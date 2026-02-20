Минюст признал иноагентом политолога Кынева
Минюст России включил в реестр иностранных агентов политолога Александра Кынева, сообщило ведомство. Кынев в том числе распространял недостоверную информацию о решениях органов публичной власти России и проводимой ими политике, а также об избирательной системе страны, говорится в сообщении.
Также в список включены журналист, бывший колумнист «Газеты.ру» Аурен Хабичев, писатель, автор книги «Люди на карте. Россия: от края до крайности» Владимир Севриновский, Алексей Черемушкин — бывший глава администрации поселка Куровской Калужской области.
Минюст указал, что признанные иноагентами принимали участие в создании и распространении материалов лиц, уже внесенных в перечень, распространяли недостоверную информацию о действиях и решениях российских властей и сообщения нежелательных организаций, а также сотрудничали с ними.
Статус иноагента также получила иностранная неправительственная организация European Youth Forum. Ей вменяют распространение недостоверных сведений, направленных на формирование негативного образа российской армии. Организация также выступала против спецоперации на Украине, говорится в сообщении.
Материал дополняется
