 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

США продлили лицензию сербской NIS

Фото: Andrej Cukic / EPA / ТАСС
Фото: Andrej Cukic / EPA / ТАСС

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США  продлило лицензию сербской нефтеперерабатывающей компании NIS до 20 марта, сообщила министр горнодобывающей промышленности и энергетики Дубравка Джедович-Ханданович.

«Хорошие новости для граждан Сербии: лицензия на деятельность нефтяной промышленности Сербии продлена до 20 марта. NIS может продолжать поставлять сырую нефть, перерабатывать ее на нефтеперерабатывающем заводе в Панчево и регулярно поставлять на рынок нефтепродукты», — сказала Джедович-Ханданович, пишет RTS.

Мажоритарным акционером NIS является «Газпром нефть», которая владеет 44,85% акций. 29,87% принадлежат Сербии. Еще 11,30% владеет петербургское АО «Интэлидженс» (находится под управлением «Газпром капитала»). Оставшаяся доля — у миноритарных акционеров.

Материал дополняется

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

В МГУ зафиксировали рекорд высоты сугробов за историю наблюдений

Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам

Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга

WP узнала, чего ожидают США для удара по Ирану

Близкий к сыну Трампа инвестор заявил о соглашении с НОВАТЭКом по СПГ

США подняли истребители из-за обнаружения российских самолетов у Аляски

Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Сербия нефть
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 90,28 (+0,12) Инвестиции, 17:31 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 76,75 (+0,11) Инвестиции, 17:31
Как уберечься от кражи игровых артефактов и средств со счета РБК и Ростелеком, 21:30
Петросян не дали выступить на гала-вечере Олимпиады с Гуменником Спорт, 21:30
Сборная Канады отыгралась с 0:2 у финнов и вышла в финал Олимпиады Спорт, 21:28
Аэропорты Волгограда и Саратова закрыли для полетов Политика, 21:26
Киберполиция сообщила о раскрытых «сервисах пробива» через Telegram Общество, 21:23
Макдэвид установил рекорд результативности игроков НХЛ на одних Играх Спорт, 21:17
В университете назвали причину смерти студента в общежитии на Урале Общество, 21:14
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
США продлили лицензию сербской NIS Политика, 21:04
Гладков сообщил о гибели мирного жителя и пяти раненых при ударах дронов Политика, 20:59
Зеленский сообщил о требовании США к Украине уйти из Донбасса Политика, 20:54
Марк Эйдельштейн сыграл первую после «Аноры» англоязычную роль Общество, 20:48
Чехия присоединилась к бойкоту церемонии открытия Паралимпиады-2026 Спорт, 20:43
Трамп заявил, что рассматривает вариант ограниченного удара по Ирану Политика, 20:43
Предложение Paramount купить Warner Bros. прошло «ключевое препятствие» Технологии и медиа, 20:43