Посольство Азербайджана объяснило драку охраны Алиева с демонстрантами
Сотрудники Службы безопасности президента Азербайджана Ильхама Алиева, участвовавшего в первом заседании «Совета мира» в Вашингтоне, в четверг отреагировали на угрозу безопасности, возникшую вследствие действий протестующих. Об этом заявили в посольстве Азербайджана в США, комментируя драку с участием охраны главы государства, передает Trend.az.
Как сообщили в дипмиссии, когда президентский кортеж приблизился к отелю Waldorf Astoria в Вашингтоне, протестующие применили силу: они попытались проникнуть на охраняемую территорию, а также атаковали президентский автомобиль. Активисты также выкрикивали непристойные выражения в адрес руководства Азербайджана.
«Служба безопасности президента была вынуждена немедленно вмешаться, поскольку любая попытка воспрепятствовать или физически помешать движению охраняемого транспортного средства с главой государства представляет собой серьезную угрозу безопасности», — заявило посольство.
В дипмиссии подчеркнули, что меры принимались исключительно для обеспечения безопасности, а спецслужбы Азербайджана действуют в строгой координации с принимающей стороной.
Днем 20 февраля The Washington Post со ссылкой на протестующих сообщила, что те заявили о нападении на них охраны Алиева. Активисты требовали освобождения политических заключенных в Азербайджане.
Алиев, как и лидеры других государств, приезжал в Вашингтон для участия в первом заседании «Совета мира», возглавляемого президентом США Дональдом Трампом.
«Совет мира» — организация, которая по предложению Трампа должна урегулировать ситуацию в секторе Газа. В Белом доме не исключали, что она может стать альтернативой ООН, где право вето будет лично у Трампа.
