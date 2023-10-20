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Палестино-израильский конфликт ,  
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Война Израиля и ХАМАС. Главное

Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Израиль принял решение о наземной операции, Пентагон заявил о «тревожных атаках» на силы США на Ближнем Востоке, число погибших россиян выросло до 20. Главное о войне Израиля и ХАМАС — в материале РБК
Фото: Yasser Qudih / Reuters
Фото: Yasser Qudih / Reuters

Главное к 15:45 мск

  • Израиль фактически принял решение о начале проведения наземной операции в секторе Газа, заявил израильский посол в России Александр Бен Цви. По его словам, выполнение поставленных властями задач без подобной операции невозможно.

  • Джо Байден решил выделить Израилю в четыре раза меньше помощи, чем Украине. По информации Reuters и NBC, президент запросит у конгресса пакет помощи на $100 млрд — в нем объединят помощь Украине, Израилю, Тайваню и на охрану американской границы. Киеву направят $60 млрд, Израилю — $14 млрд.

  • Пентагон также собирается передать Израилю десятки тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм, которые предназначались для отправки на Украину, узнал Axios. Они нужны для операции в секторе Газа и на случай возможной эскалации со стороны «Хезболлы». США считают, что передача их Израилю вместо Украины «не окажет непосредственного влияния» на способности ВСУ.

  • Американские войска на Ближнем Востоке за последние три дня как минимум пять раз подвергались атакам дронов, и, хотя атаки не были масштабными, они вызывают тревогу, заявили в Пентагоне. В частности, были атакованы эсминец Carney в Красном море, а также военная база США в Сирии и позиции в Ираке.

  • В Израиле погибли более 1,4 тыс. человек, ранены 4,6 тыс. Число погибших в секторе Газа превысило 4,1 тыс. человек, ранены свыше 13 тыс., сообщил Миздрав анклава. Свои дома покинули 1 млн палестинцев.
  • Число погибших с начала конфликта граждан России выросло до 20, семь пропали без вести, сообщил «Известиям» посол России в Израиле Анатолий Викторов. Еще двое россиян находятся в заложниках. «Предполагаем, что их может быть больше по всем категориям, которые озвучил, потому что не все данные имеются даже у израильской стороны», — сказал посол.

Как идут боевые действия

  • На юге сектора Газа под обстрел попала греческая православная церковь Святого Порфирия, где находились сотни беженцев, передают греческий телеканал ERT и арабский телеканал Al Jazeera. ЦАХАЛ проверяет информацию, указывает AFP.

Война Израиля и ХАМАС. Главное
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  • ХАМАС ранее обвинил Израиль в ударе по больнице Аль-Ахли в секторе Газа, Минздрав региона сообщил о 471 погибшем. Израиль заявил, что взрыв стал следствием неудачного запуска ракеты из сектора Газа боевиками «Исламского джихада» (запрещенная в России террористическая группировка). В «Исламском джихаде» эти обвинения отвергли.

  • По предварительной оценке разведки США, в попавшей под удар больнице Аль-Ахли в секторе Газа погибли от 100 до 300 человек, передает CNN. «Мы видим лишь легкие повреждения крыш двух построек возле главного здания больницы, но оба здания сохранились», — сказано в документе.

  • ЦАХАЛ сообщает об ударах по позициям «Хезболлы» в Ливане, которая обстреливала северные районы страны. В связи с обострением обстановки Израиль эвакуирует жителей города Кирьят-Шмона, расположенного у границы.
  • У боевиков ХАМАС были подробные карты городов и военных баз Армии обороны Израиля, сообщила WSJ. Один из найденных материалов, датированный июнем 2023 года, представлял подробный план вторжения в кибуц Мефальсим и захвата заложников. Из него следует, что в «час S дня Y» две группы из пяти человек и командир должны были «провести операцию». В документе, насчитывающем 14 страниц, были карты и аэрофотоснимки населенного пункта.

Фото: South First Responders
Фото: South First Responders
Фото: South First Responders

  • Идея нападения на Израиль появилась два года назад, заявили в ХАМАС. По словам представителя группировки, ее главная цель — захват главной мусульманской святыни Иерусалима мечети Аль-Акса и самого города.
  • Сектор Газа будет оставаться в условиях полной блокады, пока похищенные ХАМАС израильтяне не вернутся домой, заявил министр энергетики Израиля Исраэль Кац. «Ни один электрический выключатель не будет включен, ни один водопроводный гидрант не будет открыт и ни один бензовоз не въедет до тех пор, пока похищенные израильтяне не вернутся домой», — написал он.

