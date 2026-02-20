Мерц заявил, что Европа больше не живет в мире и должна отказаться от «наивного пацифизма». Он призвал континент научиться «говорить на языке власти» и укреплять собственную оборону

Фридрих Мерц (Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters)

Немецкий канцлер Фридрих Мерц призвал отказаться от «наивного пацифизма» в условиях, когда Европа уже не живет в мире, но еще не воюет.

«Мы не воюем, но и больше не в мире. Каждый, кто сегодня следует наивному пацифизму, способствует войнам завтрашнего дня», — сказал он, комментируя ситуацию на Украине (цитата по Merkur.de).

По словам Мерца, глубина и масштаб этих изменений будут поняты только через несколько лет. «Это трудные времена», — сказал он и обратил внимание на «эпохальные перемены в мировом порядке». В этих условиях «Европа должна научиться говорить на языке власти», добавил канцлер Германии.

По его словам, спор с Соединенными Штатами вокруг Гренландии показал, «чего может достичь объединенная Европа», сила ЕС в уважении закона, считает Мерц. Несмотря на обострение отношений, Мерц подтвердил, что американцы — друзья Европы и должны ими оставаться, но выразил мнение, что Вашингтон теряет интерес к своей позиции защитника.

Мерц назвал три необходимые для Европы меры — это в первую очередь способность самостоятельно защищаться, также блок должен стать экономически сильнее и технологически суверенным.

Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности 13 февраля, канцлер заявил, что Германия усвоила исторический урок и навсегда отказалась от роли гегемона в Европе. До этого Foreign Affairs сообщил, что Германия, наращивая военную мощь, может стать следующим гегемоном Европы.

По словам Мерца, политика великих держав — это «опасная игра». Сначала для маленьких государств, а позже, вероятно, и для больших. США при этом не замедляют тренд на эту политику, а скорее ускоряют его. Между ними и Европой возникла пропасть, глубокий разрыв, говорил Мерц.

Российские власти обращали внимание на процесс милитаризации в Европе. Президент Владимир Путин обещал, что Москва даст ответ на эти тенденции.