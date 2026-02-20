NZZ изобразила Путина и Трампа на фоне европейских политиков-карликов

Neue Zürcher Zeitung сопроводила этой иллюстрацией свою заметку о том, что Европа не станет для США равным партнером

Фото: Simon Tanner / NZZ

Швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung изобразила президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на фоне карликов с лицами президента Франции, канцлера Германии, а также премьер-министров Италии и Великобритании. Сама статья называется «Трамп, Путин и множество карликов: почему Европа не взрослеет».

Авторы статьи отметили, что поведение Дональда Трампа по отношению к европейским лидерам бывает оскорбительным и непристойным. Однако президент США «бьет по больному месту: Европа не является равным партнером и им не станет».

«Неспособность к обороне — не главный пункт, по которому Европа остается державой второго сорта. Ключевые проблемы — это отсутствие согласованной стратегии и политической сплоченности. Это прежде всего касается ЕС как безусловно важнейшего актора, но относится и к таким странам, как Великобритания и Швейцария», — сказано в публикации.

Французский лидер Эмманюэль Макрон ранее говорил, что Европа теперь имеет дело с администрацией Трампа, которая является «открыто антиевропейской», «проявляет презрение» к ЕС и «желает его разделения на части». Макрон также счел неработающей стратегию ЕС, сводящуюся к «преклонению и попыткам достичь соглашения».