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В МИДе сообщили более чем о 150 атаках на российские дипмиссии

За период с декабря 2020 года по май 2022 года зафиксировано более 150 посягательств на неприкосновенность российских дипломатических представительств. Об этом на заседании шестого комитета Генассамблеи ООН заявила представительница России Анна Антонова, передает «РИА Новости».

«За отчетный период нами зафиксировано свыше 150 случаев неправомерных актов, посягающих на неприкосновенность дипломатических и консульских представительств и представителей России в иностранных государствах», — сказала она.

Она также добавила, что российские дипломатические и консульские представительства «практически ежедневно» получают звонки и письма с угрозами и оскорблениями.

В начале октября у посольства России в Молдавии прошла акция протеста. Здание диппредставительства обстреляли из петард. Посольство направило правительству Молдавии ноту протеста. 

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ООН посольства МИД
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