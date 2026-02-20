США продлили лицензию сербской NIS

Фото: Andrej Cukic / EPA / ТАСС

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США продлило лицензию сербской нефтеперерабатывающей компании NIS до 20 марта, сообщила министр горнодобывающей промышленности и энергетики Дубравка Джедович-Ханданович.

«Хорошие новости для граждан Сербии: лицензия на деятельность нефтяной промышленности Сербии продлена до 20 марта. NIS может продолжать поставлять сырую нефть, перерабатывать ее на нефтеперерабатывающем заводе в Панчево и регулярно поставлять на рынок нефтепродукты», — сказала Джедович-Ханданович, пишет RTS.

Мажоритарным акционером NIS является «Газпром нефть», которая владеет 44,85% акций. 29,87% принадлежат Сербии. Еще 11,30% владеет петербургское АО «Интэлидженс» (находится под управлением «Газпром капитала»). Оставшаяся доля — у миноритарных акционеров.

Материал дополняется