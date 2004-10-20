В.Путин: Реформы в РФ будут проводиться в рамках Конституции

Все преобразования в России будут проводиться только в рамках действующей Конституции и демократических принципов. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин на встрече с заместителем председателя правительства Италии Джанфранко Фини.

По словам главы государства, российские преобразования в политической сфере, реформы экономики, государства и общества полностью открыты и транспарентны, передает радиостанция "Маяк".

"Мы не предполагаем делать ничего такого, что не было бы известно нашим коллегам в европейских странах и в ЕС в целом", - подчеркнул глава российского государства. Президент напомнил, что, в частности, по партийному принципу формируется Европарламент. "Те, кого не устраивают наши преобразования в России, не выступают за изменение принципов формирования Европарламента", - заметил В.Путин.

Комментируя предложение о том, чтобы региональный руководитель в РФ избирался региональным парламентом по представлению президента, В.Путин подчеркнул, что в некоторых европейских странах региональные руководители напрямую назначаются центральным руководством, "и никто не считает, что это не соответствует принципам демократии".

Напомним, что президент России заявил о необходимости перейти к выборам глав субъектов Федерации законодательными собраниями по представлению президента и внес в Госдуму соответствующий законопроект.

Вместе с тем, президент РФ заверил, что российское руководство внимательно относится ко всем замечаниям европейских коллег, в том числе ЕС, и "не будет от них отмахиваться, будет иметь их в виду, в том числе и критические замечания". "Мы относимся к этим замечаниям спокойно, здраво и даже с благодарностью принимаем любой интерес и внимание, которое проявляют наши коллеги за рубежом, в Европе, к тому, что у нас происходит", - заключил В.Путин.