которые озвучил, потому что не все данные имеются даже у израильской стороны», — сказал посол.