Позиция ХАМАС

  • Лидер военного крыла ХАМАС Мохаммед Дейф назвал нападение на Израиль «днем великой революции». Он призвал «исламское сопротивление в Ираке, Сирии и Ливане» поддержать ХАМАС и «поджечь землю под ногами оккупантов».
  • Как заявил Дейф, нападение стало ответом на «осквернение» Израилем мечети Аль-Акса в Иерусалиме. По его словам, в этом году израильские военные убили и ранили сотни палестинцев, также Израиль отклонил предложение по обмену пленными.
  • В руководстве ХАМАС заявили о готовности к «эскалации на всех уровнях». «Включая наземное вторжение, которое будет лучшим для нас, чтобы решить исход этой битвы», — подчеркнул высокопоставленный член группировки Салех аль-Арури.
  • В палестинском военизированном движении «Исламский джихад» (запрещено в России) заявили, что присоединяются к действиям организации.
  • МИД Палестины заявил, что «прекращение израильской оккупации палестинских территорий является единственной гарантией безопасности, стабильности и мира» в регионе.

Что ответил Израиль

  • Армия обороны Израиля заявила, что ХАМАС «заплатит очень высокую цену» за это нападение и понесет ответственность за случившееся и последствия.
  • Израилю необходимо провести длительную и мощную кампанию в ответ на нападение ХАМАС, заявил в разговоре с президентом США Джо Байденом премьер Биньямин Нетаньяху.
  • Израильская армия начала контртеррористическую операцию «Железные мечи» в секторе Газа. По палестинской территории наносятся авиаудары.

    Война Израиля и ХАМАС. Главное

  • Израиль официально находится в состоянии войны. На всей территории страны объявлен режим ЧС.
  • Главы оппозиционных партий — Яир Лапид («Еш Атид»), Бени Ганц (Партия национального единства), Авигдор Либерман («Исраэль Бейтену») и Мерав Михаэли (Лейбористская партия) — выпустили совместное заявление, в котором призвали международное сообщество осудить нападение ХАМАС. Они заявили, что «в такие дни в Израиле нет ни оппозиции, ни коалиции» и все «едины перед лицом терроризма» и в необходимости нанести по нему решительный удар «сильным кулаком».
  • Спустя пять дней после начала войны, 11 октября, в Израиле сформировали чрезвычайное правительство. В узкий «военный кабинет», который будет управлять боевыми действиями, вошли Нетаньяху, Ганц и министр обороны Йоав Галант.

Международная реакция

  • В Германии пригрозили депортировать всех сторонников ХАМАС. Как сообщила глава МВД Нэнси Фезер, в стране усилили охрану еврейских объектов и «будут использовать против исламистов все правовые, полицейские и разведывательные средства».
  • Решить конфликт между Израилем и Палестиной следует путем создания независимого Палестинского государства, заявил Владимир Путин на встрече с премьером Ирака Мухаммедом Судани. По его словам, ситуация на Ближнем Востоке — «яркий пример провала политики США, которые пытались монополизировать урегулирование, но не были озабочены поиском компромиссов, приемлемых для обеих сторон».
  • В ООН заявили, что полная блокада сектора Газа, о которой объявил Израиль, нарушает международное право.
  • США осудили ракетный обстрел Израиля со стороны ХАМАС. Джо Байден распорядился выделить Израилю дополнительную военную помощь.
  • Нападение ХАМАС также осудил Евросоюз. «Это ужасное насилие должно быть немедленно прекращено. Терроризм и насилие ничего не решают. ЕС выражает солидарность с народом Израиля в эти трудные моменты», — написал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в соцсети X.
  • В то же время Евросоюз продолжит выплаты в рамках финансовой помощи Палестине. По словам Борреля, приостановка платежей стала бы «наказанием для всех палестинцев» и нанесла бы ущерб интересам ЕС в регионе. Общий объем пакета помощи Евросоюза составляет €691 млн.
  • Действия ХАМАСа поддержал МИД Ирана. Представитель ведомства Нассер Канани поздравил палестинский народ и заявил, что операция «открывает новую страницу в сопротивлении против оккупантов на оккупированных территориях».
  • Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал палестинцев и израильтян к сдержанности: «Мы призываем стороны действовать сдержанно в свете событий в Израиле сегодня утром и держаться подальше от импульсивных шагов, которые приведут к эскалации напряженности».
  • Также нападение ХАМАС осудили и призвали к прекращению насилия Германия, Франция, Великобритания, Италия и Швейцария. Как заявила глава МИД Германии Анналена Бербок, Израиль «имеет законное право защищать себя от террора».
  • МИД Египта в своем заявлении предупредил о «серьезных рисках» эскалации между Израилем и Палестиной и призвал стороны к сдержанности. Министр иностранных дел страны Самех Шукри находится в контакте с Боррелем в рамках совместной работы поиска путей для сдерживания эскалации, добавили в ведомстве.
  • Власти Саудовской Аравии призвали «к немедленному прекращению эскалации» между сторонами, а также к защите гражданского населения и сдержанности. Эр-Рияд заявил, что неоднократно предупреждал о взрывоопасной ситуации в регионе.
  • В Киеве выразили поддержку Израилю «в его праве защищать себя и свой народ». «Украина осуждает продолжающиеся террористические нападения на Израиль, включая ракетные обстрелы гражданского населения в Иерусалиме и Тель-Авиве», — говорится в сообщении МИД в соцсети X.
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Израиль ХАМАС палестино-израильский конфликт
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