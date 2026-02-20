 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Политика⁠,
0

Посольство Азербайджана объяснило драку охраны Алиева с демонстрантами

В посольстве заявили, что протестующие сами напали на автомобиль и поэтому охранникам пришлось реагировать на угрозу безопасности, как того требуют инструкции. Активисты требовали освобождения политических заключенных
Ильхам Алиев
Ильхам Алиев (Фото: Matthias Balk / dpa / Global Look Press)

Сотрудники Службы безопасности президента Азербайджана Ильхама Алиева, участвовавшего в первом заседании «Совета мира» в Вашингтоне, в четверг отреагировали на угрозу безопасности, возникшую вследствие действий протестующих. Об этом заявили в посольстве Азербайджана в США, комментируя драку с участием охраны главы государства, передает Trend.az.

Как сообщили в дипмиссии, когда президентский кортеж приблизился к отелю Waldorf Astoria в Вашингтоне, протестующие применили силу: они попытались проникнуть на охраняемую территорию, а также атаковали президентский автомобиль. Активисты также выкрикивали непристойные выражения в адрес руководства Азербайджана.

На фоне встречи Совета мира в США демонстранты подрались с охраной Алиева
Политика
Фото:Kevin Lamarque / Reuters

«Служба безопасности президента была вынуждена немедленно вмешаться, поскольку любая попытка воспрепятствовать или физически помешать движению охраняемого транспортного средства с главой государства представляет собой серьезную угрозу безопасности», — заявило посольство.

В дипмиссии подчеркнули, что меры принимались исключительно для обеспечения безопасности, а спецслужбы Азербайджана действуют в строгой координации с принимающей стороной.

Днем 20 февраля The Washington Post со ссылкой на протестующих сообщила, что те заявили о нападении на них охраны Алиева. Активисты требовали освобождения политических заключенных в Азербайджане.

Алиев, как и лидеры других государств, приезжал в Вашингтон для участия в первом заседании «Совета мира», возглавляемого президентом США Дональдом Трампом.

«Совет мира» — организация, которая по предложению Трампа должна урегулировать ситуацию в секторе Газа. В Белом доме не исключали, что она может стать альтернативой ООН, где право вето будет лично у Трампа.

Татьяна Зыкина
драка Вашингтон США Ильхам Алиев Азербайджан
Ильхам Алиев фото
Ильхам Алиев
политик, президент Азербайджана
24 декабря 1961 года
