Политика⁠,
0

Пролетевший через Россию борт из США оказался самолетом Мирзиёева

Самолет, летевший из США через территорию России, а после — Казахстана и Киргизии, сел в Ташкенте. По данным Gazeta.uz, это был борт Мирзиёева, который летал в США на заседание «Совета мира»
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Самолет из США, пролетевший через воздушное пространство России, оказался бортом президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, передает Gazeta.uz.

Глава государства был в США на саммите «Совета мира».

Boeing 787, вылетевший с американской авиабазы Эндрюс рядом с Вашингтоном, утром 20 февраля вошел в воздушное пространство России над Мурманской областью, пролетел над Архангельской и Кировской областями, затем — в районе Уфы. Позже борт пересек границу России и вошел в воздушное пространство Казахстана, после — Узбекистана, а затем Киргизии.

Неопознанный самолет из США пересек воздушную границу России
Политика
Boeing 787

В 12:13 по местному времени 20 февраля (10:13 мск) самолет приземлился в Ташкенте. На данный момент он уже покинул город, следует из данных FlightRadar24.

Между Россией и США приостановлено прямое авиасообщение. Соединенные Штаты первые ввели ограничения для российских перевозчиков, Россия закрыла небо для американских авиакомпаний в качестве «зеркальной меры».

19 февраля в Вашингтоне состоялось первое заседание возглавляемого президентом США «Совета мира» по сектору Газа. Во встрече приняли участие лидеры и представители более 40 государств, как ратифицировавших устав новой организации, так и тех, кто пока ограничился статусом наблюдателя. Узбекистан подписал устав и выделил на работу совета средства.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

