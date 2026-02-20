 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Минюст признал иноагентом политолога Кынева

Александр Кынев&nbsp;(архивное фото)
Александр Кынев (архивное фото) (Фото: Артем Коротаев / ТАСС)

Минюст России включил в реестр иностранных агентов политолога Александра Кынева, сообщило ведомство. Кынев в том числе распространял недостоверную информацию о решениях органов публичной власти России и проводимой ими политике, а также об избирательной системе страны, говорится в сообщении.

Также в список включены журналист, бывший колумнист «Газеты.ру» Аурен Хабичев, писатель, автор книги «Люди на карте. Россия: от края до крайности» Владимир Севриновский, Алексей Черемушкин — бывший глава администрации поселка Куровской Калужской области.

Минюст указал, что признанные иноагентами принимали участие в создании и распространении материалов лиц, уже внесенных в перечень, распространяли недостоверную информацию о действиях и решениях российских властей и сообщения нежелательных организаций, а также сотрудничали с ними.

Статус иноагента также получила иностранная неправительственная организация European Youth Forum. Ей вменяют распространение недостоверных сведений, направленных на формирование негативного образа российской армии. Организация также выступала против спецоперации на Украине, говорится в сообщении.

Минюст исключил основателя Zenden Павлова из реестра иноагентов
Политика
Андрей Павлов

Материал дополняется

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам

Бывшего президента Южной Кореи приговорили к пожизненному заключению

Зеленский назвал недостаточным результат переговоров в Женеве

Порошенко заявил об ошибке Зеленского в ходе переговоров с Россией

Картаполов предложил обязать сдавать геном срочников и госслужащих

Такер Карлсон заявил о своем задержании в Израиле
Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
иноагенты Александр Кынев Минюст политологи
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 90,28 (+0,12) Инвестиции, 17:31 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 76,75 (+0,11) Инвестиции, 17:31
Путин подписал указ о приеме в гражданство России физика Голубова Общество, 18:25
«Спартак» вылетит на первый в году матч РПЛ прямо со сбора в ОАЭ Спорт, 18:21
Среди погибших на Байкале китайских туристов был ребенок Общество, 18:18
Как подготовить сильное выступление в стиле Netflix Образование, 18:16
Посол обосновал отказ считать Швейцарию нейтральным посредником Политика, 18:14
Макдэвид сменил Кросби в роли капитана. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 18:13
Норвегия обновила мировой рекорд по числу золотых медалей на ОИ-2026 Спорт, 18:12
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Россиянки назвали качества и стратегию идеального мужчины-инвестора
РАДИО
 Инвестиции, 18:11
Разрешите команде злиться. Почему эти эмоции важны для успеха Образование, 18:08
Верховный суд США вынес решение об отмене тарифов Трампа Экономика, 18:07
Прокуратура попросила увеличить штраф экс-сенатору Рауфу Арашукову Общество, 18:03
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 18:00
Джеймс Кэмерон высказался о продаже Warner Bros. Что беспокоит режиссера Life, 17:59
Кросби не примет участие в полуфинале Олимпиады из-за травмы Спорт, 17:58