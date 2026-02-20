 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

NZZ изобразила Путина и Трампа на фоне европейских политиков-карликов

NZZ изобразила Путина и Трампа на фоне карликов Макрона, Мерца и Стармера
Neue Zürcher Zeitung сопроводила этой иллюстрацией свою заметку о том, что Европа не станет для США равным партнером
Фото: Simon Tanner / NZZ
Фото: Simon Tanner / NZZ

Швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung изобразила президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на фоне карликов с лицами президента Франции, канцлера Германии, а также премьер-министров Италии и Великобритании. Сама статья называется «Трамп, Путин и множество карликов: почему Европа не взрослеет».

Авторы статьи отметили, что поведение Дональда Трампа по отношению к европейским лидерам бывает оскорбительным и непристойным. Однако президент США «бьет по больному месту: Европа не является равным партнером и им не станет».

«Неспособность к обороне — не главный пункт, по которому Европа остается державой второго сорта. Ключевые проблемы — это отсутствие согласованной стратегии и политической сплоченности. Это прежде всего касается ЕС как безусловно важнейшего актора, но относится и к таким странам, как Великобритания и Швейцария», — сказано в публикации.

Французский лидер Эмманюэль Макрон ранее говорил, что Европа теперь имеет дело с администрацией Трампа, которая является «открыто антиевропейской», «проявляет презрение» к ЕС и «желает его разделения на части». Макрон также счел неработающей стратегию ЕС, сводящуюся к «преклонению и попыткам достичь соглашения».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам

Бывшего президента Южной Кореи приговорили к пожизненному заключению

Зеленский назвал недостаточным результат переговоров в Женеве

Порошенко заявил об ошибке Зеленского в ходе переговоров с Россией

Картаполов предложил обязать сдавать геном срочников и госслужащих

Такер Карлсон заявил о своем задержании в Израиле
Авторы
Теги
Персоны
Романов Илья
Европа Россия США Владимир Путин Дональд Трамп Кир Стармер Фридрих Мерц Джорджа Мелони Эмманюэль Макрон
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Эмманюэль Макрон фото
Эмманюэль Макрон
политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
Кир Стармер фото
Кир Стармер
политик, премьер-министр Великобритании
2 сентября 1962 года
Фридрих Мерц фото
Фридрих Мерц
политик, канцлер Германии
11 ноября 1955 года
Джорджа Мелони фото
Джорджа Мелони
политик, премьер-министр Италии
15 января 1977 года
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 90,28 (+0,12) Инвестиции, 17:31 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 76,75 (+0,11) Инвестиции, 17:31
Путин подписал указ о приеме в гражданство России физика Голубова Общество, 18:25
«Спартак» вылетит на первый в году матч РПЛ прямо со сбора в ОАЭ Спорт, 18:21
Среди погибших на Байкале китайских туристов был ребенок Общество, 18:18
Как подготовить сильное выступление в стиле Netflix Образование, 18:16
Посол обосновал отказ считать Швейцарию нейтральным посредником Политика, 18:14
Макдэвид сменил Кросби в роли капитана. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 18:13
Норвегия обновила мировой рекорд по числу золотых медалей на ОИ-2026 Спорт, 18:12
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Россиянки назвали качества и стратегию идеального мужчины-инвестора
РАДИО
 Инвестиции, 18:11
Разрешите команде злиться. Почему эти эмоции важны для успеха Образование, 18:08
Верховный суд США вынес решение об отмене тарифов Трампа Экономика, 18:07
Прокуратура попросила увеличить штраф экс-сенатору Рауфу Арашукову Общество, 18:03
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 18:00
Джеймс Кэмерон высказался о продаже Warner Bros. Что беспокоит режиссера Life, 17:59
Кросби не примет участие в полуфинале Олимпиады из-за травмы Спорт, 17:58