Олег Куцин создал добровольческое формирование еще в 2014 году, позже оно вошло в состав ВСУ как подразделение. Выполняло задачи под Киевом, позже было переведено на Изюмское направление

На Украине погиб командир батальона ВСУ «Карпатская Сечь» Олег Куцин, сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

«На восточном фронте погиб один из самых мощных командиров — Олег Куцин. Основатель и многолетний руководитель «Легиона Свободы», командир батальона «Карпатская Сечь» (49-й отдельный стрелковый батальон ВСУ), его знали как настоящего воина, уважали как командующего и хорошего человека с несокрушимым характером», — написал Марцинкив.

Гибель Куцина подтвердил бывший народный депутат Украины, председатель партии «Свобода» Олег Тягнибок, уточнив, что командир «Карпатской Сечи» погиб на Изюмском направлении.

«Карпатская Сечь» была создана в форме организации народной обороны в 2014 году. Телеканал «Прямой» отмечает, что ее бойцы участвовали в том числе в боях в районе аэропорта Донецка. Во время проведения Россией военной операции на Украине, «Карпатская Сечь» выполняла задачи в Киеве, населенных пунктах Ирпень, Романовка, Стоянка, пишет УНИАН. Позже ее перевели на Изюмское направление. 19 мая «Карпатская Сечь» вошла в состав ВСУ как 49-й отдельный пехотный батальон Сухопутных войск.

Куцин также входил в политсовет партии «Свобода», был главой Закарпатской партийной организации, сообщает телеканал «Эспрессо».